Chiều 24.10, ông Lê Văn Lương, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, cho biết tàu biển AQUACHARM đã được di chuyển từ khu neo Dung Quất đến dock của Công ty TNHH MTV Đóng tàu và công nghiệp cơ khí dầu khí, thuộc vùng nước cảng biển Dung Quất, Quảng Ngãi, để sửa chữa, khắc phục hư hỏng sau sự cố va chạm cầu cảng chuyên dụng Hòa Phát Dung Quất.

Tàu AQUACHARM được di chuyển từ khu neo Dung Quất đến dock của Công ty TNHH MTV Đóng tàu và công nghiệp cơ khí dầu khí (Quảng Ngãi) để sửa chữa ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Quá trình di chuyển được tổ chức bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Đến 10 giờ 50 cùng ngày, tàu AQUACHARM đã cập dock an toàn.

Việc tàu AQUACHARM được đưa vào dock sửa chữa không đồng nghĩa với việc quyết định bắt giữ của tòa án đã được chấm dứt. Tàu tiếp tục chịu sự giám sát của các cơ quan liên quan theo quyết định bắt giữ của tòa án.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã thông báo việc thay đổi vị trí neo đậu đến Tòa án nhân dân khu vực 2 - Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ đội biên phòng, Hải quan và các cơ quan liên quan để tiếp tục phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát con tàu trong thời gian bị bắt giữ.

Mũi tàu AQUACHARM bị rách sau va chạm vào cầu cảng chuyên dụng ở Dung Quất (Quảng Ngãi) ẢNH: V.L

Đưa tàu chở hơn 170.500 tấn quặng sắt đi sửa chữa sau va chạm ở Dung Quất

Trước đó, ngày 21.10, Tòa án nhân dân khu vực 2 - Quảng Ngãi ban hành quyết định bắt giữ tàu AQUACHARM trong thời hạn 30 ngày nhằm bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải.

Thực hiện quyết định trên, ngày 22.10, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi ban hành thông báo gửi các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển để phối hợp theo dõi, kiểm tra và giám sát tàu.

Cầu cảng chuyên dụng bị hư hỏng sau khi tàu AQUACHARM tông vào ẢNH: CTV

Trước đó, vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 18.10, trong quá trình di chuyển vào khu vực bến số 10 thuộc cảng chuyên dụng Hòa Phát Dung Quất, tàu AQUACHARM đã xảy ra va chạm.

Vụ va chạm làm phần mũi tàu bị rách dài khoảng 5 m, sạt cả mạn trái và mạn phải; cầu cảng của Công ty thép Hòa Phát Dung Quất bị hư hỏng. Tại thời điểm xảy ra sự cố, tàu không bị chìm, không tràn dầu, toàn bộ thuyền viên an toàn.