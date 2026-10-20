Tàu chở hơn 170.500 tấn quặng sắt va chạm cảng chuyên dụng ở Dung Quất

Tối 20.10, Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất (Quảng Ngãi) cho biết trong quá trình di chuyển vào khu vực bến số 10 thuộc cảng chuyên dụng Hòa Phát Dung Quất, tàu AQUACHARM đã xảy ra va chạm.

Mũi tàu bị rách khi va vào cầu cảng ẢNH: CTV

Vụ va chạm được xác định xảy ra lúc 12 giờ 45 ngày 18.10. Hậu quả, phần mũi tàu bị rách dài khoảng 5 m, sạt cả mạn trái và mạn phải; cầu cảng của Công ty thép Hòa Phát Dung Quất bị hư hỏng.

Tại thời điểm xảy ra sự cố, tàu không bị chìm, không tràn dầu, toàn bộ thuyền viên an toàn.

Theo Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất, thông tin từ đại lý và thuyền trưởng tàu AQUACHARM cho biết nguyên nhân ban đầu là do hoa tiêu không kiểm soát được tốc độ của tàu vì sai sót trong quá trình giao tiếp, mặc dù tốc độ tàu đã được báo cáo nhiều lần cho hoa tiêu.

Tàu AQUACHARM có lộ trình từ cảng Hedland (Úc) về cảng Dung Quất (Quảng Ngãi), trên tàu có 22 thuyền viên, chở 170.586 tấn quặng sắt. Tàu nhập cảnh vào lúc 6 giờ ngày 14.10 và được lai dắt bởi 3 tàu lai: Hải Âu 03, Hải Âu 04, An Bình 01.

Cầu cảng bị hư hỏng sau va chạm, Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất đã cử lực lượng có mặt ở hiện trường để kiểm tra, làm rõ nguyên nhân ẢNH: CTV

Ngay sau khi nhận được tin báo va chạm, Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất đã khẩn trương cử 1 tổ công tác đến ngay hiện trường để nắm tình hình và làm việc với thuyền trưởng về diễn biến vụ việc. Đồng thời, yêu cầu thuyền trưởng báo cáo tai nạn hàng hải cho Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi; đề nghị cơ quan giám định, đăng kiểm xác định thiệt hại và trách nhiệm của các bên liên quan đến vụ tai nạn.

Thành lập tổ điều tra tai nạn hàng hải

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã ra quyết định thành lập tổ điều tra tai nạn hàng hải.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng tàu AQUACHARM khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an toàn hàng hải, khi tàu di chuyển từ cầu cảng ra khu vực neo và trong suốt quá trình neo chờ kế hoạch.

Tàu AQUACHARM chở 170.586 tấn quặng sắt ẢNH: CTV

Đồng thời, bố trí tối thiểu 1 tàu lai dắt chân vịt Azimuth, thường trực 24/24 giờ gần vị trí tàu AQUACHARM neo đậu; tàu lai dắt được trang bị đầy đủ thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để hỗ trợ nhằm đảm bảo an toàn cho tàu trong quá trình neo đậu.

Đội ngũ thuyền viên tàu lai phải có kinh nghiệm cứu nạn, cứu hộ trong tình huống khẩn cấp; các phương tiện, trang thiết bị sử dụng phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Thuyền trưởng, thuyền viên của tàu AQUACHARM chủ động sẵn sàng tất cả các trang thiết bị sẵn có trên tàu để triển khai công tác ứng cứu trong tình huống xảy ra sự cố, bảo đảm duy trì tình trạng tàu luôn ở trạng thái ổn định, an toàn.

Ngoài ra, phải thường xuyên cập nhật tình trạng tàu, duy trì thông tin liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị liên quan; kịp thời báo cáo khi có diễn biến bất thường hoặc phát sinh tình huống ảnh hưởng đến an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.