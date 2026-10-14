Ô tô va chạm nhẹ, không ai bị thương: Có được tự đưa xe vào lề?

Va quẹt nhẹ giữa hai ô tô là tình huống không hiếm trên đường phố, đặc biệt vào giờ cao điểm. Sau khi xuống xe kiểm tra, nếu thấy không ai bị thương, phương tiện chỉ trầy sơn, móp cản hoặc hư hỏng không đáng kể, nhiều tài xế thường nghĩ cách hợp lý nhất là chụp vài tấm ảnh rồi nhanh chóng đưa xe sát vào lề để tránh ùn tắc.

Xét về thực tế giao thông, việc giải phóng phần đường xe chạy có thể giúp hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm tiếp theo. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp luật, việc không có người bị thương không đồng nghĩa tài xế được mặc nhiên tự ý thay đổi vị trí phương tiện sau tai nạn.

Va chạm nhẹ vẫn phải giữ nguyên hiện trường

Theo khoản 12, điều 2 Văn bản hợp nhất 55/VBHN-VPQH năm 2026 của luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tai nạn giao thông đường bộ là va chạm liên quan đến người, phương tiện khi tham gia giao thông, xảy ra ngoài ý muốn và gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Như vậy, hai ô tô va chạm chỉ làm trầy xước, móp thân xe hoặc hư hỏng tài sản, dù hoàn toàn không có người bị thương, vẫn có thể thuộc phạm vi một vụ tai nạn giao thông đường bộ.

Quan trọng hơn, điều 80 của luật quy định người điều khiển phương tiện gây ra tai nạn và người liên quan đến vụ tai nạn có trách nhiệm dừng ngay phương tiện, cảnh báo nguy hiểm, giữ nguyên hiện trường, trợ giúp người bị nạn và báo tin cho cơ quan có thẩm quyền. Người liên quan phải ở lại hiện trường cho đến khi công an đến, trừ một số trường hợp như phải đi cấp cứu, đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe.

Va chạm nhẹ, không có người bị thương vẫn phải dừng xe và giữ nguyên hiện trường theo quy định ẢNH: CỤC CSGT

Đáng chú ý, quy định này không đặt ra một ngoại lệ chung theo hướng: nếu tai nạn nhẹ hoặc chỉ thiệt hại tài sản thì hai bên được tự đưa phương tiện vào lề. Luật chỉ quy định trường hợp người liên quan được sử dụng chính phương tiện trong vụ tai nạn để đưa nạn nhân đi cấp cứu khi không còn phương tiện nào khác. Trước khi di chuyển, phải xác định vị trí phương tiện, vị trí nạn nhân và không làm thay đổi, mất dấu vết liên quan.

Do đó, việc chụp ảnh hiện trường rồi tự đánh xe vào lề không nên được hiểu như một quyền mặc nhiên của tài xế chỉ vì vụ va chạm nhìn qua có vẻ không nghiêm trọng.

Trong thực tế, nếu phương tiện nằm giữa đường, gây cản trở hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn tiếp theo, người lái trước hết cần bật đèn cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo cho các phương tiện khác và nhanh chóng báo lực lượng chức năng để được hướng dẫn xử lý.

Tài xế cũng nên chủ động ghi lại hình ảnh, video toàn cảnh hiện trường; vị trí và hướng của hai xe; vị trí bánh xe; điểm va chạm; biển số; vạch kẻ đường, biển báo, đèn tín hiệu và các dấu vết liên quan. Tuy nhiên, những hình ảnh này chủ yếu giúp bảo toàn thêm chứng cứ, không thay thế nghĩa vụ giữ nguyên hiện trường theo luật.

Tự ý thay đổi hiện trường bị xử lý thế nào?

Nghị định 168/2024/NĐ-CP phân biệt khá rõ mức xử phạt dựa trên vai trò và hành vi của người điều khiển phương tiện trong vụ tai nạn. Theo điểm g, khoản 4, điều 6, người điều khiển ô tô có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông nhưng không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường hoặc không trợ giúp người bị nạn bị phạt 2 - 3 triệu đồng. Đồng thời trừ 2 điểm Giấy phép lái xe (GPLX).

Mức xử phạt nặng hơn áp dụng khi người điều khiển thực hiện hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông nhưng sau đó không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn, không ở lại hiện trường hoặc không đến trình báo theo quy định. Khoản 8, điều 6 quy định trường hợp này bị phạt 16 - 18 triệu đồng; trừ 6 điểm GPLX.

Tự ý rời hoặc làm thay đổi hiện trường sau tai nạn có thể bị xử phạt, tùy tính chất và vai trò của người liên quan ẢNH: TRẦN KHA

Dù vậy, cũng không nên hiểu máy móc rằng cứ dịch chuyển ô tô vài mét vào lề sau va chạm là mặc nhiên bị phạt 16 - 18 triệu đồng. Việc xử lý phải căn cứ vai trò của từng người, hành vi gây ra tai nạn, diễn biến cụ thể và việc thay đổi hiện trường có ảnh hưởng đến quá trình xác minh hay không.

Vì vậy, với một vụ va chạm chỉ gây thiệt hại tài sản, cách xử lý an toàn nhất vẫn là dừng xe, cảnh báo nguy hiểm, bảo toàn hiện trường và ghi nhận đầy đủ dấu vết; đồng thời báo lực lượng chức năng nếu phương tiện đang gây cản trở hoặc cần di chuyển.

Hai bên có thể trao đổi, thỏa thuận việc bồi thường sau đó, nhưng không nên vì thấy "chỉ trầy xe, không ai bị thương" mà tự mặc định có thể đánh xe khỏi vị trí va chạm ngay lập tức. Bảo toàn hiện trường ban đầu đặc biệt quan trọng nếu sau đó phát sinh tranh chấp về lỗi, diễn biến tai nạn hoặc mức thiệt hại.