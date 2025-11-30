Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chào ngày mới

Thông thoáng cho doanh nghiệp

Mai Hà
Mai Hà
30/11/2025 05:30 GMT+7

Tối thiểu giấy phép kinh doanh của 50 ngành nghề sẽ được cắt giảm, tăng gấp đôi so với dự kiến tại dự thảo luật Đầu tư sửa đổi.

Đây là "nỗ lực rất lớn" như lời Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khi nói về lộ trình đơn giản hóa thủ tục kinh doanh cho doanh nghiệp. Con số này có thể tiếp tục tăng, bởi Thủ tướng yêu cầu các bộ xem xét cắt giảm thêm, cũng như sửa đổi tiếp điều kiện kinh doanh, chuyển sang cơ chế hậu kiểm.

Cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh là điều mà cộng đồng doanh nghiệp (DN) chờ đợi nhất. Khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024 của VCCI cho thấy, 61% DN gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép kinh doanh có điều kiện; 61,36% DN cho hay phải trả chi phí không chính thức cao trong hoạt động cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện…

Những "rào cản" từng khiến nhiều DN tư nhân nản lòng ngay từ những bước đầu chập chững khởi nghiệp, đang được Chính phủ và các bộ, ngành quyết liệt tháo gỡ. Xác định cải cách thể chế là "đột phá của đột phá", ngay từ đầu năm, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01 và Nghị quyết 02, thúc đẩy cải cách toàn diện thể chế, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng. Chính phủ đặt mục tiêu cụ thể số DN gia nhập thị trường năm 2025 tăng ít nhất 10% so với 2024, giảm tỷ lệ DN rút lui khỏi thị trường xuống dưới 10%.

Những nỗ lực này đã nhận được phản hồi tích cực từ chính cộng đồng DN. Trong 9 tháng năm 2025, hơn 231.000 DN gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2024, gấp 1,3 lần số DN rút lui khỏi thị trường. Tốc độ DN rút lui khỏi thị trường đã chậm lại, chỉ còn tăng 6,8% - đây cũng là mức thấp nhất trong 3 năm gần đây, cho thấy niềm tin của khối DN tư nhân quay trở lại.

Dù vậy, thực tiễn cho thấy vẫn còn những hạn chế, bất cập như tình trạng "giấy phép con" trong một số lĩnh vực, quy định chồng chéo giữa các luật… chậm được tháo gỡ.

Một khảo sát của VCCI chỉ ra, tiếp cận đất đai hay xây dựng nhà xưởng của DN vẫn rất khó khăn. Trong đó, vướng mắc lớn nhất là kéo dài thời gian làm thủ tục, đặc biệt là thủ tục xác định giá đất...

Cải thiện môi trường kinh doanh, do đó, không chỉ đơn thuần là cắt giảm giấy tờ, quan trọng hơn là thay đổi trong cơ chế quản lý, chuyển đổi tư duy "từ quản lý sang phục vụ" của chính đội ngũ cán bộ công chức, chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở - những người trực tiếp làm việc và xử lý thủ tục cho các DN. Đồng thời với đó là xóa bỏ cơ chế xin - cho, chuyển đổi tư duy "không quản được thì cấm" sang "hỗ trợ và kiến tạo phát triển", chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Đặc biệt, cần gắn trách nhiệm cho từng cán bộ, công chức và kiên quyết xử lý kỷ luật các cá nhân, tập thể làm chậm trễ, gây khó khăn, cản trở hoạt động của DN...

Lắng nghe DN để sớm nhận diện và giải quyết những khó khăn, thách thức DN phải đối mặt, là cách để chính quyền thật sự đồng hành cùng DN. Với DN tư nhân - một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế - điều này sẽ giúp kinh tế tư nhân thực sự bùng nổ trong giai đoạn tới, đóng góp quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)

