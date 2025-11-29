Để VNeID thực sự đột phá

Trong đó, đối với giấy phép lái xe, Bộ Công an đề xuất Lực lượng CSGT chỉ kiểm tra giấy phép lái xe điện tử. Trường hợp người dân có nhu cầu in giấy phép lái xe bằng vật liệu PET thì đăng ký và nộp lệ phí theo quy định.

Đây là đề xuất thiết thực vừa tạo sự tiện lợi cho người dân khi giấy phép lái xe có thể tích hợp vào VNeID nhanh chóng, không phải mất thời gian chờ đợi nhận giấy phép lái xe, qua đó cũng góp phần giảm thiểu chi phí in ấn giấy phép lái xe bằng vật liệu PET.

Thời gian qua, việc chuyển đổi số về thủ tục và giấy tờ hành chính tại VN đã được cải tiến mạnh mẽ. Nổi bật trong đó là ứng dụng VNeID. Đây không chỉ đơn thuần là một ứng dụng hiển thị thông tin cá nhân, mà còn là nền tảng cơ sở dữ liệu dùng chung, cho phép người dân thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự và thay thế các giấy tờ vật lý như căn cước công dân gắn chip, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe… Ngày càng có nhiều giấy tờ cá nhân có thể tích hợp trên VNeID sẽ tạo ra sự thuận tiện nhiều hơn cho người dân. Nhờ đó, người dân hạn chế rủi ro mất giấy tờ cũng như rủi ro giấy tờ bị giả mạo, đồng thời có thể nhanh chóng thực hiện nhiều thủ tục hành chính trực tuyến giúp tiết kiệm đáng kể thời gian đi lại và chờ đợi.

Tuy nhiên, cũng có một thực tế là ứng dụng này vẫn cần phải hoàn thiện hơn nữa, bởi vẫn còn tồn tại một số vấn đề tuy không nghiêm trọng nhưng cần hướng đến sự thông suốt. Hay quá trình tích hợp một số giấy tờ cá nhân lên VNeID vẫn có tình trạng còn chậm, gây ảnh hưởng đến người dân.

Quan trọng hơn, song hành cùng chuyển đổi số cũng cần có sự đột phá về đội ngũ làm việc, bởi kết quả cuối cùng như thế nào thì vẫn do con người quyết định, ứng dụng dù có hiện đại đến đâu thì vẫn chỉ là phương tiện. Cụ thể, như báo chí và dư luận vẫn phản ánh gần đây, vẫn còn một số nơi mà các cơ quan hành chính vẫn yêu cầu chứng thực giấy tờ đã tích hợp trên VNeID. Thực tế này vẫn xảy ra dù đã có những chỉ đạo rất rõ ràng từ cấp trung ương, khiến cho quá trình số hóa toàn diện bị hạn chế hiệu quả.

Vì thế, bất cập về quy trình, hệ thống làm việc mới chính là sự cản trở lớn nhất của quá trình số hóa. Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến cho việc cập nhật giấy tờ trên VNeID vẫn còn nhiều trường hợp bị chậm. Cũng chính đội ngũ nhân lực có trách nhiệm đảm bảo sự hoạt động thông suốt cho nền tảng này.

Chính vì thế, để VNeID thực sự đột phá thì việc thúc đẩy ý thức và quy chuẩn làm việc đảm bảo mục tiêu chuyển đổi số mới là quan trọng, đóng vai trò quyết định sự đột phá của VNeID.