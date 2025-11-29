Trường ĐH phát cảnh báo khẩn cấp về chiêu lừa đảo giảm học phí do bão lũ

Trường ĐH Tài chính-Marketing cảnh báo sinh viên trước chiêu lừa đảo mới liên quan đến chính sách giảm học phí cho sinh viên bị ảnh hưởng bão lũ ảnh chụp màn hình

Nhiều trường giảm học phí cho sinh viên bị ảnh hưởng bão lũ

Trước ảnh hưởng nghiêm trọng của bão lũ tới các tỉnh miền Trung, nhiều trường ĐH đã kịp thời có chính sách hỗ trợ, như giảm học phí cho sinh viên thuộc các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp.

Chẳng hạn, Trường ĐH Tài chính-Marketing thông báo giảm 10% học phí học kỳ 1 năm 2026 cho sinh viên 3 địa phương bị ảnh hưởng mưa lũ gồm: Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Tiền hỗ trợ sẽ được trừ vào học phí của sinh viên trên hệ thống UIS của trường. Đồng thời, trường cũng tự động gia hạn học phí đợt này đến hết ngày 28.2.2026, sinh viên không cần thực hiện các thao tác thông thường theo quy định.

Tương tự, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã triển khai thống kê những sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng mưa lũ để có những hỗ trợ kịp thời. Trước mắt, trường đã thông báo tiếp nhận hồ sơ xin gia hạn nộp học phí học kỳ 2 năm học 2025-2026 bắt đầu từ ngày 24.11, nhằm kịp thời động viên các sinh viên có gia đình bị thiệt hại trong bão lũ. Trường ĐH này cũng sẽ xem xét miễn 100% học phí học kỳ 2 đối với sinh viên có gia đình bị thiệt hại nặng do bão lũ trong đợt này.

Học viện Hàng không Việt Nam đang triển khai gói hỗ trợ tổng trị giá dự kiến khoảng 6 tỉ đồng dành cho đồng bào vùng lũ và sinh viên gặp khó khăn. Trong đó, dự kiến 5 tỉ đồng được sử dụng để hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn. Hiện học viện đã cập nhật danh sách sinh viên và đang khẩn trương rà soát từng trường hợp tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng, nhằm giúp sinh viên tạm thời ổn định cuộc sống.

Trước đó, từ ngày 23.11, ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) phát thông báo về 4 chính sách hỗ trợ sinh viên các khu vực miền Trung, Nam Trung bộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các cơn bão liên tiếp số 11, 12 và 13. Theo đó, sinh viên ĐH chính quy các khóa 48, 49, 50, 51 có hộ khẩu thường trú tại 5 tỉnh (Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng) sẽ được giảm 10% học phí học kỳ cuối 2025, cấn trừ vào học phí học kỳ đầu năm 2026.

Với sinh viên khóa 48 đã tốt nghiệp, tiền hỗ trợ được chuyển thẳng vào tài khoản. Đồng thời, trường tiếp tục gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ đầu năm 2026 đến ngày 25.1.2026 (kéo dài hơn so với chính sách hỗ trợ trước đó) và dành tặng 100 suất học bổng với tổng giá trị lên tới hơn 1,35 tỉ đồng.

Tự xưng thầy cô phòng tài vụ hỗ trợ học phí sinh viên rồi lừa đảo

Ngoài các trường nêu trên, nhiều trường ĐH và CĐ khác cũng khẩn trương rà soát, thống kê người học có gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các đợt mưa lũ để hỗ trợ kịp thời. Chính sách hỗ trợ các trường triển khai đang diễn ra trong thực tế, tuy nhiên trường ĐH vẫn lưu ý sinh viên về nguy cơ bị "bẫy" được giảm học phí do bão lũ để lừa đảo.

Mới đây nhất, tối 28.11, Trường ĐH Tài chính-Marketing phát cảnh báo khẩn cấp sinh viên không chuyển tiền cho bất kỳ người nào tự xưng là thầy cô phòng tài chính để được "hỗ trợ bão lũ". Thông báo của trường nêu: "Quý thầy cô cố vấn học tập nhanh chóng lưu ý với sinh viên, không chuyển tiền cho bất cứ cá nhân nào tự xưng là thầy cô phòng tài vụ, hỗ trợ học phí, giúp đỡ sinh viên bão lũ. Hiện có nhiều cách tiếp cận sinh viên để lừa đảo, sinh viên chỉ đóng tiền học phí qua các kênh hướng dẫn của trường".

Chia sẻ thêm về vấn đề này, thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính-Marketing, cho biết cảnh báo của trường được đưa ra do xuất hiện hình thức giả mạo phòng Tài chính-Kế toán của trường để lừa đảo sinh viên. Lưu ý với người học, thạc sĩ Phụng khuyến cáo: "Sinh viên chỉ thực hiện các nội dung liên quan đến học phí, hỗ trợ tài chính theo thông báo chính thức; Không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tượng không có xác thực của nhà trường".

"Sinh viên cũng cần cảnh giác với các đối tượng trên mạng yêu cầu cung cấp tài khoản để chuyển khoản hỗ trợ sinh viên có gia đình gặp bão lũ. Thực tế đã xảy ra nhiều chiêu lừa đảo tinh vi bằng những hình thức tương tự, nếu không cảnh giác sinh viên sẽ rơi "bẫy" của các đối tượng lừa đảo", Phó trưởng phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính-Marketing lưu ý thêm.