Được mùa phim hòa nhạc

Ngày 26.2 vừa qua, phim hòa nhạc (hay còn gọi là phim tài liệu âm nhạc) Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng chính thức ra mắt khán giả. Sau 4 đêm diễn ở TP.HCM và TP.Hà Nội còn đêm thứ 5 đã được công bố, sức nóng đã giúp bộ phim gặt hái những thành tích lớn. Theo thông tin từ nhà sản xuất, chỉ tính riêng lượng vé đặt trước, bộ phim đã bán ra hơn 450.000 đơn vị vé và trở thành tác phẩm đứng đầu thể loại này trong lịch sử phòng vé VN. Phía Anh trai vượt ngàn chông gai cũng cho biết trong năm nay sẽ có một phim hòa nhạc ra mắt khán giả, nhưng chưa tiết lộ thời gian cụ thể.



Nhiều hình ảnh đẹp hứa hẹn khuấy đảo cảm xúc trong các bộ phim hòa nhạc này

ẢNH: V.O - NSCC

Tuy vậy khán giả cũng không phải chờ lâu để thưởng thức một phim hòa nhạc khác, khi dự kiến từ ngày 14.3, Vietnamese concert film: Chúng ta là người Việt Nam của Hoàng Thùy Linh sẽ chính thức ra rạp. Không như 2 chương trình "anh trai" tận dụng sức nóng của các đêm diễn, chủ nhân của album Hoàng chọn ra mắt bộ phim tương đối cách xa thời điểm concert diễn ra. Như vậy chỉ trong một thời gian ngắn, có đến 3 bộ phim hòa nhạc được giới thiệu.

Thực tế, đây không phải cách làm quá mới, khi nhiều năm trước đã có những nghệ sĩ tiên phong thực hiện. Thắng lớn ở rạp có thể kể đến như Tri âm The Movie: Người giữ thời gian (2023) của Mỹ Tâm hay Sky Tour: The Movie (2020) của Sơn Tùng M-TP. Hai tác phẩm này nhanh chóng thu về tiền tỉ trong thời gian ngắn và sau đó xuất hiện trên các nền tảng streaming. Cũng theo hướng này (nhưng không ra rạp) là Những vết thương lành (2023) của Hà Anh Tuấn hay Show của Đen (2021) từ Đen Vâu… Với tần suất dày như đã nói trên, có thể thấy thị trường trong nước đang bước vào thời điểm cực kỳ sôi động, hệ sinh thái âm nhạc đang được mở rộng không chỉ có đĩa đơn, album, MV, các triển lãm nghệ thuật, tác phẩm phái sinh… mà gần đây còn có các đêm concert cháy vé cũng như phim hòa nhạc ghi đậm dấu ấn.

Hoàng Thùy Linh chia sẻ qua bộ phim, cô mong khán giả sẽ được nhìn lại Vietnamese Concert một cách trọn vẹn, hoàn thiện và thật nhiều cảm xúc

ẢNH: NSCC

Chia sẻ với Thanh Niên, đại diện nhà sản xuất chương trình Anh trai say hi cho biết: "Phim concert không phải là khái niệm xa lạ, đã có nhiều tác phẩm tương tự ra mắt trước đây. Tuy nhiên, với Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng, chúng tôi tin rằng đây không chỉ đơn thuần là một documentary (phim tài liệu) mà đồng thời là "romantic documentary" hay "emotional documentary" - một bộ phim chứa đựng những cảm xúc chân thật nhất, khắc họa hành trình của các nghệ sĩ bằng góc nhìn đầy rung động. Sự đón nhận to lớn của khán giả đối với bộ phim là điều mà chúng tôi hoàn toàn có thể dự đoán trước, bởi lượng người hâm mộ yêu mến chương trình và 30 anh trai là rất lớn".

Vì sao thu hút?

