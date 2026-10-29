Mỹ điểm mặt 4 'siêu vi khuẩn' kháng thuốc gây tử vong cao nhất

CDC ngày 28.10 ước tính các tác nhân gây bệnh kháng thuốc dẫn đến khoảng 9,7 triệu ca nhiễm trùng và 50.800 ca tử vong mỗi năm tại Mỹ. Báo cáo xác định 19 mối đe dọa kháng thuốc, trong đó 4 tác nhân được xếp vào nhóm cấp bách, mức cảnh báo cao nhất, theo The Washington Post.

Mỹ cảnh báo 4 siêu vi khuẩn kháng thuốc gây hơn 50.000 ca tử vong/năm ẢNH: REUTERS

Đầu tiên là nấm Candida auris, thường lây lan tại bệnh viện và cơ sở chăm sóc dài hạn, có khả năng kháng nhiều loại thuốc chống nấm. Số ca nhiễm được ghi nhận tại Mỹ tăng mạnh, từ 48 ca năm 2016 lên 6.304 ca năm 2024.

Tiếp theo là vi khuẩn Acinetobacter kháng carbapenem, có thể gây viêm phổi, nhiễm trùng máu, vết thương và đường tiết niệu, đặc biệt ở bệnh nhân hồi sức tích cực. Trong khi đó, nhóm vi khuẩn đường ruột Enterobacterales kháng carbapenem (CRE) đáng lo ngại bởi khả năng truyền các gen kháng thuốc sang vi khuẩn khác.

Carbapenem là nhóm kháng sinh mạnh, thường được sử dụng để điều trị các trường hợp nhiễm khuẩn nghiêm trọng khi những lựa chọn thông thường không còn hiệu quả.

Tác nhân thứ tư là vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae, gây bệnh lậu, đã phát triển khả năng kháng nhiều nhóm kháng sinh từng được sử dụng để điều trị bệnh.

CDC cảnh báo nhiễm trùng kháng thuốc ngày càng khó điều trị, thậm chí có trường hợp không còn phương án hiệu quả. Riêng các tác nhân lây nhiễm tại bệnh viện và cơ sở y tế được ước tính gây hơn 42.000 ca tử vong mỗi năm, đồng thời làm tăng gần 12 tỉ USD chi phí chăm sóc sức khỏe, theo HealthDay News.

"Tình trạng kháng kháng sinh đang đe dọa nền y học hiện đại và đặt hàng triệu người Mỹ vào nguy cơ mỗi năm", Giám đốc CDC Erica Schwartz nhấn mạnh.

Tổng số ca nhiễm ước tính trong báo cáo mới về siêu vi khuẩn của CDC cao hơn năm 2019, song cơ quan này lưu ý một phần chênh lệch xuất phát từ những thay đổi trong phương pháp thống kê.

Báo cáo cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi vi khuẩn Clostridioides difficile (C. diff), từng thuộc nhóm đe dọa cấp bách năm 2019, được hạ xuống mức nghiêm trọng. CDC cho rằng việc cải thiện chẩn đoán và kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở y tế đã góp phần mang lại kết quả này.

Bà Wendy Armstrong, Chủ tịch Hiệp hội bệnh truyền nhiễm Mỹ, cảnh báo tình trạng kháng thuốc có thể đe dọa cả những phương pháp điều trị phổ biến như hóa trị ung thư, ghép tạng và thay khớp, vốn phụ thuộc vào hiệu quả của kháng sinh để phòng ngừa hoặc xử lý nhiễm khuẩn.

Các chuyên gia nhấn mạnh việc lạm dụng và sử dụng kháng sinh không đúng cách tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển khả năng kháng thuốc. CDC khuyến cáo người dân chỉ dùng kháng sinh khi có chỉ định, tuân thủ liều lượng và thời gian điều trị, không tự ý sử dụng thuốc còn thừa hoặc yêu cầu bác sĩ kê kháng sinh khi mắc bệnh do vi rút như cảm lạnh và cúm.