Tuyên bố chung ASEAN - Trung Quốc về thể thao: Vì sự hòa bình, thịnh vượng và nhân văn

Thể thao - nhịp cầu gắn kết giữa ASEAN và Trung Quốc

Phát biểu chào mừng, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương khẳng định: Hợp tác thể thao ASEAN - Trung Quốc đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong thời gian qua, đặc biệt trong trao đổi chuyên môn, nâng cao năng lực huấn luyện, phát triển thể thao cộng đồng và thể thao học đường. Các hoạt động hợp tác đã góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau và tạo nền tảng cho sự phát triển hài hòa giữa các quốc gia trong khu vực.

Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN và Trung Quốc lần thứ 2 trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao ẢNH: BTC

Đánh giá cao sáng kiến của Trung Quốc trong việc hỗ trợ đào tạo huấn luyện viên, vận động viên, tổ chức các khóa tập huấn, chương trình trao đổi thể thao và các hoạt động giao lưu văn hóa - thể thao. Việt Nam ghi nhận những kinh nghiệm thành công của Trung Quốc trong việc tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế lớn như: Olympic Bắc Kinh, Đại hội thể thao châu Á, cho rằng đây là những mô hình hữu ích để ASEAN học hỏi, đặc biệt trong quản lý, tổ chức sự kiện và phát triển thể thao chuyên nghiệp.

Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả của Trung Quốc thời gian qua và ghi nhận những kết quả thiết thực trong các lĩnh vực. Trên cơ sở đó, Việt Nam đề xuất 3 sáng kiến hợp tác trọng tâm trong giai đoạn 2025-2030:

Tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực thể thao - xây dựng mạng lưới các Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu Thể thao ASEAN - Trung Quốc, mở rộng học bổng và các chương trình trao đổi chuyên gia.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương (trái) chủ trì hội nghị ẢNH: BTC

Thúc đẩy thể thao thanh niên ASEAN - Trung Quốc thông qua các giải đấu, trại hè, giao lưu thể thao học sinh - sinh viên, góp phần nuôi dưỡng thế hệ trẻ năng động và gắn kết.

Phát huy giá trị văn hóa và di sản trong thể thao - kết hợp quảng bá các môn thể thao truyền thống như: wushu, thái cực quyền, cầu mây, cờ tướng, đồng thời phát triển du lịch thể thao và hợp tác truyền thông.

Việt Nam cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi số trong thể thao, đặc biệt trong công tác quản lý, dữ liệu vận động viên, y học thể thao và tổ chức thi đấu, coi đây là chìa khóa nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời đại mới.

Đồng chủ trì hội nghị, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Trung Quốc Li Jing nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị lâu đời và hợp tác toàn diện giữa Trung Quốc và các quốc gia ASEAN, coi ASEAN là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại láng giềng của mình. Thể thao được xác định là lĩnh vực có sức lan tỏa lớn, đóng vai trò cầu nối trong tăng cường hiểu biết, đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân 2 bên.

Trung Quốc bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác thể thao dựa trên tinh thần "cùng hợp tác - cùng phát triển", khẳng định sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ ASEAN trong đào tạo huấn luyện viên, phát triển thể thao cộng đồng, thể thao học đường và thể thao thành tích cao. Đồng thời, Trung Quốc đề nghị tăng cường giao lưu nhân dân, tổ chức các sự kiện thể thao chung, đặc biệt là các môn thể thao truyền thống, nhằm khơi dậy bản sắc văn hóa và tinh thần đoàn kết khu vực.

Tuyên bố chung ASEAN - Trung Quốc: Thể thao là cầu nối hòa bình và phát triển

Với sự thống nhất cao, các quốc gia thành viên đã thông qua Tuyên bố chung ASEAN - Trung Quốc về hợp tác thể thao, khẳng định thể thao là phương tiện hữu hiệu thúc đẩy hòa bình, hiểu biết và hợp tác khu vực, góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Trung Quốc.

