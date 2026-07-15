Dùng trực thăng cấp cứu người bị sốc tủy do chấn thương cột sống cổ nặng

Lúc 7 giờ 40 ngày 15.7, trực thăng chở bệnh nhân P.V.M (41 tuổi, quê Quảng Trị) bị sốc tủy do chấn thương cột sống cổ ở Trường Sa hạ cánh an toàn tại Bệnh viện Quân y 175.

Bệnh sử ghi nhận ông P.V.M đang công tác tại đảo Sơn Ca (đặc khu Trường Sa, Khánh Hòa). Trước đó, sáng 14.7, trong quá trình làm việc, ông M. không may bị một tấm ván khuôn từ trên cao rơi trúng vùng gáy.

Ngay sau tai nạn, ông M. được đưa vào Bệnh xá đảo Sơn Ca cấp cứu trong tình trạng còn tỉnh táo nhưng bị liệt hoàn toàn hai chân, mất cảm giác và khả năng vận động từ vùng ngực trở xuống, rối loạn cơ vòng, mất phản xạ cơ hành hang.

Bệnh nhân bị sốc tủy do chấn thương cột sống cổ sau tai nạn lao động ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Chiều cùng ngày, Bệnh xá đảo Sơn Ca tổ chức hội chẩn từ xa với Bệnh viện Quân y 175 dưới sự chủ trì của đại tá, TS-BS Phan Đình Mừng, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cùng các chuyên gia nhiều chuyên khoa.

Qua hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc tủy, chấn thương cột sống - tủy cổ, theo dõi gãy trật đốt sống cổ C6 - C7, gây liệt hoàn toàn 2 chân sau tai nạn lao động.

Theo hội đồng chuyên môn, đây là trường hợp cấp cứu tối khẩn cấp. Người bệnh có nguy cơ phù tủy tiến triển nhanh, suy hô hấp và nhiều biến chứng đe dọa tính mạng. Vì vậy, cần khẩn trương vận chuyển bằng đường không về đất liền để tận dụng "thời gian vàng" can thiệp và điều trị chuyên sâu.

Bệnh nhân được vận chuyển về đất liền an toàn, đảm bảo "thời gian vàng" để can thiệp, điều trị ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, lúc 20 giờ 30 ngày 14.7, trực thăng Super Puma L2, số hiệu VN-8614 của Công ty trực thăng Miền Nam (Binh đoàn 18), cùng Tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 do đại úy Nguyễn Thế Nhã, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, làm tổ trưởng, cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đảo Sơn Ca thực hiện nhiệm vụ.

Trước chuyến bay, Bệnh viện Quân y 175 đã chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế và xây dựng các phương án xử trí đối với mọi tình huống có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển. Trong thời gian trực thăng di chuyển ra đảo, các bác sĩ của bệnh viện tiếp tục hỗ trợ chuyên môn từ xa, hướng dẫn Bệnh xá đảo Sơn Ca theo dõi sát diễn biến thần kinh, hô hấp và huyết động của bệnh nhân theo phác đồ đã thống nhất.

Khi tiếp cận người bệnh, kíp cấp cứu nhanh chóng cố định cột sống cổ bằng dụng cụ chuyên dụng, giảm đau, ổn định hô hấp và huyết động, sau đó đưa bệnh nhân lên trực thăng vận chuyển về đất liền.

Hiện bệnh nhân được theo dõi, hồi sức và điều trị tích cực tại Bệnh viện Quân y 175 ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện khẩn trương tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa, thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cần thiết để đánh giá đầy đủ mức độ tổn thương, từ đó xây dựng phương án cấp cứu và điều trị tối ưu.