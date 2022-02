Mong xử lý dứt điểm chuyện taxi sân bay

Như Thanh Niên đã phản ánh, chị Lê Thoa (nhà ở Q.Tân Phú, TP.HCM) khi từ quê trở lại TP.HCM làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa rồi, kể: Gia đình chị xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) rạng sáng 7.2. Đầu tiên, gia đình chị đăng ký cả taxi truyền thống và xe công nghệ nhưng đều không được. Biết rằng những ngày trước và sau tết, nhu cầu di chuyển tăng vọt nên chuyện khan hiếm, khó gọi taxi là bình thường, nhưng điều khiến chị bức xúc là từ trong sân bay đã có người của taxi dù, xe lậu chèo kéo, đón khách và đặc biệt là hô giá gấp 5 - 7 lần giá taxi ngày thường. Thấy không ổn, nên dù đã 3 giờ sáng, cả nhà chị kéo va li ra đường Trường Sơn bắt taxi công nghệ. Tại đây, tình hình không khá hơn khi “một rừng người mặc áo Grab, Be giả và xe dù tiếp tục chèo kéo, hô giá, thậm chí trừng mắt đe dọa nếu trả giá; nhiều tài xế còn suýt đánh nhau vì giành khách” (theo lời chị Thoa)…

Có mặt tại sân bay TSN ngày 10.2, theo quan sát của PV Thanh Niên, tình trạng bát nháo tại khu vực đón taxi truyền thống vẫn còn, dù đã giảm so với mấy hôm trước. Tuy nhiên, tình trạng chèo kéo khách của các hãng taxi, xe ôm được cấp phép hoạt động tại khu vực nhà xe sân bay vẫn hết sức “nhộn nhịp”, mức giá thì cao hơn rất nhiều so với ngày thường. Sau một hồi xếp hàng, chúng tôi cũng không thể bắt được xe 4 chỗ của Hãng Mai Linh vì nhiều người cứ lao xuống đường giành đón mất…

Tại khu vực cây xăng đường Trường Sơn, nhiều ô tô biển số vàng đậu đón khách. Nhiều hành khách ra ngoài bắt xe trong nắng nóng, tạo ra cảnh xô bồ ngay lối vào sân bay.

“Lâu lắm rồi tôi mới có dịp đi máy bay, khi trở về sân bay TSN, theo hướng dẫn, tôi đi ra chỗ chờ để đón taxi về nhà. Trời ơi, sao mà bát nháo như cái… chợ trời. Nhiều người, nhiều tài xế tranh nhau đón xe, đón khách… không thể tưởng được. Thế là tôi lẳng lặng đi bộ ra ngoài. Cũng may, tôi chẳng có hành lý gì mấy, lại đi một mình nên cũng tiện. Thế mà phải “đấu tranh” với nhiều anh cò hay tài xế taxi nhào vào chèo kéo muốn mệt… Thoát ra khỏi sân bay, tôi cứ thế đi bộ một đoạn xa nữa rồi mới bắt taxi về. Thế nhưng, biết tôi mới ở sân bay ra, tài xế taxi không thèm bật đồng hồ mà nói luôn 200.000 đồng, dù đoạn đường này tôi đi chưa tới 100.000 đồng. Tôi quá mệt, đành nói “chạy đi” cho xong”, bạn đọc (BĐ) Hoàng kể.

Cùng nỗi khổ, BĐ banhcam0606 phản ánh: “Khuya mùng 10, mình đón taxi từ sảnh đón taxi của sân bay TSN - ga Quốc nội, từ sân bay về Q.Bình Thạnh bị chém 200.000 đồng, đồng hồ trên xe nhảy như nhảy dù, trong khi mùng 3 mình đi ra (cùng cung đường) chỉ có 70.000 đồng”.

Trong khi đó, BĐ Văn Hải nhận xét: "Nói thật, góp phần vào sự bát nháo tại sân bay còn có ý thức của hành khách nữa. Nhiều người ra sau nhưng thấy taxi tới là lật đật chạy xuống lòng đường leo luôn lên xe, khiến người đứng chờ trước sững sờ. Có người đặt xe 4 chỗ, nhưng khi xe 7 chỗ tới cũng tót lên luôn, mặc người đặt xe 7 chỗ dở khóc dở cười...".





BĐ Niệm phân tích thêm: “Cũng có lỗi ở những người điều phối xe và tài xế taxi nữa. Nếu các anh kiên quyết không cho những người chen ngang lên xe, thì ai dám chen ngang?”.

Rất nhiều BĐ tuôn trào bức xúc về tình trạng bát nháo taxi tại sân bay TSN và yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý rốt ráo, dứt điểm. BĐ Lê Tiến đề nghị: “Chuyện bát nháo ở chỗ đón taxi sân bay TSN không phải lần đầu, cứ vào những dịp lễ tết, khách đông là tái diễn. Không hiểu sao đã có lần sắp xếp lại, phân làn lại… mà tình trạng bát nháo vẫn không dứt. Nên nhớ sân bay TSN không chỉ là cửa ngõ của TP.HCM mà còn là cửa ngõ của đất nước. Khách nước ngoài đến VN du lịch, làm việc sẽ nghĩ thế nào khi thấy cảnh bát nháo taxi chèo kéo, chặt chém hành khách? Rất cần một cuộc “đại phẫu” để lấy lại hình ảnh đẹp tại sân bay này, không chỉ làm đẹp cho sân bay, cho thành phố mà còn cho con người, cho đất nước VN nữa”.

* Bát nháo, lộn xộn tại TSN không phải mới xảy ra. Mà mỗi khi như thế thì cứ ca điệp khúc do... khách đông! Dịch bệnh xảy ra, khách không có, hụt nguồn thu thì cũng than khổ. Nhưng khách đông thì cũng than khó. Cái gì cũng khó vậy?

* Sân bay là cửa ngõ, để khách đến thành phố thấy cảnh bát nháo ngay ngoài ngõ liệu còn ai có thiện cảm. Vì thế, lập lại trật tự taxi nơi đây phải được xem là ưu tiên hàng đầu, làm ngay và làm nhanh, quyết liệt.

