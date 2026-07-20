Dừng thi tuyển viên chức, Gia Lai hoàn trả hơn 462 triệu đồng cho thí sinh

Ngày 20.7, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết sẽ hoàn trả 462,6 triệu đồng phí dự tuyển viên chức ngành y tế năm 2024 cho 1.542 thí sinh sau khi kỳ tuyển dụng có quyết định dừng tổ chức.



Trước đó, nhằm bổ sung nhân lực cho các đơn vị sự nghiệp công lập còn thiếu viên chức, năm 2024 Sở Y tế tỉnh Gia Lai xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức và tiếp nhận 1.542 hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Tổng số phí dự tuyển viên chức thu được hơn 462,6 triệu đồng (300.000 đồng/thí sinh) và đã được nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết sẽ hoàn trả 462,6 triệu đồng phí dự tuyển viên chức ngành y tế năm 2024 ẢNH: NHẬT LUÂN

Tuy nhiên, sau đó nhu cầu sử dụng viên chức của ngành y tế thay đổi. Đồng thời, thực hiện công văn của Ban Tổ chức Trung ương cùng các văn bản chỉ đạo có liên quan, kỳ tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2024 không được tổ chức.

Trên cơ sở quyết định hoàn thuế của cơ quan thuế tỉnh Gia Lai, Sở Y tế được hoàn lại hơn 462,6 triệu đồng để chuyển trả phí dự tuyển cho 1.542 thí sinh đã nộp hồ sơ hợp lệ.

Việc hoàn trả được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của thí sinh. Trường hợp nhận tiền thông qua tài khoản của người khác phải có giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn trả kéo dài từ ngày 16.7 đến hết ngày 15.9.2026.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai lưu ý, sau thời hạn trên, nếu thí sinh không gửi hồ sơ đề nghị hoàn trả sẽ được xem là không có nhu cầu nhận lại khoản phí đã nộp. Và sẽ không được tiếp nhận, xem xét giải quyết theo quy định.