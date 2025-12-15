Đừng để ổ USB bỗng nhiên 'đột tử' vì 'quá hạn sử dụng'

Theo thông tin từ Flash Bay, ổ USB có thể chịu được từ 10.000 đến 100.000 chu kỳ ghi/xóa. Khi đạt đến giới hạn này, ổ đĩa có thể bắt đầu hỏng và dẫn đến nguy cơ mất dữ liệu. Ngoài ra, ổ USB cũng có thể bị hỏng do nhiều nguyên nhân khác như không sử dụng trong thời gian dài, tiếp xúc với độ ẩm, hoặc hỏng chip điều khiển.

Ổ USB có số chu kỳ ghi/xóa dữ liệu nhất định ẢNH: KINGSTON

Nếu đang dọn dẹp ngăn kéo và không chắc chắn về tình trạng của chiếc USB cũ của mình, người dùng có thể sử dụng công cụ hữu ích có tên Check Flash để kiểm tra. Đây là phần mềm dễ sử dụng, cho phép người dùng thực hiện các bài kiểm tra độ bền đọc/ghi và đo tốc độ của ổ USB.

Cách sử dụng Check Flash kiểm tra tình trạng ổ USB

Trước tiên, người dùng cần tải và cài đặt Check Flash trên máy tính của mình, có thể từ các trang web như MajorGeeks hoặc Softonic. Sau khi tải xuống và có tập tin ChkFlsh.exe, người dùng chỉ khởi chạy ứng dụng.

Ở giao diện hiện ra, hãy chọn Use Temporary File từ menu Access type. Lúc này, người dùng có thể xem ổ USB mà mình muốn kiểm tra có hiển thị trong menu thả xuống hay không. Check Flash sẽ tự động phát hiện các USB được cắm vào.

Giao diện làm việc của Check Flash ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chọn Write and Read test từ menu Action Type ở bên trái, sau đó chọn Full Pattern Set từ menu phụ. Chọn One full pass từ menu Test Length ở bên phải. Nhấp vào Start để chạy thử nghiệm. Quá trình này có thể mất vài phút hoặc thậm chí vài giờ tùy thuộc vào dung lượng của USB.

Sau khi hoàn tất, người dùng sẽ nhận được báo cáo hiển thị bất kỳ lỗi nào (được biểu thị bằng các khối màu vàng và đỏ). Nếu có lỗi, hãy sao lưu dữ liệu và xem xét việc vứt bỏ ổ USB.

Ngoài việc xác định lỗi, báo cáo Check Flash cũng cung cấp thông tin về tốc độ đọc/ghi của ổ USB. Đối với ổ USB 2.0, tốc độ đọc trung bình nên từ 10 đến 25 Mbps, trong khi tốc độ ghi từ 3 đến 10 Mbps. Đối với USB 3.0, tốc độ đọc trung bình từ 60 đến 150 Mbps và tốc độ ghi từ 10 đến 45 Mbps. Nếu tốc độ của thiết bị thấp hơn các giá trị này, có khả năng nó đã hết tuổi thọ và nên được thay thế.