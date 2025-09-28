Đừng đẩy con em vào nguy hiểm

Như Thanh Niên đã thông tin, theo thống kê của Cục CSGT, trong tháng 8.2025, người trực tiếp điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông (TNGT) ở lứa tuổi học sinh (HS) chiếm tới 10,8% trong tổng số các vụ tai nạn. Điều này cho thấy không ít HS dù chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái vẫn lái xe máy ra đường.

Mới đây, Đội CSGT Bàn Cờ (thuộc PC08) phối hợp công an các phường đến 11 trường THCS và THPT trên địa bàn tuyên truyền giao thông. Lực lượng đã kiểm tra bãi giữ xe, yêu cầu ký cam kết không nhận giữ xe trên 50 cm3 cho HS và hướng dẫn nhận diện xe vi phạm, xe độ chế.

Học sinh bị CSGT phạt vì chạy xe máy khi chưa đủ tuổi ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đội CSGT số 2 (phụ trách khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây) cũng tăng cường kiểm tra bãi giữ xe tại các trường học, yêu cầu nhà trường cam kết không giữ xe máy trên 50 cm3 mà HS điều khiển.

Thượng tá Lê Quang Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT số 2, cho biết ngoài tuyên truyền, CSGT xử lý nghiêm để răn đe, đồng thời phối hợp gia đình, nhà trường ngăn chặn tình trạng giao xe cho HS chưa đủ tuổi. Ông Trần Hưng Khiêm, Phó hiệu trưởng Trường THPT Bà Rịa (P.Bà Rịa, TP.HCM), khẳng định nhà trường tuyệt đối không trông giữ xe trên 50 cm3 của HS khi các em chưa đủ tuổi điều khiển. Đối với những HS vi phạm, nhà trường sẽ có hình thức kiểm điểm.

Chỉ trong nửa tháng 9.2025, CSGT TP.HCM đã lập biên bản gần 900 trường hợp vi phạm luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ liên quan HS, sinh viên (trong đó có 250 trường hợp là phụ huynh (PH) bị phạt vì giao xe cho người không đủ điều kiện), tạm giữ 461 phương tiện, phạt tiền hơn 1,9 tỉ đồng.

Các lỗi HS vi phạm chủ yếu gồm: chạy quá tốc độ, chở quá số người, vượt đèn đỏ, không có bằng lái xe, vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm và nhiều nhất là lỗi chưa đủ tuổi điều khiển xe máy.

Cả cha và con cùng bị khởi tố bị can

"Tháng 8.2025 vừa qua đã có một trường hợp ở Phú Thọ, dù con trai chưa đủ tuổi, nhưng người cha vẫn giao chiếc xe máy mới mua cho con. Sau đó người con chạy xe gây TNGT làm 2 người chết. Cả hai cha con đều bị khởi tố bị can, con thì bị tạm giam, cha bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Một bài học đau lòng như thế mà vẫn còn nhiều PH không biết nghĩ gì mà vẫn cứ giao xe cho con chưa đủ tuổi chạy", bạn đọc (BĐ) Hung Nguyen bức xúc cho biết.

Cùng bức xúc, BĐ phukienipadx@gmail.com nói thêm: "Sáng nào trên con đường dẫn con đến trường tôi cũng thấy có HS chạy xe rất nhanh và nhiều em đi xe phân khối lớn đi học. Tôi đề nghị cấm giữ xe máy cho HS ở bãi xe nhà trường và ở các điểm giữ xe khác. Phải phạt thật nặng những PH đưa xe phân khối lớn cho con đi học. Đừng để TNGT xảy ra rồi mới thấy hối tiếc, nên ngăn chặn ngay từ đầu, phải mạnh tay".

Tăng cường phạt nặng...

"Đừng đẩy con vào nguy hiểm" là cảnh báo của nhiều BĐ đối với những PH giao xe máy cho con chưa đủ tuổi sử dụng. BĐ Hung Nguyenquoc phản ánh: "Rất tiếc là nhiều gia đình giao xe cho con khi con chưa đủ tuổi lái xe, đã vậy họ còn tự hào là con biết đi xe sớm. Việc phạt nặng những PH này là rất chính xác. Con chưa đủ tuổi mà giao xe cho chạy, con vi phạm luật giao thông thì có PH đổ lỗi cho nhà trường và xã hội, kỳ lạ thật!".

BĐ Anh Dung cho biết thêm: "Cha mẹ nào mà không thương con, nhưng thương kiểu giao xe máy cho con chưa đủ tuổi là tự mình "đẩy con vào nguy hiểm": vừa vi phạm pháp luật, vừa đối mặt với TNGT. Hãy nghĩ cho kỹ các PH ơi!".

PH đã ký cam kết rồi thì cứ mạnh tay phạt nặng thôi, chứ ra đường thấy mấy em HS chạy xe máy phóng như… máy bay. Diệu Hoàng Con thi tốt nghiệp THPT xong mới cho tập chạy xe máy, tôi hướng dẫn, giám sát 100%. Có bằng lái rồi tôi cũng chỉ cho chạy những đoạn gần cho quen, rồi từ từ cho đi xa hơn. Vậy mà nhiều khi thấy con chưa về đã lo lắng… Van Hoang

BĐ Nguyen Yen Phong bức xúc: "Đã vi phạm luật lệ giao thông thì cứ xử phạt đúng theo luật quy định". BĐ hoangvu247xxx@gmail.com thì nhấn mạnh: "Khi có TNGT xảy ra thì PH cũng phải là người chịu trách nhiệm trước pháp luật".

"Con còn nhỏ, luật lệ giao thông thì chưa nắm, kỹ năng lái xe thì không có… mà PH giao xe cho con thì lỗi là ở PH. Nhiều trường cam kết không giữ xe máy cho HS, nhiều PH cũng viết cam kết không giao xe máy cho con, CSGT thì phạt nặng, và bao nhiêu là người tuyên truyền, nhưng ra đường vẫn thấy HS lái xe máy chạy ào ào. Theo tôi, cần phối hợp chặt chẽ, tăng cường tuyên truyền hơn nữa, bên cạnh việc phạt nặng, và cần làm thường xuyên", BĐ Manh Hoang ý kiến.