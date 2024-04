Dùng nệm hơi, xe cẩu giải cứu người đàn ông nghi bị 'ngáo đá' định nhảy lầu

Khoảng 20 giờ 20 ngày 6.4, tại đường Trà Bồng Khởi Nghĩa (TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) có người đàn ông nghi bị ngáo đá leo lên tầng 3 của một ngôi nhà có ý định nhảy lầu. Vụ việc thu hút rất đông người dân đến xem, theo dõi.

Người đàn ông nghi ngáo đá trèo lên lầu 3 của ngôi nhà ở TP.Quảng Ngãi CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Nhận được tin báo, hàng chục chiến sĩ Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi lập tức có mặt tại hiện trường để triển khai các phương án giải cứu người đàn ông nói trên.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ dùng nệm hơi để phòng người đàn ông nghi ngáo đá nhảy lầu CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Lực lượng công an dùng xe cẩu để tiếp cận giải cứu người đàn ông nghi ngáo đá CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Tại đây, lực lượng chức năng đã dùng nệm hơi, xe cẩu để tiếp cận giải cứu người đàn ông nghi bị ngáo đá. Đến 20 giờ 45 cùng ngày, lực lượng công an đã tiếp cận và giải cứu người đàn ông an toàn.

Anh N.V.V (ở TP.Quảng Ngãi) cho biết, đang đi chơi với bạn bè, thấy ở đường Trà Bồng Khởi Nghĩa có nhiều người tụ tập đông nên đến xem thử. Đến nơi, anh V. thấy một người đàn ông đang trên lầu 3 của ngôi nhà, người này đu, bám các kiểu và có biểu hiện rất bất thường.

"Lúc này, ở bên dưới, lực lượng công an đang triển khai các phương án để giải cứu người đàn ông. Rất may công an đã giải cứu thành công chứ không hậu quả sẽ khó lường", anh V. nói.

Lực lượng công an đã giải cứu thành công người đàn ông nghi bị ngáo đá có ý định nhảy lầu CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Hiện vụ người đàn ông nghi bị ngáo đá nhảy lầu nói trên đang được cơ quan công an xử lý theo quy định.