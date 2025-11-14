Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Trang Châu
Trang Châu
14/11/2025 19:26 GMT+7

Việc lựa chọn bữa sáng phù hợp từ những nguyên liệu đơn giản, dễ mua luôn là lựa chọn thông minh cho người bận rộn. Mới đây, các chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh chỉ cần hai nguyên liệu sẵn trong tủ lạnh, bạn đã có thể tạo nên một bữa sáng dễ làm nhưng mang lại tác dụng tích cực trong việc hỗ trợ chuyển hóa và cảm giác no từ đó giảm mỡ hiệu quả.

Theo các chuyên gia của Healthline (Mỹ), hai nguyên liệu lý tưởng cho bữa sáng này là trứng và yến mạch. Trứng là nguồn protein chất lượng cao, ít calo nhưng giúp tăng cảm giác no hơn so với bữa sáng có cùng lượng calo từ carbohydrate. Các nghiên cứu cho thấy thực phẩm giàu protein vào buổi sáng giúp giảm lượng calo tiêu thụ trong ngày và ổn định đường huyết. Trong khi đó, yến mạch (oats) là ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ đặc biệt là beta-glucan, được chứng minh giúp giảm cholesterol, ổn định đường huyết và hỗ trợ giảm mỡ vùng bụng.

Dùng hai thứ này trong bữa ăn sáng sẽ giảm mỡ hiệu quả

