Đừng đánh đố người đi đường

Như Thanh Niên đã thông tin, trong cuộc họp giữa Cục CSGT (C08, Bộ Công an), Cục Đường bộ VN và Cục Đăng kiểm VN mới đây, thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08, đề xuất một số giải pháp về tổ chức giao thông. Ông Bình cho rằng cần sơn, kẻ hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, ký hiệu trên mặt đường để người tham gia giao thông dễ nhận biết và chấp hành. Ông đề xuất rà soát các vị trí đặt biển báo bảo đảm đủ điều kiện hiệu lực của biển báo, độ sắc nét của biển báo, khoảng cách đặt biển báo không bị che khuất, tránh chồng chéo gây khó nhìn và nhận biết với người tham gia giao thông.

Hàng loạt biển báo trên đường phố trở nên “vô hiệu” vì hàng quán căng dù che khuất Ảnh: Nhật Thịnh

PGS-TS, đại tá Lê Huy Trí, Phó viện trưởng Viện Khoa học cảnh sát (Học viện Cảnh sát nhân dân), đánh giá cao đề xuất của Cục CSGT về việc tổng rà soát hệ thống biển báo, sơn lại vạch kẻ đường, kiểm tra tính hiệu lực và độ rõ ràng của các chỉ dẫn giao thông. Ông Trí nhìn nhận đây là công việc cần thực hiện thường xuyên, không nên đợi đến khi có phản ánh mới xử lý. Khi biển báo rõ ràng, dễ quan sát, người dân sẽ tuân thủ tốt hơn, đồng thời giảm tình trạng "bị phạt oan" gây bức xúc trong dư luận.

Theo đại tá Lê Huy Trí, vạch kẻ đường và biển báo không chỉ là công cụ kỹ thuật mà còn là ngôn ngữ pháp luật trên đường, đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng hành vi tham gia giao thông. Vì vậy, công tác rà soát, điều chỉnh cần chủ động, kịp thời, phù hợp với thực tế hạ tầng đang thay đổi nhanh chóng tại nhiều đô thị.

Khắc phục triệt để "ma trận" biển báo giao thông

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ ủng hộ việc rà soát, cải thiện hệ thống biển báo, vạch kẻ đường ở nhiều nơi. "Tôi thấy nhiều ngã tư vạch kẻ đường chồng chéo lên nhau, cái cũ chưa xóa đã vẽ cái mới, nhìn như một "ma trận" rối mắt. Chúng tôi không biết phải đi theo vạch nào cho đúng, rất dễ bị phạt oan. Cơ quan quản lý nên rà soát, xử lý triệt để vấn đề này càng sớm càng tốt", BĐ Thanh Cần góp ý.

Tương tự, BĐ Trần Minh ý kiến: "Một biển báo bị cây che khuất hoặc đặt chồng chéo làm giảm hiệu lực pháp lý của quy định giao thông, tạo ra cơ sở để người dân khiếu nại và phủ nhận các quyết định xử phạt hành chính. Rà soát, chuẩn hóa vị trí và độ sắc nét của biển báo là cách chúng ta bảo đảm tính minh bạch, công bằng của luật pháp trên đường phố".

Còn BĐ Phạm Huy viết: "Hệ thống giao thông rõ ràng, đồng bộ là dấu hiệu nhận biết của một đô thị văn minh, thể hiện sự tôn trọng của chính quyền đối với thời gian và tính mạng của người dân. Việc rà soát, cải thiện hệ thống biển báo, vạch kẻ đường... cần được ưu tiên triển khai ngay".

"Cần luật hóa quy trình rà soát, kiểm tra chất lượng và sự hợp lý của toàn bộ hệ thống báo hiệu giao thông theo chu kỳ cố định, có thể 6 tháng/lần. Quy trình này phải có sự tham gia của các chuyên gia giao thông độc lập", BĐ Bá Hiệp đề nghị.

Phạt nghiêm các hành vi cố tình vi phạm

Theo BĐ Long Trần, khi cơ sở hạ tầng đã được nhà nước "làm cho rõ" và đầy đủ, mọi hành vi vi phạm giao thông sau đó phải được xem xét dưới góc độ cố ý vi phạm quy định, và cần được áp dụng mức phạt cao hơn. "Luật pháp phải phản ánh được sự khác biệt giữa lỗi vô ý do biển báo mờ và lỗi cố ý do ý thức kém", BĐ này ý kiến thêm.

Cùng quan điểm, BĐ Quang Hạo viết: "Tôi ủng hộ việc phạt tiền thật cao và tước bằng lái tạm thời đối với những lỗi cố ý vi phạm. Chỉ khi "phạt đau", người dân mới thực sự nhận thức được cái giá của việc vi phạm luật giao thông".

"Mức phạt hiện tại cho nhiều lỗi cố ý như lấn làn, đè vạch liền, vượt đèn đỏ chưa tương xứng với nguy cơ gây tai nạn và thiệt hại về người, tài sản. Tôi kiến nghị cơ quan chức năng cần tăng mạnh khung phạt tiền, đảm bảo tính răn đe tài chính đủ mạnh để thay đổi hành vi", BĐ Phạm Nam ý kiến.

"Việc xem nhẹ các vi phạm nhỏ như không thắt dây an toàn, không đội mũ bảo hiểm... là một sai lầm, vì đó là biểu hiện của sự thiếu ý thức tự bảo vệ bản thân, dẫn đến các vi phạm lớn hơn. Cần có chế tài mạnh ngay từ những hành vi nhỏ để tạo thói quen tuân thủ luật", BĐ Trọng Nguyễn đề xuất.