Thời tiết nóng ẩm khiến cơ thể dễ đổ mồ hôi khi di chuyển ngoài đường, đặc biệt ở vùng đầu. Trong khi đó, mũ bảo hiểm dùng chung có thể tích tụ mồ hôi, dầu nhờn và bụi bẩn. Nếu không được vệ sinh thường xuyên, lớp lót bên trong mũ còn có thể trở thành nơi tích tụ vi khuẩn và nấm, theo trang NDTV (Ấn Độ).

Mũ bảo hiểm dùng chung dễ tích tụ vi khuẩn và nấm

Lớp lót bên trong mũ bảo hiểm tiếp xúc trực tiếp với da đầu, trán và mặt. Mồ hôi, dầu nhờn và bụi bẩn thường tích tụ tại những vị trí này. Nếu tài xế sử dụng một chiếc mũ cho nhiều khách mà không vệ sinh thường xuyên, vi khuẩn và nấm có thể phát triển.

Thường xuyên đội mũ bảo hiểm bẩn, ẩm ướt hoặc bảo quản kém có thể khiến các vấn đề về da đầu trở nên nghiêm trọng hơn ẢNH: N.VY TẠO TỪ CHATGPT

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Microorganisms năm 2021 đã phân tích 130 chiếc mũ bảo hiểm tại Nepal. Kết quả phát hiện 392 loại vi khuẩn và 346 loại nấm.

Nghiên cứu cũng cho thấy mũ bảo hiểm dùng chung có lượng vi sinh vật cao hơn mũ cá nhân. Những chiếc mũ ít được vệ sinh chứa nhiều vi khuẩn và nấm hơn mũ được làm sạch thường xuyên.

Tuy nhiên, sự hiện diện của vi sinh vật trên mũ không đồng nghĩa người đội chắc chắn mắc bệnh.

Mũ bẩn có thể khiến bệnh da đầu nặng hơn

Thường xuyên đội mũ bảo hiểm bẩn, ẩm ướt hoặc bảo quản kém có thể khiến các vấn đề về da đầu trở nên nghiêm trọng hơn.

Bề mặt mũ không sạch cũng tạo điều kiện cho vi sinh vật lây truyền. Nguy cơ này đáng chú ý ở người mắc bệnh da đầu, nhiễm trùng da hoặc có hàng rào bảo vệ da suy yếu.

Hiện chưa có đủ bằng chứng khoa học để xác định mức độ và tần suất dùng chung mũ bảo hiểm gây nhiễm trùng ở người sử dụng. Vì vậy, đây nên được xem là vấn đề vệ sinh cần lưu ý và chủ động phòng ngừa, không phải lý do để từ chối đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Cách bảo vệ da đầu khi dùng chung mũ bảo hiểm

Người thường xuyên đi xe ôm công nghệ nên chuẩn bị mũ bảo hiểm cá nhân nếu có thể. Nếu không tiện mang theo, hành khách cần kiểm tra mũ trước khi sử dụng.

Mũ đội phải sạch, khô, không có mùi khó chịu và không bị hư hỏng lớp lót. Hành khách có thể dùng thêm lớp lót hoặc mũ trùm đầu sạch của riêng mình. Tuy nhiên, phụ kiện này không được làm ảnh hưởng đến độ vừa vặn và khả năng bảo vệ của mũ.

Tài xế cũng cần giặt, làm sạch lớp đệm và phơi khô mũ thường xuyên. Việc khử khuẩn phải theo hướng dẫn của nhà sản xuất để tránh làm hỏng vật liệu bảo vệ. Mũ cần khô hoàn toàn sau mỗi lần sử dụng nhằm hạn chế vi khuẩn phát triển.

Đặc biệt, vấn đề vệ sinh không được làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Mũ bảo hiểm phải vừa đầu, cài quai chắc chắn và đáp ứng tiêu chuẩn an toàn.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đội mũ bảo hiểm đúng cách có thể giúp giảm hơn 6 lần nguy cơ tử vong và giảm đến 74% nguy cơ chấn thương não khi xảy ra tai nạn giao thông.