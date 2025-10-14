Đưa Việt Nam vào nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới

"H ÀNG THẲNG, LỐI THÔNG" BƯỚC VÀO KỶ NGUYÊN MỚI

Ngày 13.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Dự đại hội có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ VN; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư cùng 453 đại biểu đại diện cho trên 209.000 đảng viên thuộc 2.211 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự đại hội ẢNH: NHẬT BẮC

Phát biểu chỉ đạo đại hội, nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá chúng ta đã phải đối mặt với nhiều thử thách cam go, đột xuất, bất ngờ, chưa có tiền lệ (dịch Covid-19, thiên tai, xung đột vũ trang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, những thay đổi chính sách thương mại của một số đối tác lớn…). Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với sự đồng hành ủng hộ của cả hệ thống chính trị, Ban cán sự đảng Chính phủ, nay là Đảng bộ Chính phủ, đã thể hiện bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đột phá trong hành động, đạt nhiều điểm sáng trong điều hành.

Theo đó, kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng GDP bình quân khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm cao hàng đầu khu vực. Quy mô GDP tăng từ 346 tỉ USD năm 2020 lên khoảng 510 tỉ USD năm 2025, đưa VN lên vị trí thứ 32 thế giới, thứ 4 ASEAN; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, gấp 1,4 lần so với năm 2021; lạm phát được kiểm soát ở mức 4%/năm, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Bộ máy hành chính được sắp xếp tinh gọn, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành bước đầu hiệu quả hơn. Tiềm lực quốc phòng, an ninh đã được củng cố, tăng cường; đối ngoại và hội nhập quốc tế đi vào chiều sâu, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định... Đây là nền tảng, động lực mới để Đảng bộ bước vào nhiệm kỳ mới.

Tổng Bí thư đánh giá rất cao tinh thần cầu thị, thẳng thắn "nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật" đối với những tồn tại, hạn chế như đã nêu trong báo cáo của Đảng ủy Chính phủ. Trong đó kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng còn chậm; hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là giao thông, đô thị, y tế, giáo dục, hạ tầng số. Thể chế, pháp luật còn nhiều vướng mắc; phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính chưa thật mạnh mẽ; hiệu quả quản lý nhà nước một số lĩnh vực còn hạn chế. Chất lượng nguồn nhân lực, nhất là trong các ngành công nghệ cao, chưa đáp ứng yêu cầu...

Đặc biệt, Tổng Bí thư lưu ý Chính phủ phải giải quyết những khó khăn, tồn đọng tại các vùng sâu, xa, các đô thị như Hà Nội, TP.HCM. Quyết tâm trong nhiệm kỳ này phải tập trung giải quyết được các vấn đề đang bức xúc như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập lụt trong các thành phố, kể cả Hà Nội, TP.HCM. Những vấn đề này đã tồn tại nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ. Ngày 14.10, dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM, Tổng Bí thư cho biết cũng sẽ nêu vấn đề này.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm sâu sắc, chia sẻ chân tình của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Ảnh: Nhật Bắc

"Cứ mỗi một trận mưa, mỗi mùa mưa đến nhân dân rất lo lắng, rất băn khoăn, không những ảnh hưởng đời sống mà còn ảnh hưởng đến phát triển KT-XH chung của khu vực, các đô thị", Tổng Bí thư nói. Nhắc lại vừa qua chúng ta phải đối mặt hơn 10 cơn bão, Tổng Bí thư đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và các cơ quan phải đánh giá công tác phòng chống hiệu quả đến đâu, cần phải đổi mới, cần phải làm những gì.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng nêu rõ những hạn chế về công tác cán bộ, như tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cấp ủy viên, còn hạn chế về phẩm chất, năng lực, thậm chí vi phạm kỷ luật, pháp luật. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa tham nhũng ở một số nơi còn hình thức, thiếu đồng bộ… Do đó, đại hội cần thảo luận thẳng thắn, phân tích rõ nguyên nhân, có những giải pháp căn cơ và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ trong nhiệm kỳ tới đây, nhất là công tác chỉ đạo, tổ chức vận hành bộ máy chính quyền - hoàn thành càng sớm càng tốt để chúng ta đã có "hàng thẳng, lối thông" thì bây giờ phải "bước đều, bước vững chắc" vào kỷ nguyên mới.

N ẮM BẮT THỜI CƠ, ĐI TẮT ĐÓN ĐẦU

Tổng Bí thư nêu rõ, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nhiều thay đổi mang tính thời đại; thời cơ và thách thức đan xen nhưng thách thức nhiều hơn. Đất nước ta đang trong giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp... "Đây là lúc chúng ta phải nắm bắt được thời cơ, đi tắt đón đầu bằng trí tuệ VN kết hợp với tri thức tiến bộ của nhân loại, sớm tạo lập trạng thái "tự chủ chiến lược", nỗ lực hết sức để đạt được và duy trì tốc độ phát triển cao, bền vững, thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm", Tổng Bí thư nhấn mạnh và cho rằng trách nhiệm đặt ra với Đảng bộ Chính phủ là hết sức nặng nề.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo đại hội Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh 3 yêu cầu lớn và 5 công tác trọng tâm đặt ra với Đảng bộ Chính phủ vào nhiệm kỳ tới. Trong số đó, về công tác cán bộ phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức "có tài, có tầm, có tâm"; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách. Chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ; chuyển từ "làm hết trách nhiệm" sang "làm đến nơi đến chốn". Có cơ chế, chính sách tạo động lực, bảo vệ cán bộ dám đổi mới vì lợi ích chung; không để cơ quan nhà nước, Chính phủ trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những người yếu kém, ngại va chạm.

