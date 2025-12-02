Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chào ngày mới

Đừng sập bẫy vì tò mò

Hoàng Đình
Hoàng Đình
02/12/2025 04:01 GMT+7

Vài ngày trước, cơ quan chức năng đã phải phát đi cảnh báo về 'tài liệu 88 trang' có nội dung kích động, hướng dẫn bạo lực. Trước đó, tài liệu này đã lan truyền trên mạng xã hội có nội dung về một vụ việc dừng ở mức phân tích, đồn đoán mà chưa có kết luận chính thức từ cơ quan hữu trách.

Trước hết, những nội dung kích động, hướng dẫn bạo lực trong tài liệu trên có thể gây ra tác động tiêu cực, thậm chí ám ảnh đối với người đọc. Nhưng có vẻ như tính tò mò, hiếu kỳ đã khiến nhiều người vẫn tìm kiếm, nên có không ít đường dẫn phát tán, lan truyền tài liệu trên. Điều này có thể dẫn đến những rủi ro pháp lý bởi tính xác thực của "tài liệu 88 trang" vẫn chưa được làm rõ.

Không dừng lại ở đó, một rủi ro hiện hữu khác chính là sập bẫy những kẻ lừa đảo khi nhấp vào các đường link không rõ nguồn gốc được cho là có chứa tài liệu trên.

Thực tế thời gian qua, lừa đảo qua mạng vẫn hoành hành khiến nhiều người thiệt hại lớn, thậm chí có cả những người mất hàng tỉ đồng. Một trong những nguyên nhân trực tiếp khiến sập bẫy chính là nạn nhân đã nhấp vào những đường dẫn không rõ nguồn gốc trên internet, để rồi mất dữ liệu cá nhân, bị kiểm soát thiết bị công nghệ như laptop, smartphone… Trong khi đó, các thiết bị công nghệ giờ đây gắn liền với các tài khoản ngân hàng, giao dịch tiền bạc nên trở thành "mồi ngon" mà nhiều kẻ xấu hướng đến.

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, các hình thức lừa đảo trực tuyến đang gia tăng chóng mặt về số lượng lẫn độ tinh vi, trong đó việc nhấp vào đường dẫn không rõ nguồn gốc là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc mất an toàn thông tin và tài sản.

Đồng thời, những kẻ tội phạm lừa đảo cũng rất nhanh nhạy trong việc tung ra những bẫy lừa. Chúng gần như luôn nắm bắt kịp thời các "trend" (xu hướng) đang nổi lên trên mạng xã hội, nhất là các vụ việc hay sự kiện xã hội khiến nhiều người quan tâm, điển hình như vụ "tài liệu 88 trang" ở trên. Bởi đó là những cơ hội rất tốt để mục tiêu dễ dàng tiếp cận chiếc bẫy đã được giăng ra.

Trong những cái bẫy như vậy, ai nhấp vào đường link thì xem như đã "sập hầm". Từ tò mò đến sập bẫy lừa đảo đôi khi thoáng chốc trong vài giây; và thế là mất tiền, thậm chí mất tài sản tích góp cả đời.

Đối với những kẻ tội phạm lừa đảo, không lỗ hổng nào lớn hơn "lỗ hổng con người"! Chính vì thế, mỗi người trước hết phải tự bảo vệ bản thân, trong đó cần luôn cẩn trọng, tránh xa những đường dẫn không rõ nguồn gốc. Cảnh báo ngày ngày vẫn được đưa ra, bài học có không ít với vô số nạn nhân, cơ quan chức năng cũng liên tục nhắc nhở… Vấn đề còn lại là của chính mỗi cá nhân, đừng tự tạo "lỗ hổng con người" mà một trong những nguyên nhân chính là sự tò mò.

Tin liên quan

Những vi phạm vô tình về sở hữu trí tuệ

Những vi phạm vô tình về sở hữu trí tuệ

Trước khi dạy trong nhà trường những khái niệm cao siêu liên quan đến sở hữu trí tuệ, có một vấn đề cơ bản hơn là chính giáo viên và học sinh đang vô tình vi phạm mỗi ngày mà không hề hay biết.

Thông thoáng cho doanh nghiệp

Để VNeID thực sự đột phá

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo qua mạng bảo mật thông tin tài liệu 88 trang dữ liệu cá nhân Sập bẫy Tò mò
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận