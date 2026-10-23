Đưa luật tiết kiệm năng lượng vào thực tiễn qua sân chơi của người trẻ

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình VNEEP3, thu hút sự tham dự của gần 500 đại biểu và sinh viên. Với thông điệp "Tiết kiệm năng lượng - Thịnh vượng tương lai", cuộc thi hướng tới thanh niên, sinh viên và người lao động trẻ trên toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy thói quen tiêu dùng năng lượng hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Tùng, quyền Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công thương) nhấn mạnh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững. "Đối với doanh nghiệp, đây là giải pháp giúp giảm chi phí sản xuất, kinh doanh. Đối với mỗi gia đình, tiết kiệm năng lượng giúp giảm chi tiêu, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và giảm áp lực lên hệ thống cung ứng năng lượng", ông Tùng cho biết.

Ông Trần Thanh Tùng, quyền Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí, phát biểu tại lễ phát động ẢNH: BTC

Bên cạnh đó, ông Tùng chia sẻ thêm, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Cùng với việc hoàn thiện chính sách, yêu cầu đặt ra là phải giúp các tổ chức, cá nhân hiểu đúng quy định và biết cách áp dụng vào thực tế. Ông kỳ vọng những sáng kiến phù hợp, những thay đổi nhỏ được duy trì thường xuyên từ thế hệ trẻ sẽ góp phần đưa kiến thức từ cuộc thi vào cuộc sống.

Ban Tổ chức kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và đông đảo người dân trên cả nước tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi, đặc biệt là thanh niên, sinh viên ẢNH: BTC

Tại sự kiện, Ban tổ chức đã trao cúp lưu niệm quán quân mùa thi đầu tiên (năm 2025) cho Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp. Đánh giá về sự kiện, PGS-TS Phạm Thị Thu Hoài, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết đây là cơ hội thiết thực để sinh viên vận dụng kiến thức vào thực tiễn, rèn luyện tinh thần sáng tạo và trách nhiệm công dân.

Không khí buổi lễ thêm phần sôi nổi với các mini game tương tác, qua đó trao thưởng cho 20 sinh viên trả lời xuất sắc các câu hỏi về tiết kiệm năng lượng.

Đông đảo sinh viên tham dự lễ phát động cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" năm 2026 ẢNH: BTC

Ngay sau lễ phát động, vòng sơ khảo trực tuyến của cuộc thi sẽ diễn ra trên nền tảng timhieuphapluat.tapchicongthuong.vn đến hết ngày 13.11.2026. Tiếp đó, vòng tập huấn (17.11 - 26.11) sẽ bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng sân khấu hóa cho các đội hạt giống để chọn ra 3 - 5 đội xuất sắc nhất bước vào vòng trong.

Vòng chung kết dự kiến tổ chức trong tháng 11.2026 tại Hà Nội. Các đội sẽ tranh tài qua phần thi kiến thức và xử lý tình huống, có sự đồng hành trình diễn của các nghệ sĩ khách mời. Đội quán quân sẽ nhận phần thưởng 30 triệu đồng; ngoài ra có 1 giải nhì (20 triệu đồng), 1 giải ba (15 triệu đồng) và 2 giải khuyến khích (mỗi giải 10 triệu đồng).