Chính trị

Đưa quan hệ Việt - Anh sang giai đoạn phát triển mới

TTXVN
TTXVN
18/10/2025 06:14 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc tăng cường hơn nữa, đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt - Anh sang giai đoạn phát triển mới, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân hai nước.

Chiều 17.10, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Anh tại VN Iain Frew.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương trong thời gian vừa qua; khẳng định quan hệ song phương đã phát triển thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, tương xứng với tầm mức quan hệ Đối tác chiến lược Việt - Anh; đánh giá cao vai trò của đại sứ, góp phần quan trọng vào các thành tựu hợp tác song phương.

Đưa quan hệ Việt - Anh sang giai đoạn phát triển mới - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Iain Frew

Ảnh: TTXVN


Bày tỏ hài lòng trước những kết quả tích cực của hợp tác giữa hai nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá quan hệ hai nước còn rất nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, tài chính - tiền tệ, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, lao động, chuyển đổi năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt là văn hóa, thể thao và giao lưu nhân dân đã đi trước mở đường cho hợp tác trong các lĩnh vực khác.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước VN luôn coi trọng và dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc tăng cường hơn nữa, đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt - Anh sang giai đoạn phát triển mới, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của trụ cột hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Hiện Anh là đối tác thương mại quan trọng của VN tại châu Âu và là nhà đầu tư đứng thứ 15/152 nước và vùng lãnh thổ có đầu tư tại VN, VN là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Anh trong ASEAN.

Đại sứ Anh Iain Frew cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tiếp; bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương, nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược; khẳng định Anh coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với VN, coi VN là một trong những đối tác quan trọng nhất của Anh tại khu vực. Đại sứ Iain Frew bày tỏ tin tưởng các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước trong thời gian tới sẽ tạo động lực mạnh mẽ, đưa hợp tác song phương lên tầm cao mới, nhất là trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, du lịch và giao lưu nhân dân.

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong hợp tác song phương và trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt tại Liên Hiệp Quốc; cùng thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh và hợp tác tại khu vực; đưa quan hệ Đối tác chiến lược đi vào chiều sâu, hiệu quả, phù hợp với lợi ích của hai nước.

