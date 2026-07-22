Dùng cồn, nước cất và hương liệu ‘sản xuất’ nước hoa Chanel, Gucci giả

Ngày 22.7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can, để điều tra về các hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả là các loại nước hoa nổi tiếng thế giới, và hành vi trốn thuế.

Lực lượng công an thu giữ các bình chứa nguyên liệu làm nước hoa giả ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Các bị can bị khởi tố, điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả gồm: Đinh Thị Phương (23 tuổi), Đào Văn Cảnh (29 tuổi), cùng ngụ xã Tân Tiến, Thanh Hóa; Nguyễn Thị Thùy Linh (28 tuổi), Đào Văn Minh (28 tuổi), cùng ngụ xã Hồ Vương, Thanh Hóa; Mai Minh Đức (30 tuổi), Nguyễn Quỳnh Trang (30 tuổi), cùng ngụ P.Vĩnh Tuy, Hà Nội; Nguyễn Văn Bảo (32 tuổi), ngụ Khu đô thị An Hưng, P.Hà Đông, Hà Nội; Nguyễn Văn Hậu (24 tuổi), ngụ xã Trung Kênh, Bắc Ninh.

Các bị can Đào Thị Thùy (30 tuổi, ngụ P.Từ Liêm, Hà Nội), Đặng Công Hanh (27 tuổi, ngụ P.Quế Võ, Bắc Ninh), Phùng Thị Ngọc Linh (29 tuổi, ngụ xã Thượng Cát, Hà Nội), Ngô Hải Ninh (32 tuổi, ngụ P.Phú Diễn, Hà Nội) và Giang Quế Dinh (40 tuổi, ngụ P.Bình Tiên, TP.HCM), bị khởi tố để điều tra về hành vi trốn thuế.

Các bị can Đào Văn Minh (bên trái) và Đào Văn Cảnh ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Các bị can trên đã thiết lập thành một chuỗi để làm ra nhiều loại nước hoa giả các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, từ việc cung cấp nguyên liệu đến sản xuất, đóng gói, quảng cáo và bán sản phẩm trên sàn thương mại điện tử.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Giang Quế Dinh thành lập và điều hành Công ty TNHH Kiến Thăng và Công ty TNHH D-FRAGRANCES (đều trụ sở tại TP.HCM) chuyên kinh doanh hương liệu làm nước hoa, nhập khẩu chính ngạch từ Thổ Nhĩ Kỳ về nước tiêu thụ.

Từ năm 2023 - 2025, Dinh bán hương liệu làm nước hoa cho 14 khách hàng với tổng doanh thu hơn 15,5 tỉ đồng, trong đó vợ chồng Mai Minh Đức và Nguyễn Quỳnh Trang đã mua hương liệu từ Dinh. Toàn bộ doanh thu bán hương liệu nước hoa đều để ngoài sổ sách, không được Dinh kê khai thuế theo quy định.

Lực lượng công an thu giữ các chai hương liệu dùng để sản xuất nước hoa giả ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Vợ chồng Mai Minh Đức và Nguyễn Quỳnh Trang sau khi mua hương liệu đã tiến hành trộn hương liệu với cồn và nước cất để tạo thành nhiều loại nước hoa giả nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Chanel, Gucci...

Tiếp đó, vợ chồng Đào Văn Cảnh, Đinh Thị Phương (cơ sở kinh doanh tại xã Tân Tiến) và vợ chồng Đào Văn Minh, Nguyễn Thị Thùy Linh (cơ sở kinh doanh tại xã Hồ Vương) đã mua các loại nước hoa giả của vợ chồng Mai Minh Đức, bán trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Thủ đoạn của các đối tượng là quảng cáo thông tin sai sự thật, rao bán là nước hoa chính hãng, hàng xách tay, hàng chiết, hoặc rao là hàng shopee trợ giá để đánh lừa người tiêu dùng.

Bước đầu, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 5.2025 đến tháng 3.2026, vợ chồng Mai Minh Đức và Nguyễn Quỳnh Trang đã bán rất nhiều sản phẩm nước hoa giả cho nhiều người trên cả nước, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ hơn 650 chai nước hoa giả (loại 100 ml), hơn 1.500 lọ nước hoa giả (loại 10 ml), hơn 620 lít hương liệu và các loại hóa chất khác sử dụng để sản xuất nước hoa giả…