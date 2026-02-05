Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Đừng vội lên đời iOS 26.2.1 nếu không muốn iPhone thành 'cục gạch'

Phong Đỗ - Kiến Văn
05/02/2026 16:00 GMT+7

Làn sóng phẫn nộ diễn ra sau khi Apple tung bản cập nhật 'thảm họa' khiến iPhone mất sóng, sụt pin.

Apple đang đối mặt với một làn sóng chỉ trích mới khi bản cập nhật phụ mới nhất - iOS 26.2.1 - bị tố cáo là nguyên nhân khiến iPhone hoạt động không ổn định. Trên các diễn đàn công nghệ lớn như Reddit hay Apple Community, số lượng bài viết phàn nàn đang tăng lên chóng mặt.

iOS 26.2.1 của Apple gây ra sự cố cho nhiều iPhone

Một chủ đề nóng trên diễn đàn hỗ trợ của Apple với tiêu đề "iOS 26.2.1 đã khiến điện thoại tôi trở nên vô dụng" đang thu hút sự chú ý lớn. Người dùng này cho biết chiếc iPhone liên tục gặp tình trạng đóng ứng dụng đột ngột và treo máy ngay sau khi cập nhật. "Đây là một bước lùi thảm hại so với các phiên bản trước vốn rất ổn định", chủ tài khoản bức xúc chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở hiệu năng, người dùng còn ghi nhận tình trạng pin tụt không phanh và ứng dụng camera hoạt động ì ạch, bị xem là một sự 'xuống cấp' trải nghiệm nghiêm trọng. Một thành viên trên Reddit gay gắt: "Cảm giác như chúng tôi đang là chuột bạch cho cuộc thí nghiệm người dùng của Apple vậy".

Đừng vội lên đời iOS 26.2.1 nếu không muốn iPhone thành 'cục gạch' - Ảnh 1.

iOS 26.2.1 gây ra sự cố diện rộng cho người dùng iPhone

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THREADS

Nghiêm trọng hơn cả các vấn đề về hiệu năng là lỗi mất kết nối. Nhiều báo cáo ghi nhận iPhone sau khi lên đời iOS 26.2.1 đã không thể kết nối với mạng di động, biến chiếc điện thoại thông minh trở thành thiết bị không còn kết nối.

Điều này gợi nhớ đến sự cố của bản cập nhật iOS 16.7.13 cũng vừa ra mắt, vốn đã khiến nhiều iPhone đời cũ tại Úc bị mất mạng và buộc Apple phải thu hồi. Dù lỗi cũ đã được vá, nhưng sự xuất hiện của các vấn đề mới trên iOS 26.2.1 đang làm xói mòn niềm tin của người dùng vào nút cập nhật.

Những ai lỡ tay cập nhật là đã bị chặn đường quay lại phiên bản cũ. Kể từ ngày 3.2, Apple chính thức khóa sign phiên bản iOS 26.2. Trước tình hình Apple vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức hay bản vá nóng, người dùng đang mắc kẹt với một thiết bị thiếu ổn định mà không có cách nào quay về phiên bản cũ.

Trong bối cảnh hiện tại, lời khuyên tốt nhất cho cộng đồng iFan là tuyệt đối không cập nhật iOS 26.2.1 vào lúc này. Hãy kiên nhẫn chờ đợi động thái tiếp theo từ Apple để tránh biến điện thoại thành cục gạch bất đắc dĩ.

Tin liên quan

Những tính năng mới sắp xuất hiện trên iOS 26.3

Những tính năng mới sắp xuất hiện trên iOS 26.3

Apple đang tiến hành thử nghiệm bản beta thứ ba của iOS 26.3 nhằm chuẩn bị cho việc phát hành phiên bản chính thức trong vài tuần tới.

Khám phá thêm chủ đề

Apple iOS 26.2.1 cảnh báo Iphone sự cố bản cập nhật
