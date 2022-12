Đừng để Đà Lạt xấu xí trong mắt du khách

Như Thanh Niên thông tin, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin (VHTT) TP.Đà Lạt, cho biết sẽ tham mưu UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đề nghị các hãng taxi không nhận vào làm việc đối với tài xế chửi bới, văng tục và quăng va li của du khách. Theo ông Kiệt, sau khi đoạn clip một tài xế xe công nghệ chửi bới, quăng va li của 3 nữ du khách xuống đường lan truyền, bên cạnh việc đề nghị Công an TP vào cuộc truy tìm biển số xe và mời tài xế đến làm việc, ông còn tìm được số điện thoại của nữ du khách - chị Đặng Thị Hoàng Yến (26 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) trực tiếp gọi điện thoại và gửi thư xin lỗi.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip gây bức xúc dư luận, trong clip xuất hiện tài xế taxi công nghệ BS 49A-334.36 chửi bới, văng tục đối với 3 nữ du khách ngay trên xe. Không chỉ vậy, khi dừng xe (tại đường Hùng Vương, TP.Đà Lạt) tài xế này quăng va li của các nữ du khách xuống đường rồi đá văng vào lề và tiếp tục “hùng hổ ra oai” đôi co, văng tục với các nữ du khách.

Tối 23.12, Công an TP.Đà Lạt cho biết sau khi nhận được sự chỉ đạo của UBND TP, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc truy tìm tài xế trong clip và đã xác minh được là Phạm Văn Công (31 tuổi, ngụ P.11, TP.Đà Lạt). Ông Công mới vào làm việc ở hãng taxi H.B từ cuối tháng 11 năm nay. Công an đã mời ông Công đến làm việc, ông này thừa nhận hành vi ứng xử của mình chưa đúng và đã viết cam kết không tái phạm.

Hành vi vô văn hóa phải bị tẩy chay

Nhiều ý kiến cho rằng du lịch là ngành dịch vụ, mà đã là dịch vụ thì phải mang đến trải nghiệm tốt cho khách hàng, chứ không phải kiểu kinh khủng như trong clip. Cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm hành vi xấu xí này. “Cái này thiếu điều muốn đấm người ta luôn. Giá cả thì có gì thương lượng lại không được thì không chở chứ mắc gì cục súc đòi đấm đòi đá quăng đồ. Cần xử lý nghiêm hành vi này”, bạn đọc (BĐ) Nguyen Tin bức xúc.

BĐ Mai Hạnh ý kiến: "Tôi từng tiếp xúc với người Đà Lạt và thấy họ rất dễ thương, nhiệt tình. Đây đúng là trường hợp con sâu làm rầu nồi canh. Chỉ vì một cá nhân có hành động không hay mà giờ khách du lịch có cái nhìn tiêu cực đối với người dân Đà Lạt. Hành vi vô văn hóa của tài xế này phải bị tẩy chay".

"Dù bất cứ trường hợp nào xảy ra thì cũng phải giữ bình tĩnh, nói chuyện rõ ràng với nhau thay vì có những hành vi xấu xí như vậy. Bạn làm trong lĩnh vực dịch vụ mà thái độ như thế thì khác nào tự hại mình. Thật không thể chấp nhận được hành vi này vì nó ảnh hưởng đến văn hóa người Đà Lạt", BĐ Trúc Nhân phê phán.





"Các hãng taxi cần mở các lớp ngắn hạn về cung cách ứng xử với hành khách, nhất là với du khách. Ngoài việc phạt nặng tài xế côn đồ cũng cần nêu danh hãng taxi để họ có trách nhiệm hơn là chỉ biết thu tiền", BĐ Van Huy thẳng thắn.

Đừng để du khách một đi không trở lại

Ngoài xử lý nghiêm hành vi xấu xí của tài xế taxi trên thì nhiều BĐ cũng đề nghị cơ quan chức năng Đà Lạt phải mạnh tay với những hành vi phản cảm khác như tệ nạn lừa đảo, chửi bới, hét giá, "chặt chém"... du khách. “Thời gian qua, nhiều vấn đề khác như tình trạng chặt chém, lừa đảo đặt phòng khách sạn.... cũng khiến người du lịch đến Đà Lạt ngao ngán. Những hành vi này phải lên án mạnh mẽ và cần xử phạt thật nặng. Nó đã làm xấu hình ảnh Đà Lạt trong mắt du khách”, BĐ Minh Sang ý kiến.

Tài xế taxi đó đã làm xấu đi hình ảnh đẹp ở một thành phố Đà Lạt ngàn hoa. Ngoc Phuong Đã có đầy đủ chứng cứ thì phạt kịch khung, cấm hoạt động xe công nghệ 1 năm xem sợ không? Quang Tấn Cơ quan chức năng xin lỗi thôi là chưa đủ mà phải công khai việc xử lý trường hợp này. Vì cảm xúc cá nhân của anh ta mà làm xấu bộ mặt du lịch của tỉnh thì cần phải lên án. Hy vọng việc lần này sẽ là bài học, răn đe để mọi người có cách cư xử phù hợp hơn. Minh Khôi

BĐ Đăng Nguyên cho rằng: "Những hành vi xấu xí này có lẽ xuất phát từ suy nghĩ kinh doanh chụp giật. Nếu cơ quan chức năng Đà Lạt không kịp thời chấn chỉnh thì tình trạng du khách đến một lần, sau đó không trở lại là điều hiển nhiên".

“Đây không phải là trường hợp đầu tiên, một số du khách đến Đà Lạt từng phản ánh tình trạng lừa đảo, hét giá, “chặt chém” ở những khu du lịch khiến họ bức xúc. Mong chính quyền xử lý triệt để những vấn đề này. Không thể để những cá nhân như thế làm ảnh hưởng đến bộ mặt du lịch Đà Lạt”, BĐ Trung Cần thẳng thắn.

"Xây dựng tiêu chí con người hiền hòa, thân thiện, mến khách là tốt, nhưng để thực hiện được những tiêu chí trên là điều không hề dễ, khi nhiều người vẫn còn ý thức kém. Muốn nâng cao được ý thức ngoài tuyên truyền thì song song đó cần phải có biện pháp chế tài thật nghiêm", BĐ Van Nghia góp ý.