Đức hỗ trợ Việt Nam mở rộng sử dụng xe điện vì giao thông xanh

Đại diện Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán Bộ Xây dựng và phía Dự án NDC-TIA II ký thỏa thuận thực hiện dự án ảnh: giz

Do Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức viện trợ không hoàn lại thông qua Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), dự án hợp tác Việt - Đức có tên chính thức là "Hỗ trợ Bộ Xây dựng thực hiện NDC (Đóng góp do quốc gia tự quyết định) của Việt Nam trong khuôn khổ Sáng kiến Giao thông vận tải NDC tại châu Á (NDC-TIA) giai đoạn 2" (gọi tắt là NDC-TIA 2).

NDC-TIA 2 hướng đến mục tiêu tăng cường năng lực và hỗ trợ kỹ thuật cho lĩnh vực giao thông vận tải nhằm tạo dựng các điều kiện thuận lợi để triển khai khung chính sách phát triển giao thông phát thải carbon thấp.

Trong quá trình triển khai, các bên tập trung thúc đẩy phát triển phương tiện giao thông chạy bằng điện và phương tiện sử dụng năng lượng xanh, qua đó góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam trong NDC.

Đánh giá về tầm quan trọng của dự án, ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng, cho biết đây là nguồn lực hỗ trợ kỹ thuật rất quan trọng đối với Bộ Xây dựng nói chung và Học viện nói riêng.

Theo ông, dự án tập trung vào các nội dung thiết thực như: hỗ trợ nghiên cứu hoàn thiện quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với phương tiện giao thông điện; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, đối thoại chính sách và tài chính nhằm thúc đẩy điện khí hóa phương tiện thương mại; nghiên cứu các giải pháp phát triển hạ tầng sạc, hệ sinh thái xe điện và triển khai xe điện thương mại tại đô thị.

Bà Alexandra Westwood, Tùy viên Phòng Kinh tế và Hợp tác phát triển thuộc Đại sứ quán Đức, cũng cho hay Dự án NDC-TIA 2 được thiết kế với mục tiêu cốt lõi là tăng cường năng lực, hỗ trợ kỹ thuật cho ngành giao thông vận tải cải thiện các điều kiện thực hiện khung chính sách chuyển dịch vận tải theo hướng carbon thấp.

Bên cạnh quá trình chuyển đổi phương tiện cá nhân sang xe điện đang diễn ra sôi động tại Việt Nam, Dự án NDC-TIA 2 còn tập trung hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi xanh cho hệ thống vận tải thương mại bằng đường bộ cả trên mạng lưới giao thông quốc gia và đô thị.

Theo bà, dự án tiếp tục là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ đối tác tin cậy và bền vững Việt – Đức, không những mang lại lợi ích thiết thực cho người dân Việt Nam, mà còn là tiền đề vững chắc cho các chương trình hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa hai quốc gia trong tương lai.