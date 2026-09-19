Phân biệt 5 mức độ hậu quả từ tai nạn giao thông thế nào?

Cục CSGT mới đây chia sẻ thông tin về cách phân loại tai nạn giao thông dựa vào mức độ hậu quả. Theo đó, một vụ tai nạn không chỉ được đánh giá dựa vào số người tử vong mà còn xét đến số người bị thương, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể và mức thiệt hại tài sản.

Theo điều 5 Thông tư 26/2024/TT-BCA (Thông tư 26), tai nạn giao thông được phân thành 5 mức độ gồm đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, nghiêm trọng, ít nghiêm trọng và va chạm giao thông.

Tai nạn gây thiệt hại từ 1,5 tỉ đồng trở lên được xếp vào nhóm đặc biệt nghiêm trọng ẢNH: CỤC CSGT

Trong đó, tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là trường hợp làm chết từ 3 người trở lên; làm bị thương từ 3 người trở lên với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 201% trở lên; hoặc gây thiệt hại tài sản từ 1,5 tỉ đồng trở lên.

Mức rất nghiêm trọng được xác định khi vụ tai nạn làm chết 2 người; từ 2 người bị thương trở lên với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 122% - 200%; hoặc gây thiệt hại tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỉ đồng.

Với tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, các trường hợp gồm làm chết 1 người; một người bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên; từ 2 người bị thương trở lên với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% - 121%; hoặc thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.

Ở mức ít nghiêm trọng, vụ tai nạn có thể làm một người bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến dưới 61%; từ 2 người bị thương trở lên với tổng tỷ lệ từ 11% đến dưới 61%; hoặc thiệt hại tài sản từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng.

5 mức độ phân loại hậu quả tai nạn giao thông phục vụ công tác thống kê, tổng hợp và quản lý dữ liệu ẢNH: CTV

Cuối cùng, va chạm giao thông là vụ việc có hậu quả dưới mức quy định của tai nạn giao thông gây hậu quả ít nghiêm trọng.

Điểm đáng lưu ý, việc phân loại trên được xác định khi vụ tai nạn thuộc một trong các trường hợp tương ứng. Điều này có nghĩa không nhất thiết phải đồng thời có người chết, người bị thương và thiệt hại tài sản mới được xếp vào một mức độ cụ thể.

Chẳng hạn, một vụ tai nạn không có người tử vong nhưng giá trị tài sản thiệt hại từ 1,5 tỉ đồng trở lên vẫn đáp ứng tiêu chí của tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, tỷ lệ tổn thương cơ thể không được xác định bằng cách tự cộng các thương tích. Việc xác định phải dựa trên kết quả giám định theo quy định chuyên môn. Khi có nhiều người bị thương, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này mới được dùng để đối chiếu với các ngưỡng tương ứng.

Tương tự, giá trị thiệt hại tài sản cũng không được ước tính đơn thuần dựa trên giá trị phương tiện. Thông tư 26 quy định thiệt hại phải căn cứ kết luận định giá, chứng thư thẩm định giá hoặc tài liệu khác có giá trị chứng minh.

Cần lưu ý, 5 mức độ trên dùng để phân loại hậu quả tai nạn giao thông phục vụ công tác thống kê, tổng hợp và quản lý dữ liệu. Việc một cá nhân có bị xử phạt hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự còn phụ thuộc hành vi vi phạm, lỗi, hậu quả và các quy định pháp luật liên quan.