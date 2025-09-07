Nguyễn Thanh Hùng (34 tuổi) là nhà sáng lập chuỗi trà sữa tại TP.Huế. Khởi nghiệp vào năm 2020, anh Hùng bắt đầu mở một quán đồ uống mang về nhỏ bé ở góc phố Huế. Dần dần khách quen tìm đến mỗi ngày, rồi anh đã nhân rộng thành hệ thống với 7 cơ sở phủ khắp TP.Huế.

Nguyễn Thanh Hùng lặn lội trong các hồ sen Huế để nghiên cứu pha chế trà sữa sen Huế ẢNH: THÀNH ĐẠT

Ý tưởng đưa sen Huế vào ly trà sữa đến với Hùng trong một lần về quê ngoại ở P.Phong Điền, TP.Huế, nơi có nhiều mô hình trồng sen hiệu quả. Trước vẻ đẹp của những đầm sen ngát hương, Hùng lóe lên ý tưởng "Tại sao không đưa sen Huế vào trong ly trà sữa, một thức uống mà người trẻ nào cũng mê?". Nghĩ là làm, anh quyết định đưa sen Huế vào trà sữa, một sản phẩm gần gũi với giới trẻ.

"Biến một nguyên liệu truyền thống thành thức uống hiện đại không hề dễ và là cả một hành trình đầy gian nan. Trà ướp hương sen vốn đã có lịch sử lâu đời trong trà đạo VN, nhưng khi kết hợp với sữa và các nguyên liệu khác, hương sen vốn rất thanh, dễ bị "nuốt chửng", nhiều lần thử nghiệm thất bại khiến anh nản lòng, thậm chí muốn bỏ cuộc", Hùng chia sẻ.

Bước ngoặt đến khi Hùng tìm đến Bảo Lộc, "thủ phủ" trà hương. Tại đây, anh may mắn gặp một người thầy tận tình chỉ dạy cách nghiên cứu trà, chọn loại trà và cách ướp hương sao cho vị trà nâng đỡ, giữ trọn tinh túy của sen Huế. Trở về Huế, Hùng tiếp tục tìm kiếm, kiên nhẫn thử nghiệm nhiều công thức khác nhau, nếm đi nếm lại, nhắm mắt cảm nhận để tìm ra sự cân bằng hoàn hảo: trà không át vị, sữa không làm mất hương, và sen vẫn thanh khiết trong từng ngụm.

Hùng chia sẻ có những đêm, anh ngồi nhắm mắt, nếm và cảm nhận trà như một thiền giả. Bao nhiêu câu hỏi, sen còn ở lại không, trà có át mất sen không… cứ lặp đi lặp lại trong đầu và sau hàng trăm lần nếm thử, chỉnh sửa, cuối cùng công thức độc quyền trà sữa sen Huế của Hùng cũng đã đọng lại.

Sản phẩm trà sữa sen Huế, thức uống hồn cốt của chuỗi ki ốt trà ở Huế ẢNH: THÀNH ĐẠT

Ngày 1.1.2024, trà sữa sen Huế của Hùng chính thức ra mắt. Với hương sen thanh mát hòa quyện cùng vị béo nhẹ của sữa, sản phẩm nhanh chóng chinh phục thực khách trẻ.

Đón nhận sự yêu thích nồng nhiệt, Hùng đưa trà sữa sen Huế thành món đặc trưng in nổi bật trên thực đơn và quảng bá như một "đại sứ thương hiệu". Không chỉ bán tại quán, anh còn giới thiệu món này tới khách du lịch, mong muốn mỗi ly trà sữa sẽ là một "câu chuyện văn hóa Huế" lan tỏa khắp nơi.

Không chỉ dừng lại ở Huế, Hùng đang ấp ủ kế hoạch đưa trà sữa sen Huế đến với các tỉnh lân cận, lan tỏa đến các tỉnh thành khác. "Trà sữa sen Huế sẽ trở thành sản phẩm ẩm thực độc đáo mà du khách ở bất kỳ đâu cũng có thể tìm thấy. Xa hơn, đó là hành trình đưa hoa sen đến gần hơn với cộng đồng trong và ngoài nước", anh Hùng kỳ vọng.