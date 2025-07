Đừng 'lạc lối' với môn tự chọn

Cô Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội) từng chia sẻ nhà trường có 6 nhóm môn lựa chọn cho các lớp 10 và cả 6 nhóm có các môn vật lý và hóa học. Theo cô Nhiếp, điều này được rút ra khi cô biết có những học sinh (HS) dù định hướng du học từ lớp 10 nhưng do không tìm hiểu kỹ về điều kiện tuyển sinh, cấp học bổng của các trường ĐH mà mình mong muốn dẫn tới không cân nhắc khi chọn môn học khi nhập trường THPT. Chỉ đến khi lên lớp 12, bị các trường ĐH nước ngoài từ chối hồ sơ do học bạ cấp THPT không có kết quả học tập của các môn khoa học tự nhiên như lý, hóa thì mới tiếc nuối.

Do vậy, nhiều ý kiến chỉ ra rằng việc xây dựng các tổ hợp môn học của các trường THPT cũng như tư vấn lựa chọn cho HS và phụ huynh trước khi đặt bút chọn tổ hợp môn học như thế nào rất quan trọng, không chỉ để thi tốt nghiệp THPT mà còn là tăng cơ hội xét tuyển vào các trường ĐH và giành suất học bổng ở ĐH nước ngoài.

Khi chọn sai, nếu may mắn thì sau một học kỳ hoặc một năm học, HS nhận ra sai lầm và kịp xin thay đổi tổ hợp môn học lựa chọn theo quy định của Bộ. Tuy nhiên, cũng có em tận tới khi đăng ký môn thi tốt nghiệp THPT ứng với xét tuyển ĐH mới nhận thấy mình "lạc lối". Lúc đó, không còn cơ hội sửa sai nữa.

Mô hình dạy học phân hóa, giảm môn học bắt buộc, tăng môn học lựa chọn khi HS lên cấp THPT là một chủ trương hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, bước vào năm học thứ 4 thực hiện vẫn cho thấy điều kiện và cách thức tổ chức triển khai còn không ít bất cập. Nhiều trường chọn cách làm dễ nhất là phòng học, đội ngũ giáo viên hiện có như thế nào thì thiết kế các môn học tự chọn sao cho dễ xếp thời khóa biểu nhất.

Thực tế, dù dạy học tự chọn trong bối cảnh thiếu giáo viên, thiếu phòng học nhưng nếu các trường làm một cách tận tâm thì vẫn có thể "khéo co" để tăng quyền lựa chọn và tăng cơ hội xét tuyển ĐH cho HS của mình. Còn nếu nhà trường chỉ xếp lớp sao cho thuận lợi cho công tác tổ chức thì khó khăn, thiệt thòi sẽ thuộc về người học.

Dù vậy, chính các trường THPT cũng chỉ ra rằng nỗ lực tư vấn và tổ chức dạy học tự chọn chỉ thực sự mang về "trái ngọt" nếu các trường ĐH cùng đồng hành trong việc sớm công bố phương án tuyển sinh và giữ ổn định phương án ấy trong ít nhất 3 năm để HS không bị "việt vị" vào phút thứ 89. Lấy ví dụ trong chính mùa tuyển sinh năm nay, khi gần ngày thi tốt nghiệp THPT, một số trường ĐH về khoa học xã hội lại tuyên bố bỏ "khối C", khiến nhiều HS hoang mang và Bộ GD-ĐT phải vào cuộc chấn chỉnh.

Chọn tổ hợp môn ngay từ lớp đầu cấp THPT là một quyết định quan trọng, ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp sau này của HS nên cần có sự tư vấn, dẫn dắt của cả nhà trường lẫn gia đình. Trong đó sự ổn định trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ là một yếu tố giúp HS vững tâm hơn khi đưa ra quyết định.