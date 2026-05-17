Dừng bước ở tứ kết, HLV Roland tự hào về U.17 Việt Nam sau vé dự World Cup lịch sử

Rạng sáng 17.5, sau thất bại 0-3 trước U.17 Úc ở tứ kết VCK U.17 châu Á 2026, HLV Cristiano Roland đã động viên các học trò và bày tỏ niềm tự hào khi đội tuyển U.17 Việt Nam lần đầu giành vé dự FIFA U.17 World Cup 2026.

Nhà cầm quân người Brazil đánh giá cao tinh thần thi đấu cùng sự trưởng thành của các cầu thủ dù toàn đội chỉ có khoảng 10 ngày chuẩn bị trước giải. Ông nhấn mạnh U.17 Việt Nam đã hoàn thành liên tiếp 2 mục tiêu lớn là vô địch U.17 Đông Nam Á 2026 và giành vé dự World Cup.

HLV Cristiano Roland chia sẻ: “Thầy muốn các em mạnh mẽ hơn nữa trước khi bước vào World Cup vì đó sẽ là thử thách rất lớn. Những gì các em làm được trong thời gian ngắn là điều không dễ dàng và cả Việt Nam đang tự hào về các em”.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Brazil cho biết đội tuyển U.17 Việt Nam cần thêm thời gian để cải thiện thể lực và bản lĩnh trước khi bước vào FIFA U.17 World Cup 2026 tại Qatar. Ông cũng khẳng định toàn đội đã cho thấy hình ảnh thi đấu dũng cảm trước các đối thủ mạnh của châu lục.