Đưa thực tiễn nghề luật vào giảng đường

Từ yêu cầu rút ngắn khoảng cách giữa giảng đường và thực tiễn, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG), Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) và TAT Law Firm thiết lập khuôn khổ hợp tác giai đoạn 2026–2030, hướng tới đưa sinh viên đến gần hơn với thực tiễn hành nghề ngay trong quá trình đào tạo.

Giúp người học chuyển kiến thức pháp luật thành khả năng xử lý vấn đề thực tế

Ngày 26.9, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG), Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) và Công ty Luật TNHH Trương Anh Tú (TAT Law Firm) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026–2030, mở ra khuôn khổ phối hợp trong đào tạo, nghiên cứu, thực tập, phát triển kỹ năng nghề nghiệp và kết nối nguồn nhân lực pháp lý.

Theo thỏa thuận, sinh viên có thể có thêm cơ hội tham gia các chương trình thực tập tốt nghiệp, học kỳ thực tế và hoạt động hướng nghiệp; trong khi luật sư, chuyên gia có thể tham gia chia sẻ chuyên môn, xây dựng tình huống pháp lý, hội thảo, tọa đàm và nghiên cứu. Sự kết nối này hướng tới một mục tiêu rộng hơn việc tạo thêm địa điểm thực tập, đó là giúp người học từng bước chuyển kiến thức pháp luật thành khả năng xử lý những vấn đề thực tế.

Phát biểu tại sự kiện, TS Đinh Công Khải, đại diện Ban Giám đốc UEH, cho biết chiến lược phát triển của UEH dựa trên tinh thần "đồng kiến tạo", với sự tham gia của Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng. Trong các lĩnh vực lõi của UEH, luật là một trụ cột quan trọng đối với hoạt động kinh tế, kinh doanh. Ông kỳ vọng đào tạo luật ngày càng có chiều sâu, tạo điểm nhấn ở những lĩnh vực như luật thương mại quốc tế, đồng thời tăng cường sự đồng hành giữa nhà trường với doanh nghiệp và các công ty luật.

TS Dương Kim Thế Nguyên, đại diện lãnh đạo CELG, cho biết đào tạo luật tại UEH đã hình thành từ những năm 1990, Khoa Luật chính thức thành lập năm 2001 và từng bước xây dựng bản sắc riêng trong một trường đại học có thế mạnh về kinh tế, kinh doanh. Trong giai đoạn tới, khoa định hướng đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu liên ngành và kết nối với giới hành nghề. Hợp tác với TAT Law Firm là một bước cụ thể hóa định hướng này, góp phần đưa sinh viên đến gần hơn với môi trường nghề nghiệp ngay từ giảng đường.

TS Dương Kim Thế Nguyên, Trưởng khoa Luật thuộc Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG), Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) ảnh: S.L





Khi hồ sơ thực tế không giống một bài tập trên lớp

Ở giảng đường, sinh viên được trang bị kiến thức, phương pháp nghiên cứu và tư duy pháp lý, nhưng đời sống hiếm khi đưa ra một "đề bài" hoàn chỉnh. Một khách hàng có thể mang đến hàng chục tài liệu được hình thành trong nhiều năm, trong khi các bên kể lại cùng một sự việc theo những cách khác nhau, chứng cứ có thể thiếu hoặc mâu thuẫn và vấn đề pháp lý cũng không được chỉ sẵn.

Người làm nghề vì thế không thể bắt đầu đơn giản bằng câu hỏi "điều luật nào được áp dụng", mà trước hết phải xác định chuyện gì đã xảy ra, đâu là vấn đề cần giải quyết, thông tin nào phải kiểm chứng, chứng cứ nào có giá trị và những phương án nào có thể lựa chọn.

Theo luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm, đây là bước chuyển quan trọng khi sinh viên bắt đầu tiếp cận nghề nghiệp: "Khoảng cách khi sinh viên bước vào nghề không chỉ nằm giữa lý thuyết và thực hành, mà còn nằm giữa việc biết một quy định pháp luật với khả năng sử dụng kiến thức đó để nhận diện, phân tích và giải quyết một vấn đề cụ thể".

Một trong những cầu nối cho quá trình này là chương trình "Học kỳ thực tế" và "Thực tập tốt nghiệp". Tùy nội dung từng chương trình, sinh viên có thể được hướng dẫn tra cứu pháp luật, nghiên cứu tình huống và tài liệu, hỗ trợ chuẩn bị tài liệu, quan sát quy trình xử lý công việc, hệ thống hóa dữ kiện và trình bày một vấn đề pháp lý trong phạm vi phù hợp với yêu cầu đào tạo, bảo mật và nguyên tắc nghề nghiệp.

Giá trị của một kỳ thực tập vì thế không chỉ nằm ở số ngày sinh viên có mặt tại một cơ quan hay văn phòng luật, mà quan trọng hơn là người học được giao nhiệm vụ gì, được hướng dẫn và phản hồi ra sao, cũng như có cơ hội sử dụng kiến thức đã học để giải quyết những công việc gần với thực tế đến mức nào.

Ký kết hợp tác giữa Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG), Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) và Công ty Luật TNHH Trương Anh Tú (TAT Law Firm) ảnh: S.L

Đưa thực tiễn vào giảng đường để người trẻ hiểu nghề

Sự kết nối giữa trường đại học và môi trường nghề nghiệp không chỉ diễn ra khi sinh viên đi thực tập, mà còn khi những vấn đề từ thực tiễn được chuyển hóa thành bài học. Theo định hướng hợp tác, luật sư, chuyên gia của TAT Law Firm có thể cùng CELG xây dựng các tình huống pháp lý để sinh viên phân tích, tranh luận, qua đó rèn khả năng nhận diện vấn đề, đánh giá chứng cứ và lựa chọn phương án.

Theo luật sư Trương Anh Tú, thực tiễn không thay thế nền tảng học thuật, mà giúp kiến thức trong giảng đường gặp những vấn đề của đời sống. Việc tiếp xúc sớm với môi trường nghề nghiệp cũng giúp sinh viên hiểu nghề, nhận diện hướng đi phù hợp và những năng lực còn thiếu.

Vì thế, ý nghĩa của sự hợp tác không chỉ nằm ở cơ hội việc làm, mà rộng hơn là góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực pháp lý có khả năng giải quyết những vấn đề của người dân, doanh nghiệp và xã hội.



