Đúng 12 giờ trưa Tết Đoan Ngọ, hàng ngàn người đổ ra biển Quy Nhơn

Biển giữa trưa nhộn nhịp khác thường

Đúng 12 giờ trưa nay 19.6 (tức mùng 5 tháng 5 âm lịch), khi nắng hè miền Trung đang ở thời điểm gay gắt nhất, bãi biển Quy Nhơn (Gia Lai) trở nên nhộn nhịp khác thường.

Hàng ngàn người dân địa phương và du khách cùng đổ ra biển để thực hiện một phong tục tồn tại qua nhiều thế hệ. Họ rủ nhau đi tắm biển giữa trưa Tết Đoan Ngọ với mong muốn xua tan bệnh tật, cầu sức khỏe và bình an.

Đúng 12 giờ trưa mùng 5 tháng 5 âm lịch, bãi biển Quy Nhơn trở nên nhộn nhịp khác thường ẢNH: ĐỨC NHẬT

Khác với thói quen tắm biển vào sáng sớm hoặc chiều muộn, trong ngày Tết Đoan Ngọ, người dân Quy Nhơn chọn thời điểm mặt trời đứng bóng để xuống biển. Theo quan niệm dân gian, nước biển vào giờ chính ngọ ngày mùng 5 tháng 5 có thể cuốn trôi những điều không may mắn, bệnh tật và phiền muộn, mang lại sức khỏe, may mắn, gột rửa tai ương cho người tắm.

Người dân tập trung đông nhất trên dải bờ biển từ Mũi Tấn đến Ghềnh Ráng. Cứ đến Tết Đoan Ngọ, nơi đây lại đón hàng nghìn lượt người tìm đến hòa mình vào làn nước biển.

Người dân xuống biển Quy Nhơn vào đúng giờ chính ngọ ngày Tết Đoan Ngọ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngồi trên bãi cát, ông Bùi Văn Ngành (64 tuổi, ở phường Quy Nhơn Nam) nhẹ nhàng lấy cát biển thoa lên khắp người. Ông cho biết phong tục này gắn với những câu chuyện được lưu truyền từ xa xưa.

"Người xưa kể lại có một thầy thuốc rất giỏi, thường chữa bệnh miễn phí cho dân. Đến ngày mùng 5 tháng 5, ông vào rừng hái thuốc rồi đi biệt xứ không trở về. Người dân nhớ ơn nên lấy ngày này làm dịp tưởng nhớ, dần dần trở thành Tết Đoan Ngọ", ông Ngành kể.

Những người già cũng được con cháu dìu đi tắm biển để cầu sức khỏe và bình an ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo ông Nguyễn Đức Hùng (71 tuổi, ở phường Quy Nhơn), người dân mỗi vùng lại có cách đón Tết Đoan Ngọ khác nhau. Nếu ở miền núi, nhiều người lên rừng hái các loại lá thuốc như hoắc hương, đinh lăng, cam thảo, chè tàu, dủ dẻ... để nấu nước uống thì cư dân vùng biển lại chọn cách tắm biển cầu sức khỏe.

"Người dân tin rằng tắm biển vào giờ ngọ sẽ giúp tiêu trừ bệnh tật, cơ thể khỏe mạnh hơn", ông Hùng nói.

Mang nước biển về nhà cầu bình an

Dưới cái nắng như đổ lửa, nhiều người xuống biển ngâm mình, vui đùa cùng sóng nước. Một số người còn lấy cát biển xoa lên cơ thể với niềm tin muối và cát biển sẽ giúp "gột rửa" những điều không may.

Một em bé chơi đùa ở bãi biển Quy Nhơn giữa trưa Tết Đoan Ngọ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Không chỉ người lớn, nhiều gia đình còn đưa theo trẻ nhỏ ra biển. Với những người già yếu hoặc người bệnh không thể trực tiếp đến bãi biển, người thân thường mang theo can, chai đựng nước biển về nhà để tắm hoặc thực hiện nghi thức cầu bình an theo quan niệm dân gian.

Bên cạnh việc tắm biển cầu may, nhiều gia đình cũng tranh thủ vui chơi, nghỉ ngơi trên bãi biển trong dịp lễ truyền thống này. Không khí vì thế trở nên sôi động và mang đậm màu sắc văn hóa địa phương.

Những năm gần đây, phong tục đặc biệt này không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn hấp dẫn du khách từ nhiều nơi đến trải nghiệm. Nhiều du khách từ Đắk Lắk, Quảng Ngãi và các địa phương khác đến Quy Nhơn đúng dịp Tết Đoan Ngọ đã cùng hòa mình vào dòng người xuống biển giữa trưa.

Nhiều du khách từ các địa phương khác tình cờ đến Quy Nhơn đúng dịp Tết Đoan Ngọ đã cùng hòa mình vào dòng người xuống biển giữa trưa ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo tìm hiểu, tục tắm biển vào giờ Ngọ ngày Tết Đoan Ngọ là một nét sinh hoạt dân gian độc đáo của cư dân vùng duyên hải. Dù chưa có cơ sở khoa học chứng minh khả năng "trừ bệnh", phong tục này vẫn được nhiều người gìn giữ như một cách gửi gắm niềm tin về sức khỏe, bình an và những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Không riêng Quy Nhơn, một số địa phương ven biển thuộc khu vực miền Trung như Quảng Ngãi, Khánh Hòa hay một số vùng ven biển của tỉnh Đắk Lắk cũng còn duy trì tục tắm biển lấy may trong ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Tuy nhiên, tại Quy Nhơn, phong tục này vẫn được xem là một trong những nét văn hóa đặc sắc, góp phần tạo nên dấu ấn riêng của đô thị biển mỗi dịp Tết Đoan Ngọ.