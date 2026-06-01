Dua Lipa tổ chức đám cưới bí mật với tài tử sắp thủ vai James Bond

Theo tờ Daily Mail ngày 1.6, nữ ca sĩ Dua Lipa và tài tử Callum Turner đã bí mật tổ chức đám cưới và trao lời thề nguyện tại Tòa thị chính Old Marylebone (Anh) vào chủ nhật (31.5).

Hôn lễ diễn ra nhanh chóng trong khoảng 40 phút với sự chứng kiến của vỏn vẹn 7 - 8 khách mời, bao gồm bố mẹ và anh chị em ruột của cô dâu. Một nguồn tin thân cận chia sẻ chú rể Callum Turner đã không giấu nổi sự xúc động: "Anh ấy đã khóc và run rẩy khi nhìn thấy Dua Lipa lộng lẫy bước xuống lễ đường".

Hôn lễ của giọng ca New Rules diễn ra vô cùng kín đáo và giản dị theo đúng nguyện vọng của cặp đôi ẢNH: AFP

Trong ngày trọng đại, chủ nhân giải Grammy Dua Lipa toát lên vẻ thanh lịch khi diện bộ váy áo màu trắng ngà được thiết kế riêng bởi nhà mốt Pháp Schiaparelli, kết hợp cùng găng tay trắng và chiếc mũ rộng vành ấn tượng của Stephen Jones. Phong cách thời trang cô dâu được cho là lấy cảm hứng từ biểu tượng của cựu minh tinh Bianca Jagger trong đám cưới huyền thoại năm 1971.

Trong khi đó, chú rể Callum Turner xuất hiện lịch lãm trong bộ vest mang phong cách cổ điển. Sau khi buổi lễ kết thúc, đôi vợ chồng mới cưới lặng lẽ rời đi trên một chiếc taxi màu đen để tận hưởng bữa tối ấm cúng cùng gia đình.

Tiết lộ 'siêu đám cưới' của cặp đôi Dua Lipa và Callum Turner

Buổi lễ đăng ký kết hôn tại London thực chất chỉ là màn khởi động. Các nguồn tin tiết lộ cặp đôi đã lên kế hoạch tổ chức một lễ cưới kéo dài ba ngày tại thủ đô Palermo thuộc hòn đảo Sicily, Ý.

Dua Lipa và Callum Turner đã đặt trọn một tầng phòng suite sang trọng tại khách sạn Villa Igiea nhìn ra biển. Tiệc cưới chính sẽ diễn ra tại Villa Valguarnera - một biệt thự xa hoa từ thế kỷ 17. Giới thạo tin tại Anh ví von đây sẽ là "đám cưới đình đám nhất năm", quy tụ dàn khách mời quyền lực toàn sao quốc tế như danh ca Elton John, nữ ca sĩ Charli XCX, Tove Lo cùng các nhà thiết kế thời trang danh tiếng như Donatella Versace và Simon Porte Jacquemus. Nhiều người dự đoán Dua Lipa sẽ diện một chiếc váy cưới độc bản do chính người bạn thân lâu năm Donatella Versace thiết kế riêng cho tiệc cưới tại Ý.

Dua Lipa và tài tử Callum Turner vướng tin hẹn hò từ đầu năm 2024 và chính thức công khai mối quan hệ sau sáu tháng ẢNH: AFP/AP

Trước đó, vào tháng 6.2025, Dua Lipa từng xác nhận chuyện đính hôn trên tạp chí Vogue Anh. Giọng ca New Rules chia sẻ cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi tìm được người bạn đời thấu hiểu mình: "Quyết định cùng nhau già đi, cùng nhau trải nghiệm cuộc sống và mãi mãi là bạn thân của nhau - đó là một cảm giác thật đặc biệt".

Đặc biệt, Callum Turner hiện đang là ứng cử viên sáng giá nhất được các nhà sản xuất đánh giá cao để kế nhiệm Daniel Craig cho vai diễn điệp viên huyền thoại James Bond. Một nguồn tin thân cận với ngôi sao Fantastic Beasts tiết lộ rằng vai diễn này gần như đã thuộc về anh và đây là "bí mật được giữ kín tệ nhất" trong giới Hollywood hiện tại.

Dua Lipa (sinh năm 1995) hiện là một trong những giọng ca trẻ thành công nhất thế giới với hàng loạt bản hit tỉ lượt xem và sở hữu 3 giải Grammy danh giá. Trong khi đó, Callum Turner (sinh năm 1990) cũng là nam diễn viên thực lực của Anh quốc, ghi dấu ấn đậm nét qua các loạt phim bom tấn như Fantastic Beasts, The Capture và gần đây nhất là series Masters of the Air do Steven Spielberg sản xuất.