Có thể nói, yếu tố quan trọng nhất tạo nên thành công của thể loại này là các bộ phim đã làm sống dậy những cảm xúc và khoảnh khắc đặc biệt của khán giả với một chương trình, đêm diễn mà họ mến mộ. Như đơn vị sản xuất Anh trai say hi chia sẻ: "Bộ phim không chỉ ghi lại những màn trình diễn mãn nhãn mà còn giúp nghệ sĩ, khán giả, người thân "nhìn thấy mình trở lại" trong những khoảnh khắc đã từng trải qua nhưng có thể đã vô tình bỏ lỡ. Chúng tôi đơn giản chỉ làm nhiệm vụ mang đến cho mọi người tình cảm mà họ chờ đợi - một sự kết nối sâu sắc giữa nghệ sĩ và người hâm mộ".

Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng lập kỷ lục mới trong lịch sử phòng vé

ẢNH: V.O

Điều này cũng được các anh trai khẳng định trong buổi công chiếu đầu tiên. HIEUTHUHAI cho biết: "Bộ phim đối với tôi là một điều rất xúc động, đánh dấu một cột mốc trên hành trình làm nghề của chính bản thân và 29 nghệ sĩ… Kết quả này là trái ngọt sau những ngày khó khăn và đầy hoài nghi của các anh em. Ở các đêm concert tôi đã cảm thấy rất tự hào rồi, hôm nay bước ra rạp được nhìn thấy những thước phim này, phải gọi là quá tự hào". RHYDER cũng bày tỏ: "Nhờ có bộ phim này mà tôi được xem lại những khoảnh khắc, những góc nhìn mà có đôi khi đã bỏ lỡ. Tôi được nhìn thấy chính mình và tất cả các anh em trong chương trình đã tỏa sáng như thế nào".

Để có được những khoảnh khắc đặc biệt, chia sẻ với Thanh Niên, ê kíp cho biết: "Bộ phim ngay từ đầu đã được lên ý tưởng khi hình thành format show, nhằm tạo ra chuỗi giá trị và những diện mạo khác theo từng thể loại và loại hình phù hợp. Với khối lượng nội dung đồ sộ, điều này đặt ra rất nhiều thách thức cho đoàn làm phim với 41 máy quay hoạt động liên tục, ghi lại từng khoảnh khắc của chương trình. Việc chắt lọc và cô đọng những thước phim tinh túy nhất vào một bộ phim chỉ có vỏn vẹn 2 giờ đồng hồ không chỉ đòi hỏi sự tính toán tỉ mỉ mà còn phải đảm bảo truyền tải trọn vẹn tinh thần và cảm xúc của chương trình".

Một điểm cũng thu hút khác là những tác phẩm này còn ghi lại những giây phút lần đầu bật mí, những cảnh phía sau hậu trường lắng lòng mà người xem chưa bao giờ thấy. Chẳng hạn ở Vietnamese concert film: Chúng ta là người Việt Nam sắp tới, giai đoạn khó khăn khi Hoàng Thùy Linh vướng phải tranh cãi trong buổi họp báo ra mắt sẽ được tái hiện. Trong khi đó ở Anh trai say hi, khán giả cũng bất ngờ khi chương trình đã đáp trả các bình luận phiến diện về đạo nhái format hay "phông bạt" kỷ lục bằng những thành tích, giải thưởng...

Đặc biệt, các rạp cũng rất linh động để mang đến không gian thoải mái giúp khán giả hòa vào bộ phim. Họ có thể đứng lên, hát theo cũng như tiến gần đến màn chiếu. Việc ghi hình lại những khoảnh khắc ấn tượng cũng được cho phép (nhưng phải dưới 30 giây). Qua đó khán giả không chỉ được sống lại mà còn có cơ hội kết nối với những người có cùng niềm đam mê. Và khi văn hóa thần tượng đang dần có thêm những đổi mới, thì phim hòa nhạc cũng hứa hẹn trở thành một trào lưu mới.