Gặp biển 'STOP' ở giao lộ vắng, tài xế có bắt buộc phải dừng hẳn?

Biển báo hình lục giác nền đỏ, chữ "STOP" màu trắng thường xuất hiện tại các đường nhánh, đường không ưu tiên trước khi giao với tuyến đường khác, hoặc ở những vị trí cần buộc người điều khiển phương tiện dừng lại quan sát nhằm bảo đảm an toàn.

Tuy nhiên, khi đến giao lộ không có phương tiện qua lại, không ít tài xế có thói quen chỉ giảm tốc, nhìn nhanh sang hai phía rồi cho xe tiếp tục di chuyển. Thậm chí, một số người cho rằng biển "STOP" về bản chất chỉ yêu cầu nhường đường, do đó nếu không có xe cần nhường thì cũng không cần dừng hẳn. Cách hiểu này thực tế không đúng với quy định hiện hành.

Giao lộ vắng vẫn phải dừng hẳn khi gặp biển "STOP"

Theo QCVN 41:2024/BGTVT - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển R.122, thường được người lái gọi là biển "STOP", thuộc nhóm biển hiệu lệnh dạng đặc biệt.

Phụ lục D của quy chuẩn nêu rõ, biển R.122 có hiệu lực buộc các loại xe cơ giới và thô sơ, kể cả xe được quyền ưu tiên theo quy định, dừng lại trước biển hoặc trước vạch ngang đường. Chỉ sau khi thực hiện việc dừng xe, người điều khiển mới được phép tiếp tục di chuyển khi có tín hiệu cho phép, hoặc nếu không có đèn tín hiệu và người điều khiển giao thông, khi trên đường không còn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Gặp biển STOP, tài xế phải dừng hẳn trước vạch dừng hoặc trước biển báo rồi mới tiếp tục di chuyển khi bảo đảm an toàn ẢNH: AI

Như vậy, việc giao lộ có đông phương tiện hay hoàn toàn vắng không làm thay đổi hiệu lực của biển "STOP". Tài xế vẫn phải thực hiện động tác dừng xe, thay vì chỉ nhả chân ga, rà phanh cho xe chạy thật chậm rồi đi tiếp. Nói cách khác, quan sát thấy đường trống chỉ là một trong những căn cứ để tài xế quyết định có thể đi tiếp sau khi đã dừng, chứ không phải lý do để bỏ qua yêu cầu dừng xe của biển R.122.

Về vị trí dừng, nếu mặt đường có vạch 7.1 - vạch dừng xe, người lái phải dừng trước vạch. QCVN 41:2024/BGTVT xác định, đây chính là loại vạch dùng để chỉ vị trí phương tiện phải dừng khi gặp tín hiệu đèn đỏ hoặc biển R.122. Vạch này là vạch liền màu trắng kẻ ngang phần đường theo hướng xe chạy.

Trường hợp mặt đường không có vạch dừng, tài xế phải dừng trước biển "STOP" theo quy định đối với biển R.122. Sau khi dừng, người lái cần quan sát các hướng, nhường đường cho phương tiện có quyền đi trước và chỉ cho xe di chuyển khi bảo đảm an toàn.

Chỉ giảm tốc rồi chạy qua biển "STOP" bị phạt ra sao?

Việc xe đã giảm xuống tốc độ rất thấp không đồng nghĩa tài xế đã thực hiện đúng hiệu lệnh của biển "STOP". Nếu bánh xe vẫn liên tục chuyển động và phương tiện đi qua vị trí bắt buộc phải dừng mà không dừng hẳn, về nguyên tắc người điều khiển chưa chấp hành đầy đủ yêu cầu của biển R.122.

Theo điểm a, khoản 1, điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng, trừ những hành vi đã được quy định thành lỗi cụ thể khác tại điều 6.

Không dừng đúng yêu cầu của biển STOP, tài xế có thể bị xử phạt; trường hợp đồng thời không nhường đường từ đường nhánh ra đường chính, mức phạt còn cao hơn ẢNH: AI

Tuy nhiên, tài xế cũng cần lưu ý biển "STOP" thường được đặt trên đường không ưu tiên trước khi giao với đường ưu tiên. Nếu hành vi vi phạm đồng thời thuộc trường hợp không giảm tốc hoặc dừng lại và không nhường đường khi đi từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên, từ đường nhánh ra đường chính, Nghị định 168 quy định một chế tài riêng đối với ô tô, cụ thể là phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.

Do đó, mức xử phạt thực tế còn phụ thuộc hành vi cụ thể được ghi nhận, không nên hiểu rằng mọi trường hợp đi qua biển "STOP" đều mặc nhiên chỉ bị phạt 400.000 - 600.000 đồng.

Một tình huống khác cũng cần phân biệt là nơi giao nhau đồng thời có biển "STOP" và đèn tín hiệu hoặc người điều khiển giao thông. Theo thứ tự hiệu lực của báo hiệu đường bộ, tài xế phải chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trước, sau đó đến đèn tín hiệu rồi mới đến biển báo.

Còn với trường hợp thông thường như giao lộ vắng, không có người điều khiển giao thông và không có đèn tín hiệu đang điều khiển phương tiện, quy tắc khá rõ ràng là thấy biển "STOP" phải dừng hẳn đúng vị trí, quan sát và chỉ đi tiếp khi chắc chắn an toàn. Việc đường đang không có phương tiện khác không phải lý do để tài xế bỏ qua hiệu lệnh của biển báo.