Dùng AI để 'lột xác' khu vườn của cha

Những clip ghi lại quá trình cải tạo khu vườn được anh Tiến (30 tuổi, ở xã Việt Yên, Hưng Yên) chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về hàng triệu lượt xem, bình luận và chia sẻ.

Món quà tặng cha

Những ngày qua, trên trang cá nhân có tên "Tiến Mũ Cối" với gần 300.000 người theo dõi, anh Tiến đều đặn chia sẻ clip về hành trình cải tạo khu vườn rộng 80 m2 trong khuôn viên nhà từ bản vẽ của AI.

Vườn nhà anh Tiến trước đây (trái) và sau khi được cải tạo ẢNH: NVCC

Sự thay đổi diện mạo của khu vườn sau khi được cải tạo, từ rậm rạp, nhiều cỏ dại trở thành một khu vườn "rất chill" khiến dân mạng không ngớt lời khen. Nhiều người còn để lại bình luận hỏi thêm kinh nghiệm làm vườn từ chàng trai Hưng Yên để có thể cải tạo khu vườn của gia đình mình.

Anh Tiến cho biết hành trình cải tạo vườn bắt đầu khoảng nửa tháng trước, với mong muốn đây sẽ là món quà đặc biệt anh dành tặng cho cha cũng như các thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, thông qua hành trình làm vườn, anh cũng muốn "nâng cao tinh thần lao động" cũng như gắn kết tình cảm của cả nhà.

Hình ảnh cải tạo vườn từ gợi ý của AI ẢNH: NVCC

Theo lời kể của anh Tiến, ngày trước, khu vườn này là phần đất được phủ bê tông. Năm 2023, sau 4 năm làm thực tập sinh tại Nhật Bản, anh trở về quê sống và làm việc, vì muốn có không gian xanh trong khuôn viên nhà nên anh quyết định cải tạo thành khu vườn nhỏ, chủ yếu trồng rau xanh. "Tuy nhiên theo thời gian, khu vườn trở nên rậm rạp, nhiều muỗi. Hôm trước, bố mình đi ăn tân gia nhà người quen, thấy khu vườn trong nhà họ rất đẹp nên về có kể cho mọi người nghe. Từ câu chuyện của bố, mình nảy ra ý tưởng cải tạo khu vườn nhà. Khi xin phép bố thực hiện ý tưởng này, mình khá bất ngờ khi bố lập tức ủng hộ. Vậy là cứ thế mình triển khai", anh kể lại.

Chụp hiện trạng khu vườn trước thời điểm cải tạo, anh nhờ AI gợi ý cảnh quan mới theo phong cách Nhật Bản. Từ bản vẽ đó, anh bắt tay làm nhưng cũng không không quá đặt nặng việc phải giống bản vẽ 100%, miễn sao phù hợp với sở thích, điều kiện của gia đình.

Không gian "rất chill" của cả nhà

Mỗi ngày, vì thời tiết vào hè nóng bức, anh Tiến thường dành buổi sáng và chiều tối để làm. Sau khoảng nửa tháng "thi công" với chi phí hơn 50 triệu đồng, khu vườn rậm rạp ban đầu đã thay đổi diện mạo, trở nên đẹp hơn, khá giống với bản vẽ từ AI. Anh trồng thêm một số loại cây như phong lá đỏ, tùng la hán, mai chiếu thủy, cẩm tú cầu và phủ cả vườn bằng lớp cỏ lá gừng Thái Lan…

Gia đình anh Tiến chụp cùng khu vườn mới ẢNH: NVCC

Từng là thực tập sinh nông nghiệp ở Nhật Bản, anh Tiến tích lũy được không ít kiến thức, kinh nghiệm trong trồng trọt và vận dụng vào quá trình cải tạo vườn. Các loại cây kiểng anh trồng hiện tại đều sinh trưởng, phát triển tốt. Anh cho biết quá trình cải tạo sẽ hoàn tất sau 2 tháng nữa, hiện vườn đã hoàn thiện hơn 90%.

Ông Trần Văn Trí (70 tuổi, bố của anh Tiến) đã hỗ trợ rất nhiều cho con trai trong dự án cải tạo vườn nhà. Vốn làm nghề đánh cây (di dời cây) nhiều năm, ông hỗ trợ anh Tiến di chuyển cây kèn hồng được trồng nhiều năm ở vườn sang một vị trí mới phù hợp.

Nhìn hiện trạng khu vườn mới, người cha hài lòng chia sẻ cứ mỗi buổi chiều tối, ông sẽ mở hệ thống đèn do con trai lắp để vườn trở nên lung linh hơn. Từ ngày cải tạo, ông Trí cho biết vườn đã trở thành nơi dạo mát, hàn huyên trò chuyện của cả nhà mỗi tối.

Chàng trai Hưng Yên cho biết hiện anh sống cùng với bố và vợ con. Với anh, trong một gia đình có 3 thế hệ, việc cải tạo không gian sống trở nên đẹp hơn, phù hợp sở thích của từng thành viên cũng góp phần gắn kết tình cảm cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống.