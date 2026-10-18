Dựng hiện trường giả mất trộm xe máy hòng chiếm hơn 400 triệu đồng tiền mua lúa

Ngày 18.10, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết Công an xã Nhu Gia đang củng cố hồ sơ điều tra, làm rõ vụ hai người đàn ông câu kết làm giả hiện trường mất trộm xe máy, nhằm chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng của người phụ nữ mua lúa.

Địa điểm ông T.V.B dàn dựng hiện trường giả bị mất trộm xe nhằm chiếm đoạt tiền của người phụ nữ mua lúa ẢNH: AN NINH CẦN THƠ

Theo thông tin ban đầu, tối 13.10, Công an xã Nhu Gia có tiếp nhận tin báo của ông T.V.B (48 tuổi) về việc mất chiếc xe máy tại một quán cà phê ở ấp Sóc Bưng, xã Nhu Gia, thành phố Cần Thơ.

Ông B. cho biết bên trong cốp xe máy bị mất có chứa số tiền lớn do bà N.T.N.H chuyển cho ông để đi mua lúa của người dân. Sau khi đi vệ sinh ra, ông phát hiện chiếc xe không còn nên trình báo Công an xã Nhu Gia.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ. Đến sáng 14.10, công an phát hiện xe máy ông B. báo mất đang dựng cách hiện trường khoảng 500 m.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Nhu Gia xác định đây là một vụ dàn dựng hiện trường giả. Trước những chứng cứ công an thu thập được, ông B. đã thừa nhận hành vi này nhằm chiếm đoạt tiền của bà H. để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Theo lời khai của ông B., trước đó ông có ký hợp đồng mua lúa với bà H. Bà H. chuyển cho ông 580 triệu đồng để thanh toán cho 3 ghe lúa. Do làm ăn thua lỗ nên ông nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này. Khi rút tiền mặt từ ngân hàng, ông B. chỉ thanh toán 174 triệu đồng cho 1 ghe lúa.

Để che giấu vụ việc, ông B. rủ T.Q.M (39 tuổi, ở xã Phú Lộc, thành phố Cần Thơ) giúp sức dàn dựng hiện trường giả bị trộm cắp xe, để ông trình báo cơ quan công an. Ông B. nghĩ rằng khi báo tin bị mất xe như trên, lực lượng công an sẽ mời bà H. đến làm việc và xác nhận số tiền bị mất là vì lý do khách quan thì ông không phải đền bù.

Khi làm việc với công an, ông B. đã tự nguyện giao nộp đầy đủ số tiền đã chiếm đoạt. Đối với số lúa đã thu hoạch xong, nếu không bán được sẽ gây tổn thất lớn nên Công an xã Nhu Gia đã kịp thời vận động bà H. thu mua 2 ghe lúa còn lại của người dân.

Hiện vụ làm giả hiện trường để chiếm đoạt tài sản được Công an xã Nhu Gia tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.