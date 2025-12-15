Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Đừng để ổ USB bỗng nhiên 'đột tử' vì 'quá hạn sử dụng'

Kiến Văn
Kiến Văn
15/12/2025 08:53 GMT+7

Ổ USB, một thiết bị lưu trữ phổ biến từ đầu những năm 2000, đang phải đối mặt với tình trạng hỏng hóc hàng loạt.

Theo thông tin từ Flash Bay, ổ USB có thể chịu được từ 10.000 đến 100.000 chu kỳ ghi/xóa. Khi đạt đến giới hạn này, ổ đĩa có thể bắt đầu hỏng và dẫn đến nguy cơ mất dữ liệu. Ngoài ra, ổ USB cũng có thể bị hỏng do nhiều nguyên nhân khác như không sử dụng trong thời gian dài, tiếp xúc với độ ẩm, hoặc hỏng chip điều khiển.

Đừng để ổ USB bỗng nhiên 'đột tử' vì 'quá hạn sử dụng' - Ảnh 1.

Ổ USB có số chu kỳ ghi/xóa dữ liệu nhất định

ẢNH: KINGSTON

Nếu đang dọn dẹp ngăn kéo và không chắc chắn về tình trạng của chiếc USB cũ của mình, người dùng có thể sử dụng công cụ hữu ích có tên Check Flash để kiểm tra. Đây là phần mềm dễ sử dụng, cho phép người dùng thực hiện các bài kiểm tra độ bền đọc/ghi và đo tốc độ của ổ USB.

Cách sử dụng Check Flash kiểm tra tình trạng ổ USB

Trước tiên, người dùng cần tải và cài đặt Check Flash trên máy tính của mình, có thể từ các trang web như MajorGeeks hoặc Softonic. Sau khi tải xuống và có tập tin ChkFlsh.exe, người dùng chỉ khởi chạy ứng dụng.

Ở giao diện hiện ra, hãy chọn Use Temporary File từ menu Access type. Lúc này, người dùng có thể xem ổ USB mà mình muốn kiểm tra có hiển thị trong menu thả xuống hay không. Check Flash sẽ tự động phát hiện các USB được cắm vào.

Đừng để ổ USB bỗng nhiên 'đột tử' vì 'quá hạn sử dụng' - Ảnh 2.

Giao diện làm việc của Check Flash

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chọn Write and Read test từ menu Action Type ở bên trái, sau đó chọn Full Pattern Set từ menu phụ. Chọn One full pass từ menu Test Length ở bên phải. Nhấp vào Start để chạy thử nghiệm. Quá trình này có thể mất vài phút hoặc thậm chí vài giờ tùy thuộc vào dung lượng của USB.

Sau khi hoàn tất, người dùng sẽ nhận được báo cáo hiển thị bất kỳ lỗi nào (được biểu thị bằng các khối màu vàng và đỏ). Nếu có lỗi, hãy sao lưu dữ liệu và xem xét việc vứt bỏ ổ USB.

Ngoài việc xác định lỗi, báo cáo Check Flash cũng cung cấp thông tin về tốc độ đọc/ghi của ổ USB. Đối với ổ USB 2.0, tốc độ đọc trung bình nên từ 10 đến 25 Mbps, trong khi tốc độ ghi từ 3 đến 10 Mbps. Đối với USB 3.0, tốc độ đọc trung bình từ 60 đến 150 Mbps và tốc độ ghi từ 10 đến 45 Mbps. Nếu tốc độ của thiết bị thấp hơn các giá trị này, có khả năng nó đã hết tuổi thọ và nên được thay thế.

Khám phá thêm chủ đề

Usb sao lưu dữ liệu Check Flash thiết bị lưu trữ an toàn dữ liệu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận