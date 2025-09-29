Đức Phúc nói gì khi bị báo chí phương Tây quy chụp giới tính?

Trở về từ nước Nga sau chiến thắng đặc biệt tại cuộc thi Intervision với tiết mục Phù Đổng Thiên Vương, Đức Phúc vừa có những chia sẻ về hành trình và sự chú ý bản thân nhận được sau cuộc thi này.

Đức Phúc trả lời báo chí phương Tây sau thành công của mình ẢNH: NSCC

Theo đó, bên cạnh nhiều lời chúc mừng thì các thông tin sai lệch cũng bắt đầu xuất hiện. Đơn cử, nhiều trang báo quốc tế ghi nhận Đức Phúc là nghệ sĩ thuộc cộng đồng LGBT, thậm chí có kênh còn tiết lộ anh đã công khai.... bạn trai của mình.

Khi được hỏi về vấn đề này, Đức Phúc cho biết từ khi lên ngôi quán quân Intervision, vì lịch trình bận rộn nên chưa có thời gian sử dụng mạng xã hội nhiều. Tuy vậy thì thông tin này anh đã biết qua nhờ vào ê kíp.

Nam ca sĩ cho biết: "Thực sự tôi không hài lòng với những thông tin sai lệch và thiếu kiểm chứng. Tuy vậy tôi cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều vì bản thân tin mình nên tập trung nhiều hơn vào sự yêu thương của mọi người thay vì những điều này".

Anh "bật mí" thêm mình rất ấm lòng và thấy may mắn khi ban tổ chức Intervision đã rất nhanh chóng lên tiếng trấn an, trước cả khi anh kịp biết về những sai lệch đó.

Anh tiết lộ phía ban tổ chức đã gửi lời xin lỗi vì những thông tin không mong muốn và cho biết ban tổ chức chia sẻ sẽ có động thái mạnh mẽ đối với những trang tin này.

Kế hoạch trong tương lai gần

Bên cạnh sự việc rất được quan tâm nói trên, Đức Phúc cũng cho biết sẽ thực hiện một thước phim tư liệu nhỏ ghi lại hành trình đã qua tại Intervision 2025. Tại đây khán giả sẽ được đồng hành từ những ngày đầu, qua những giây phút làm việc tại Việt Nam cũng như tại Nga, từ đó nhìn thấy được những nỗ lực và quyết tâm đưa văn hóa Việt ra với thế giới.

Sản phẩm sẽ do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh cầm trịch, người nổi tiếng với những dự án như Em gái mưa, Duyên mình lỡ, Đừng hỏi em, Anh đang ở đâu đấy anh… Nam đạo diễn cho biết: "Tôi rất tự hào vì nhạc Việt năm nay có nhiều sản phẩm hòa vào ngày vui chung của đất nước. Với nguồn tư liệu đã xem qua, có thể thấy Đức Phúc và ê kíp đã thực hiện phần dự thi của mình rất chỉn chu và khoa học, từ đó để dựng thành phim cũng rất dễ dàng".

Đức Phúc trở về trong vòng tay của khán giả ẢNH: NSCC

Về kế hoạch tiếp theo sau Intervision, Đức Phúc cho biết những sản phẩm sắp tới chắc chắn sẽ được bản thân chuẩn bị kỹ lưỡng, có mục đích rõ ràng và không phải là một cuộc dạo chơi như trước đây nữa.

Anh cũng tiết lộ trong năm 2026 sẽ cho ra mắt album đầu tay hợp tác với nhiều nhạc sĩ, trong đó có Khắc Hưng. Nam ca sĩ tiết lộ đây là dự án mình đã ấp ủ từ lâu, và hy vọng thông qua dự án này, khán giả sẽ thấy một Đức Phúc vừa gần gũi, vừa quen thuộc nhưng cũng trưởng thành và chạm được đến khán giả hơn.