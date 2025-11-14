Theo các chuyên gia của Healthline (Mỹ), hai nguyên liệu lý tưởng cho bữa sáng này là trứng và yến mạch. Trứng là nguồn protein chất lượng cao, ít calo nhưng giúp tăng cảm giác no hơn so với bữa sáng có cùng lượng calo từ carbohydrate. Các nghiên cứu cho thấy thực phẩm giàu protein vào buổi sáng giúp giảm lượng calo tiêu thụ trong ngày và ổn định đường huyết. Trong khi đó, yến mạch (oats) là ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ đặc biệt là beta-glucan, được chứng minh giúp giảm cholesterol, ổn định đường huyết và hỗ trợ giảm mỡ vùng bụng.

Dùng hai thứ này trong bữa ăn sáng sẽ giảm mỡ hiệu quả