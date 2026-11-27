Ngày 27.11, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Kim Ngân (29 tuổi, ở phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) vì giả danh kiểm sát viên, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dựng kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Thị Kim Ngân tại cơ quan công an ẢNH: CTV

Trước đó, ngày 26.11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận trình báo của anh H.V.D.H về việc bị một người giả danh kiểm sát viên thuộc Viện KSND thành phố Đà Nẵng đe dọa, gây áp lực tinh thần để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo, đầu tháng 9.2026, một người sử dụng tài khoản Zalo tên "Vạn Phúc", tự xưng là "Cư", giới thiệu là kiểm sát viên thuộc Viện KSND thành phố Đà Nẵng. Người này thông báo anh H. đang bị vợ cũ tố cáo có hành vi phạm tội, đồng thời yêu cầu chuyển tiền để dàn xếp, chấm dứt việc giải quyết đơn.

Sau đó hướng dẫn anh H. giao tiền trực tiếp cho một phụ nữ sử dụng tài khoản Zalo tên "Felix" hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do người này cung cấp.

Tin tưởng thông tin trên, từ ngày 16.9 đến 11.11, anh H. đã 5 lần giao tiền mặt và 2 lần chuyển khoản, tổng cộng 125 triệu đồng.

Đến ngày 26.11, các tài khoản Zalo tiếp tục liên lạc, yêu cầu anh H. chuyển thêm tiền và hẹn giao nhận trong ngày. Nghi ngờ bị lừa đảo, anh H. đến cơ quan công an trình báo.

Ngay sau đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng (Tổ điều tra Khu vực 1) phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương xác minh. Qua đó, lực lượng chức năng xác định người trực tiếp nhận tiền là Phạm Thị Kim Ngân.

Lúc 13 giờ 30 ngày 26.11, lực lượng công an xác định vị trí, mời Ngân về làm việc. Qua đấu tranh, Ngân khai nhận là người trực tiếp tạo lập, quản lý và sử dụng cả 2 tài khoản Zalo "Vạn Phúc" và "Felix".

Cơ quan công an làm việc với Kim Ngân ẢNH: CTV

Đáng chú ý, Ngân tự dựng các đoạn hội thoại giả, xây dựng kịch bản phân vai giả danh cán bộ Viện KSND và công an để tạo lòng tin, đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền. Ngân còn sử dụng công cụ AI hỗ trợ tạo dựng các đoạn hội thoại giả phục vụ hành vi lừa đảo.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngân tại phường Cẩm Lệ, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến bị hại, máy tính để bàn đang đăng nhập tài khoản Zalo "Vạn Phúc" cùng một số tài sản được Ngân khai mua sắm từ tiền chiếm đoạt.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Kim Ngân để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi và xử lý theo quy định pháp luật.