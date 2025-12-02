Đừng sập bẫy vì tò mò

Trước hết, những nội dung kích động, hướng dẫn bạo lực trong tài liệu trên có thể gây ra tác động tiêu cực, thậm chí ám ảnh đối với người đọc. Nhưng có vẻ như tính tò mò, hiếu kỳ đã khiến nhiều người vẫn tìm kiếm, nên có không ít đường dẫn phát tán, lan truyền tài liệu trên. Điều này có thể dẫn đến những rủi ro pháp lý bởi tính xác thực của "tài liệu 88 trang" vẫn chưa được làm rõ.

Không dừng lại ở đó, một rủi ro hiện hữu khác chính là sập bẫy những kẻ lừa đảo khi nhấp vào các đường link không rõ nguồn gốc được cho là có chứa tài liệu trên.

Thực tế thời gian qua, lừa đảo qua mạng vẫn hoành hành khiến nhiều người thiệt hại lớn, thậm chí có cả những người mất hàng tỉ đồng. Một trong những nguyên nhân trực tiếp khiến sập bẫy chính là nạn nhân đã nhấp vào những đường dẫn không rõ nguồn gốc trên internet, để rồi mất dữ liệu cá nhân, bị kiểm soát thiết bị công nghệ như laptop, smartphone… Trong khi đó, các thiết bị công nghệ giờ đây gắn liền với các tài khoản ngân hàng, giao dịch tiền bạc nên trở thành "mồi ngon" mà nhiều kẻ xấu hướng đến.

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, các hình thức lừa đảo trực tuyến đang gia tăng chóng mặt về số lượng lẫn độ tinh vi, trong đó việc nhấp vào đường dẫn không rõ nguồn gốc là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc mất an toàn thông tin và tài sản.

Đồng thời, những kẻ tội phạm lừa đảo cũng rất nhanh nhạy trong việc tung ra những bẫy lừa. Chúng gần như luôn nắm bắt kịp thời các "trend" (xu hướng) đang nổi lên trên mạng xã hội, nhất là các vụ việc hay sự kiện xã hội khiến nhiều người quan tâm, điển hình như vụ "tài liệu 88 trang" ở trên. Bởi đó là những cơ hội rất tốt để mục tiêu dễ dàng tiếp cận chiếc bẫy đã được giăng ra.

Trong những cái bẫy như vậy, ai nhấp vào đường link thì xem như đã "sập hầm". Từ tò mò đến sập bẫy lừa đảo đôi khi thoáng chốc trong vài giây; và thế là mất tiền, thậm chí mất tài sản tích góp cả đời.

Đối với những kẻ tội phạm lừa đảo, không lỗ hổng nào lớn hơn "lỗ hổng con người"! Chính vì thế, mỗi người trước hết phải tự bảo vệ bản thân, trong đó cần luôn cẩn trọng, tránh xa những đường dẫn không rõ nguồn gốc. Cảnh báo ngày ngày vẫn được đưa ra, bài học có không ít với vô số nạn nhân, cơ quan chức năng cũng liên tục nhắc nhở… Vấn đề còn lại là của chính mỗi cá nhân, đừng tự tạo "lỗ hổng con người" mà một trong những nguyên nhân chính là sự tò mò.