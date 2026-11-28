U.17 Việt Nam xứng đáng được đầu tư

"Tôi nói với lứa U.17 Việt Nam rằng hãy nỗ lực. World Cup 2030 lấy U.23 làm nòng cốt, còn tại World Cup 2034, U.17 sẽ là điểm tựa. Tôi muốn thấy các em vươn đến màu áo đội tuyển Việt Nam", Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn chia sẻ với Báo Thanh Niên cách đây 3 tháng, khi đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương ASEAN Cup.

U.17 Việt Nam không phải đội tuyển lập ra chỉ để đá giải quốc tế trong chu kỳ độ tuổi. 21 gương mặt tranh tài tại U.17 World Cup vừa qua là những cái tên ưu tú nhất lứa U.17, thế hệ sẽ bước lên gánh vác đội tuyển trong 6 năm tới.

6 năm không dài với một đời cầu thủ, nhưng để đi từ ngưỡng "tiềm năng" lên "tài năng", U.17 Việt Nam còn hành trình rất dài mà cầu thủ không thể bước đi đơn độc.

U.17 Việt Nam thể hiện ấn tượng ở World Cup ẢNH: VFF

Một chuyên gia Nhật Bản từng đánh giá: bóng đá Việt Nam tiềm năng không kém Nhật Bản ở lứa U.17. 3 trận đấu của U.17 Việt Nam tại World Cup chứng minh nhận định ấy đúng sự thật. Làm phép so sánh đơn giản: Việt Nam khiến Bỉ (á quân châu Âu) phải rất vất vả mới lấy được 3 điểm. Học trò HLV Cristiano Roland mở tỷ số, đôi công "sát ván", kiểm soát bóng và vận hành lối chơi mạch lạc trước đối thủ vượt trội cả về kinh nghiệm lẫn thể hình. Cũng gặp một đội châu Âu, nhưng U.17 Nhật Bản thua U.17 Serbia trong trận đấu nhạt nhòa.

Dù bóng đá trẻ nhiều biến số, song những gì U.17 Việt Nam làm được trước Bỉ hay New Zealand đủ để CĐV tự hào. Chưa đội Đông Nam Á nào đá U.17 World Cup mà ghi được 5 bàn sau 3 trận, dù ở cấp độ nào.

"Các cầu thủ đã hoàn thành việc chứng minh tiềm năng. Họ sẽ phải tiếp tục nỗ lực bởi sự nghiệp còn dài. Không con đường nào bằng phẳng nếu thiếu giọt mồ hôi cố gắng. Tuy nhiên, khi đã nhìn ra một lứa cầu thủ triển vọng, bóng đá Việt Nam cần hành động.

Lứa U.17 sẽ được đầu tư tập huấn quốc tế ra sao, đá bao nhiêu trận mỗi năm, lộ trình lên đội một đá V-League trong nhiều năm tới thế nào... là việc các bên phải ngồi lại thảo luận", chuyên gia Đoàn Minh Xương, người có hai thập kỷ kinh nghiệm đào tạo trẻ, phân tích với Báo Thanh Niên.

U.17 Việt Nam giàu cá tính và ý tưởng ẢNH: VFF

Tiếng vang tại U.17 World Cup chỉ như viên đá rơi xuống mặt hồ, tạo ra vài gợn sóng nhạt rồi biến mất nếu thế hệ U.17 không được đặt vào hệ thống phát triển đồng bộ mà bóng đá Việt Nam phải có để thúc đẩy cầu thủ trẻ.

Bài học

Những trận đấu với Bỉ, Mali giúp U.17 Việt Nam được va chạm để hiểu bóng đá thế giới khắc nghiệt đến đâu. "Đó là trải nghiệm quý mà tôi mong các em sẽ mang bên mình", HLV Roland trải lòng.

Dù vậy, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Lê Sỹ Bách, Lê Trọng Đại Nhân, Đào Quý Vương, Lý Xuân Hòa, Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam hay Nguyễn Minh Thủy... không thể tiến bộ chỉ với vài trận World Cup.

Để một cầu thủ trẻ bước lên chuyên nghiệp, cần quá trình tích lũy qua hàng trăm trận đấu. Đó chính là sự khác biệt, khiến bóng đá Việt Nam và Nhật Bản không quá khác biệt ở lứa U.17, nhưng khi bước lên chuyên nghiệp, đôi bên đã cách nhau cả một chân trời.

Ở những nền bóng đá phát triển, cầu thủ có tối thiểu 25-30 trận/năm tại CLB, chưa tính đội tuyển. Cách vận hành bóng đá trẻ ở lứa U.17, U.20 của Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước châu Âu cũng rất khác Việt Nam. Cầu thủ được "trang bị tận răng" tư duy chơi bóng, tâm lý chiến và tích lũy kinh nghiệm qua vài chục trận đấu mỗi năm ở CLB. Để khi lên tuyển, HLV chỉ lắp ráp lại và xây dựng công thức chiến thắng. Ở Việt Nam thì ngược lại: vỏn vẹn một số trung tâm đào tạo, giải trẻ đá tối đa 12-15 trận mỗi năm, để đến khi lên tuyển, HLV gần như... dạy lại từ đầu. U.17 Việt Nam vận hành như một CLB, bởi vốn dĩ chưa được thừa hưởng từ nền tảng CLB đủ tốt.

World Cup chỉ là điểm khởi đầu của U.17 Việt Nam ẢNH: VFF

"Ở Qatar, chúng tôi đã chơi trên những mặt sân Việt Nam không có", HLV Roland xúc động kể lại. Trả lời Báo Thanh Niên, ông Roland từng chỉ tay vào mặt sân tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, nơi U.17 Hà Nội tập luyện, rồi nói "điều kiện thế này chưa thể đạt đến chuẩn quốc tế". Mà sân bóng chỉ là tiêu chuẩn tối thiểu để một nền bóng đá muốn mơ cao.

9 năm trước, lứa U.20 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn từng giành điểm số lịch sử ở U.20 World Cup 2017. 1 năm sau, lứa này góp Nguyễn Quang Hải, Trần Đình Trọng, Hà Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng... cho thế hệ thành công nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Nhưng lứa ấy không lớn lên từ những trận gặp Pháp, Honduras ở World Cup, mà được hình thành, tích lũy từ những hạng dưới bóng đá Việt Nam. Quang Hải chơi cho Hà Nội trẻ, Công an Nhân dân, Đình Trọng đá cho Sài Gòn...

Lứa U.17 cũng cần được hòa nhập vào dòng chảy chung. World Cup chỉ là khúc dạo đầu. Song nếu bóng đá Việt Nam không có chiến lược, khúc dạo đầu ấy cũng có thể là khúc cuối.