Tuyên bố chung nhấn mạnh 5 định hướng trọng tâm trong hợp tác giai đoạn tới:

Thành lập cơ chế hợp tác thể thao ASEAN và Trung Quốc - Khung hướng dẫn chiến lược cho các chương trình hợp tác, gắn kết với Kế hoạch hành động ASEAN - Trung Quốc về Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và phù hợp với Kế hoạch hành động ASEAN về Thể thao 2026-2030.

Thúc đẩy giao lưu nhân dân thông qua thể thao, tăng cường tinh thần fair-play, tôn trọng sự đa dạng văn hóa và gắn kết cộng đồng khu vực. Phát triển năng lực chuyên môn thể thao, mở rộng cơ hội đào tạo huấn luyện viên, trọng tài, nhà quản lý, và chuyên gia thể thao. Xây dựng lối sống lành mạnh và bền vững, khuyến khích thể thao cộng đồng, chú trọng người khuyết tật, phụ nữ và thanh niên.

Khuyến khích các dự án hợp tác thể thao ASEAN - Trung Quốc, trong đó nổi bật là "Vùng thể thao ASEAN" (ASEAN Sports Zone) - mô hình kết nối cơ sở hạ tầng, giao lưu thanh niên và tổ chức sự kiện chung.

Đặc biệt, tuyên bố chung tái khẳng định tinh thần "Một ASEAN - Một Trung Quốc: hợp tác, năng động và sáng tạo vì tương lai thịnh vượng chung", thể hiện tầm nhìn dài hạn của 2 bên trong xây dựng cộng đồng thể thao châu Á cởi mở, hòa bình và bền vững.

Hội nghị ghi nhận những thành quả bước đầu của hợp tác thể thao ASEAN - Trung Quốc. Các dự án chung như "Vùng thể thao ASEAN" đã hoàn thành giai đoạn 1 tại Campuchia và Indonesia; chuẩn bị mở rộng giai đoạn 2 tại Lào, Brunei, Myanmar và Thái Lan. Đây được xem là mạng lưới thể thao khu vực đầu tiên kết nối cơ sở hạ tầng và cộng đồng thể thao ASEAN - Trung Quốc.

Bên cạnh đó, 2 bên tiếp tục hợp tác nghiên cứu khoa học thể thao, bảo tồn thể thao truyền thống và phát triển thể thao học đường, hướng tới một xã hội khỏe mạnh và bao trùm.

Đại diện Trung Quốc bày tỏ cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ các dự án hợp tác đa dạng, từ tổ chức khóa tập huấn, trao đổi vận động viên, huấn luyện viên, đến phổ biến võ thuật truyền thống - đặc biệt là sáng kiến "Ngày quốc tế Thái cực quyền" được UNESCO xem xét phê duyệt vào cuối năm 2025. Đây là biểu tượng mới của tinh thần giao lưu văn hóa và thể thao châu Á.

Hướng tới Cộng đồng ASEAN - Trung Quốc năng động và bền vững

Tinh thần chung của hội nghị được gói gọn trong thông điệp: "Thể thao là cầu nối hòa bình, hiểu biết và hợp tác". Hai bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cùng chia sẻ lợi ích, nhằm ứng phó với các thách thức toàn cầu và cùng nhau xây dựng khu vực ổn định, thịnh vượng.

Hội nghị cũng chúc mừng sự tham dự của Timor Leste với tư cách quan sát viên, mở ra triển vọng mở rộng hợp tác trong tương lai, đồng thời thống nhất Campuchia và Trung Quốc sẽ đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng về Thể thao ASEAN + Trung Quốc lần thứ 3 (AMMS+China 3) vào năm 2027.

Cũng tại hội nghị, các bộ trưởng, trưởng đoàn các quốc gia thành viên đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Việt Nam - nước chủ trì AMMS, cùng Ban Thư ký ASEAN và Trung Quốc - đồng chủ trì, vì đã tổ chức thành công sự kiện, góp phần đưa quan hệ thể thao ASEAN - Trung Quốc bước sang giai đoạn hợp tác toàn diện, thực chất và hướng tới tương lai.