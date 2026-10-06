Không nhường đường cho xe khác xin vượt, tài xế nhận biên bản phạt 2,5 triệu đồng

Vừa qua, một tài xế điều khiển ô tô trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau bị phản ánh thông qua clip đăng trên mạng xã hội. Sau đó, lực lượng CSGT xác minh người này có hành vi không nhường đường cho xe xin vượt phía sau khi đã đủ điều kiện an toàn.

Tài xế ở Cà Mau ngán đường, không cho xe phía sau xin vượt ẢNH: CỤC CSGT

Đây là trường hợp khá bất ngờ vì trước giờ, nhiều người vẫn nghĩ xe phía sau chỉ được phép vượt khi xe phía trước cho phép hoặc có tín hiệu xi-nhan, nhường đường. Tuy nhiên, luật hiện hành quy định rõ hành vi ngăn cản xe khác xin vượt khi đã đủ điều kiện an toàn sẽ bị phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168).

Khi nào xe phía trước bắt buộc phải nhường?

Theo khoản 4, điều 14, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, khi có xe xin vượt, người điều khiển phương tiện phía trước phải quan sát tình hình giao thông và phần đường phía trước.

Nếu đã đủ điều kiện an toàn, tài xế phải giảm tốc độ, bật tín hiệu rẽ phải, đi sát về bên phải phần đường xe chạy và giữ trạng thái này cho đến khi xe phía sau vượt qua. Đồng thời, người lái không được có hành vi cản trở xe xin vượt.

Khi đảm bảo điều kiện an toàn, xe phía trước phải nhường đường cho xe xin vượt phía sau ẢNH: AI

Điều này đồng nghĩa việc xe phía sau bấm còi hoặc nháy đèn không buộc xe phía trước phải lập tức đánh lái né đường. Điều kiện quan trọng nhất vẫn là việc vượt xe phải bảo đảm an toàn.

Trong trường hợp phía trước có chướng ngại vật hoặc điều kiện giao thông chưa cho phép vượt, tài xế phía trước có thể bật tín hiệu rẽ trái để báo cho xe phía sau biết chưa thể vượt.

Có thể hiểu đơn giản, khi đủ điều kiện và có thể tạo khoảng trống an toàn, xe trước bật xi-nhan phải để tạo điều kiện cho xe sau vượt. Ngược lại, xi-nhan trái được dùng để báo rằng thời điểm đó chưa phù hợp để thực hiện thao tác vượt. Tuy nhiên, tài xế phía trước cũng không được lợi dụng lý do chưa an toàn để cố tình tăng tốc, chắn đường hoặc kéo dài việc cản trở xe phía sau khi điều kiện đã cho phép vượt.

Xe xin vượt cũng phải chờ đúng thời điểm

Không chỉ xe phía trước có nghĩa vụ bảo đảm an toàn, phương tiện xin vượt cũng phải tuân thủ đầy đủ điều kiện theo quy định.

Xe phía sau chỉ được vượt khi phía trước không có chướng ngại vật, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn dự định vượt và xe phía trước không đang có tín hiệu vượt phương tiện khác.

Bật đèn xi-nhan phải, nép sát vào lề có ý nghĩa cảnh báo an toàn để xe sau vượt lên phía trước ẢNH: C.T

Bên cạnh đó, tài xế phải chờ xe phía trước phát tín hiệu và tạo điều kiện an toàn trước khi thực hiện thao tác vượt. Việc báo hiệu xin vượt có thể bằng đèn chiếu sáng phía trước hoặc còi. Trong khu đông dân cư, từ 22 giờ đến 5 giờ hôm sau, tài xế chỉ được dùng đèn để báo hiệu xin vượt.

Không nhường khi đủ điều kiện vượt: Bị phạt bao nhiêu?

Theo điểm d, khoản 4, điều 6, Nghị định 168, người điều khiển ô tô không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng và trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.

Nếu hành vi không nhường đường cho xe xin vượt khi đủ điều kiện an toàn dẫn đến tai nạn giao thông, mức phạt có thể tăng lên 20 - 22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.

Như vậy, xe phía trước không phải né đường ngay mỗi khi có phương tiện xin vượt. Tuy nhiên, khi điều kiện đã bảo đảm an toàn, tài xế cần chủ động giảm tốc, báo rẽ phải và đi sát về bên phải; trong khi xe phía sau cũng phải chờ đúng thời điểm và chỉ vượt khi thực sự an toàn.