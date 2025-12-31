Đua tranh nghẹt thở khu vực phía bắc

Ứng viên vô địch trở lại

Vòng loại TNSV VN mùa trước từng trở thành nỗi ám ảnh với đội Trường ĐH Thủy lợi. Dù có ưu thế sân nhà và dự giải với tư cách đương kim á quân, nhưng Nguyễn Hoàng Danh cùng đồng đội bất ngờ ngã gục trước Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa trên chấm đá luân lưu ở loạt play-off. Trường ĐH Thủy lợi để đối thủ cầm hòa 0-0 trong 80 phút chính thức, sau đó không đánh bại được sự xuất sắc của thủ môn Thatsaphone Xaiyasone ở loạt sút may rủi.

Đẳng cấp của Trường ĐH Thủy lợi đã được khẳng định ở sân chơi TNSV VN, với 2 lần á quân. Đến nay, thầy trò HLV Vũ Văn Trung vẫn là tập thể duy nhất từng 2 lần vào chung kết. Tuy nhiên, cú vấp ở vòng loại mùa trước ngay trên sân nhà là lời cảnh báo giàu sức nặng cho đội bóng có thành tích bậc nhất làng bóng đá sinh viên VN. Rằng nếu không "chân cứng đá mềm" ở thời điểm quyết định, thất bại sẽ ập đến bất cứ lúc nào.

Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa khiến Trường ĐH Thủy lợi dừng bước ở vòng loại mùa trước ẢNH: TUẤN MINH

Ở bảng A vòng loại năm nay, Trường ĐH Thủy lợi tiếp tục có ưu thế sân nhà. Đó là mặt sân mà thầy trò ông Trung đã quen thuộc từng mét vuông cỏ khi tập luyện quanh năm suốt tháng. Sức nóng của các CĐV nhà cũng hứa hẹn "thắp lửa" cho Trường ĐH Thủy lợi, tạo ra áp lực bủa vây đối thủ.

Tại nhóm A, Trường ĐH Thủy lợi chung bảng Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Phenikaa và Trường ĐH Đại Nam. Trong đó, ĐH Công nghiệp Hà Nội là đối thủ đáng gờm nhất. Mùa trước, đội bóng này từng bất bại ở nhóm đấu loại để thẳng tiến play-off. Tại đây, ĐH Công nghiệp Hà Nội đã chơi phòng ngự phản công kín kẽ và khoa học, với những pha chuyển đổi trạng thái nhanh và khéo, suýt nữa lật đổ thành công đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội. Trường ĐH Đại Nam đã có 3 mùa đá TNSV VN để tích lũy kinh nghiệm làm hành trang mùa này, còn đội bóng ĐH Phenikaa tuy mới mẻ, nhưng lại được tổ chức rất tốt theo mô hình tư nhân chuyên nghiệp, bài bản, có kế hoạch tập luyện để nhồi thể lực và chiến thuật từ sớm, sẵn sàng tạo bất ngờ.

HLV Vũ Văn Trung cùng học trò đã "chạy đà" bằng sân chơi bóng đá sinh viên tháng trước, nên đang có sẵn cảm giác thi đấu và thể trạng tốt. HLV Vũ Văn Trung đã cho học trò nghỉ ngơi hồi phục, sau đó trở lại guồng tập luyện. Thuận lợi của Trường ĐH Thủy lợi là vẫn giữ được nòng cốt trụ cột, bên cạnh lối chơi tấn công, kiểm soát bóng đã vào khuôn. HLV Vũ Văn Trung chủ yếu cho học trò rèn lại kỹ năng dứt điểm để tránh phung phí cơ hội. Ở bảng A vòng loại năm nay, 3 đội nhất nhóm sẽ có vé đi tiếp. Trường ĐH Thủy lợi sẽ không cần một loạt đá luân lưu nào, nhưng đổi lại, Đức Hoan cùng các chân sút cần tận dụng triệt để các cơ hội nhằm giải quyết từng trận một. Cần tập trung ngay từ trận mở màn để Trường ĐH Thủy lợi trở lại vị thế vốn có trong làng bóng đá sinh viên. "Chúng tôi nghiêm túc chuẩn bị và quyết tâm trở lại VCK", ông Trung cho biết.

Ẩn số tân binh

Vòng loại phía bắc năm nay có 2 ẩn số thú vị, đó là Trường CĐ FPT Polytechnic và Học viện Ngân hàng (cùng nằm ở nhóm B, chung bảng Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội và Trường ĐH Công nghệ Đông Á). Dù chưa phải tên tuổi nổi trội trong làng bóng đá sinh viên cấp độ sân 11, nhưng cả hai trường lại phát triển sân 5, sân 7, nhờ vậy tạo tiền đề cho một lứa cầu thủ có kỹ thuật toàn diện, nhanh nhẹn và khéo léo.

Phong trào bóng đá đã giúp Học viện Ngân hàng và Trường CĐ FPT Polytechnic có đội bóng được tổ chức quy củ, từ khâu huấn luyện, xây dựng lối chơi lẫn y tế, truyền thông. Những "làn gió mới" đã sẵn sàng thách thức dàn quyền lực cũ trong làng bóng đá sinh viên khu vực phía bắc.

Ngoài ra, vòng loại còn có những đội bóng giàu tham vọng, quyết tâm trở lại VCK, như ĐH Kinh tế quốc dân và Trường ĐH Hàng hải VN, những đội đã tập trung từ sớm để tập luyện. Trong đó, đội ĐH Kinh tế quốc dân có hệ thống giải nội bộ tổ chức hằng năm nhằm sàng lọc nhân tài, giúp các cầu thủ luôn duy trì cảm giác thi đấu. Hai đội bóng này cùng Trường ĐH Phương Đông sẽ thách thức ĐKVĐ Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa ở nhóm C, hứa hẹn cạnh tranh gay gắt cho tấm vé vào VCK.