Về kinh tế, phải giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối lớn. Mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới. Thực hiện nhất quán và quyết liệt quan điểm coi giáo dục đào tạo là "quốc sách hàng đầu"...

Đây là lúc chúng ta phải nắm bắt được thời cơ, đi tắt đón đầu bằng trí tuệ VN kết hợp với tri thức tiến bộ của nhân loại, sớm tạo lập trạng thái "tự chủ chiến lược", nỗ lực hết sức để đạt được và duy trì tốc độ phát triển cao, bền vững, thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm. Tổng Bí thư Tô Lâm

T HÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG GDP 10% TRỞ LÊN

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ Chính phủ, một dấu mốc lịch sử trong hành trình xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, vì nước, vì dân; nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị nói chung và của "cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy".

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, song nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực "với kết quả năm sau tốt hơn năm trước và nhiệm kỳ này tốt hơn nhiệm kỳ trước trên hầu hết các lĩnh vực".

Theo người đứng đầu Chính phủ, bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2030, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro; nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Đại hội đưa ra phương châm hành động: "Đoàn kết, kỷ cương - Dân chủ, đổi mới - Đột phá, phát triển - Gần dân, vì dân".

Trước yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm về giải quyết các bức xúc về ngập lụt, ùn tắc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: "Những vấn đề bức xúc của nhân dân liên quan đến ô nhiễm môi trường, thiên tai bão lũ, tắc nghẽn giao thông..., chúng tôi nhận trách nhiệm và sẽ tiếp tục cùng các bộ, ngành, địa phương có những giải pháp đột phá", Thủ tướng nhấn mạnh và cho biết thực tế đã và đang xây dựng các đề án và nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ nặng nề này trong nhiệm kỳ tới.

Chiều cùng ngày, đại hội đã nghe các tham luận, góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bế mạc đại hội, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, nghị quyết thể hiện khát vọng, ý chí quyết tâm xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, gương mẫu, đi đầu về KH-CN, đổi mới sáng tạo số, tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, phồn vinh, văn minh. Kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng GDP bình quân đạt 10%/năm trở lên. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy mạnh mẽ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Tăng trưởng 2 con số nhưng phải ổn định kinh tế vĩ mô Nhiệm kỳ tới, dự báo tình hình kinh tế tiền tệ vẫn còn có nhiều yếu tố bất định. Với mục tiêu bước vào giai đoạn tăng tốc, bứt phá, phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế cao ở mức hai con số nhưng vẫn phải bảo đảm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, việc điều hành chính sách tiền tệ sẽ chịu nhiều áp lực, nhất là khi việc đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính chưa thể giúp tăng nhanh năng suất lao động ngay từ đầu nhiệm kỳ. Để bảo đảm ổn định vĩ mô là xuyên suốt, là cơ sở cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong những năm tới, trong giai đoạn đầu, tăng trưởng kinh tế phải dựa vào nguồn vốn thì cần tập trung khai thác dư địa từ chính sách tài khóa; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, phát triển thị trường vốn, trái phiếu; thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các nút thắt trong đầu tư, kinh doanh một cách thực chất, hiệu quả, giảm áp lực tăng trưởng tín dụng ở mức cao, giảm rủi ro tiềm ẩn đối với hệ thống ngân hàng. Khi triển khai các dự án kinh tế lớn, trọng điểm, cần đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, có trọng tâm trọng điểm, tính toán và phân kỳ đầu tư phù hợp để tránh gây rủi ro đối với ổn định kinh tế vĩ mô. Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, biên chế Hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành 3 tháng qua đã cho thấy sự thông suốt, không gián đoạn, đảm bảo liên thông, thống nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn không thể tránh khỏi do hệ thống hành chính của đất nước đã tồn tại 80 năm nay, giờ tái cấu trúc tổng thể nên chắc chắn có khó khăn, vướng mắc. Việc tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy sau sắp xếp được Đảng bộ Chính phủ coi là nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới. Để bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, có thể kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân tốt hơn, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách trên tất cả lĩnh vực để khơi thông nguồn lực. Đi kèm với đó là tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, biên chế. Liên quan "yếu tố quyết định" là con người, là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy, phải tập trung tinh giản, nhưng đồng thời phải có biện pháp cụ thể cơ cấu lại theo vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu của nền hành chính nhà nước và chính quyền địa phương 2 cấp… Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà



