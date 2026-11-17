Ngày 17.11, tại Vĩnh Long, Ban tổ chức hội thảo quốc tế ngành dừa CocoNext 2026 tổ chức họp báo giới thiệu về chương trình. Sự kiện do UBND tỉnh Vĩnh Long chủ trì và Betrimex giữ vai trò đơn vị khởi xướng. Không chỉ là diễn đàn chuyên ngành, CocoNext 2026 được định vị là nền tảng liên kết đa phương mang tầm vóc quốc gia, kết nối sức mạnh của "5 nhà": Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông và nhà băng. Mục tiêu để đưa sản phẩm dừa thành ngành hàng tỉ đô mới của Việt Nam.

Hội thảo quốc tế với chủ đề 'Kết nối, nâng cao chuỗi giá trị ngành dừa, tạo động lực tăng trưởng bền vững' sẽ diễn ra tại Vĩnh Long từ 12 - 13.12 ẢNH: CTV

Theo ban tổ chức, CocoNext 2026 diễn ra trong bối cảnh ngành dừa đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ về truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và phát triển bền vững. Với mục tiêu xác định tầm nhìn quốc gia và vị thế mới của ngành dừa Việt Nam. Xác định vị thế thương mại toàn cầu và quyền lực mềm, bên cạnh việc phát triển công nghệ bền vững và kinh tế tuần hoàn cho ngành.

Bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch Hội đồng quản trị Betrimex cho biết: Để phát huy tiềm năng cây dừa, cần phát triển chuỗi giá trị đồng bộ, từ nghiên cứu thị trường, chuẩn hóa vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc đến đầu tư chế biến sâu, sử dụng hiệu quả phụ phẩm và ứng dụng khoa học, công nghệ. Betrimex cam kết tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực chế biến, phát triển vùng dừa hữu cơ, mở rộng thị trường, góp phần đưa ngành dừa Việt Nam tiến tới quy mô xuất khẩu tỉ đô.

Ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh: Địa phương có trên 121.000 ha dừa, chiếm khoảng 60% diện tích cả nước. Đây là lợi thế đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng để tỉnh định hướng phát triển ngành dừa theo hướng quy mô lớn, chuyên sâu, hiện đại và có sức cạnh tranh cao. Với lợi thế này, Vĩnh Long không chỉ có điều kiện phát triển vùng nguyên liệu quy mô lớn mà còn có cơ hội trở thành một trong những trung tâm quan trọng của ngành dừa Việt Nam. Mục tiêu của tỉnh là phải nâng cao giá trị trên từng đơn vị diện tích, phát triển công nghiệp chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường quốc tế.

"Chúng ta cần chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; từ xuất khẩu nguyên liệu, sản phẩm sơ chế sang phát triển các sản phẩm có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao. Đồng thời, khai thác hiệu quả toàn bộ giá trị của cây dừa, từ trái dừa, nước dừa, cơm dừa đến xơ dừa, gáo dừa và các phụ phẩm, hình thành hệ sinh thái kinh tế dừa theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững", ông Trần Trí Quang nhấn mạnh.