Đức - Bờ Biển Ngà (3 giờ ngày 21.6, trực tiếp trên VTV6): Cỗ xe tăng tiến về đích

S ỨC MẠNH CỦA B Ờ B IỂN N GÀ

Các tuyển thủ Đức chưa thỏa mãn với trận thắng đậm ngày ra quân. Reuters tiết lộ, các học trò HLV Julian Nagelsmann đều hiểu rõ Curacao chưa phải là thước đo chính xác sức mạnh của họ. Bờ Biển Ngà mới chính là "liều thuốc thử" hạng nặng. Đội trưởng Kimmich đã cảnh báo các đồng đội về sức mạnh của đội bóng từ châu Phi. Ở lượt đầu, Bờ Biển Ngà đã đánh bại Ecuador, thể hiện được điểm mạnh chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công cực kỳ sắc sảo.

Bờ Biển Ngà sẽ tìm cách khóa chặt Musiala (10) ẢNH: REUTERS

Cái tên được nhắc đến nhiều nhất trước trận là Yan Diomande. Tài năng 19 tuổi thuộc biên chế RB Leipzig đang được truyền thông Đức gọi là "tàu tốc hành" của bóng đá châu Phi. Tốc độ, khả năng rê dắt và sự táo bạo của Diomande chính là vũ khí khiến hàng thủ Ecuador gặp rất nhiều khó khăn ở lượt trận đầu. Sau màn trình diễn trước Ecuador, Diomande trở thành cái tên được chú ý trên thị trường chuyển nhượng. Liverpool thậm chí còn gửi lời đề nghị trị giá 100 triệu euro (khoảng 3.000 tỉ đồng) cho RB Leipzig với mong muốn sở hữu cầu thủ chạy cánh này. Bên cạnh Diomande, Bờ Biển Ngà còn có những nhân tố giàu kinh nghiệm như Amad Diallo hay Nicolas Pepe. Đây là tập thể đủ khả năng trừng phạt bất kỳ sai lầm nào của đối thủ trong những pha phản công.

B ÀI HỌC TỪ T ÂY B AN N HA

Về phía Đức, điều khiến HLV Nagelsmann hài lòng nhất không phải chiến thắng 7-1, mà là việc nhiều ngôi sao cùng đạt phong độ cao. Jamal Musiala tiếp tục chứng minh vì sao anh được xem là thủ lĩnh thế hệ mới của bóng đá Đức với khả năng khoan phá và dứt điểm. Florian Wirtz duy trì óc sáng tạo tuyệt vời ở tuyến giữa. Kai Havertz và Deniz Undav cũng cho thấy sự sắc bén cần thiết trước khung thành. Ngoài ra, Nagelsmann đặc biệt hài lòng với cường độ pressing mà đội tuyển Đức tạo ra trước Curacao. Tuy nhiên, Bờ Biển Ngà sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác. Đại diện châu Phi sở hữu những cầu thủ đủ tốc độ để khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Đức, điều không xuất hiện nhiều ở trận mở màn.

Đó cũng là lý do Kimmich nhắc lại bài học từ trận hòa gây sốc của Tây Ban Nha trước Cabo Verde. Theo tiền vệ Bayern Munich, diễn biến ở World Cup 2026 đang cho thấy khoảng cách giữa các đội tuyển ngày càng thu hẹp và hiếm có trận đấu nào dễ dàng.

Nếu giành chiến thắng, Đức gần như chắc chắn sẽ đặt một chân vào vòng knock-out. Nhưng nếu đánh giá thấp Bờ Biển Ngà, "Cỗ xe tăng" hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của những bất ngờ, thứ đang xuất hiện ngày càng nhiều tại giải đấu năm nay.