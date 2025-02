Nhóm nhạc 'đàn em' Blackpink bất ngờ mở concert tại Việt Nam

Chặng dừng Việt Nam của 2025 BabyMonster 1st World Tour: Hello Monsters dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 31.5 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn SECC (Q.7, TP.HCM), đánh dấu lần đầu tiên nhóm nhạc nữ BabyMonster tổ chức tour diễn vòng quanh thế giới kể từ khi góp mặt trong thị trường âm nhạc Hàn Quốc.

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên nhóm nhạc BabyMonster tổ chức tour diễn vòng quanh thế giới

ẢNH: BTC

Bên cạnh Việt Nam, nhóm cũng sẽ đến Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia...

Ra mắt vào năm 2023, nhóm nhanh chóng gây tiếng vang nhờ kỹ năng trình diễn xuất sắc, giọng hát nội lực cùng phong cách âm nhạc mạnh mẽ, cá tính. Những ca khúc như Batter Up, Stuck In The Middle và Sheesh của nhóm đã nhanh chóng chinh phục các bảng xếp hạng trong và ngoài nước, giúp BabyMonster khẳng định vị trí là một trong những nhóm nhạc nữ tân binh nổi bật hiện nay.

Với khả năng làm chủ sân khấu ấn tượng cùng phong cách trình diễn chuyên nghiệp được mệnh danh là không thua kém Blackpink, nhóm hứa hẹn sẽ mang đến những màn biểu diễn mãn nhãn cho người hâm mộ Việt Nam trong khuôn khổ tour diễn lần này.

Vé tham dự đêm diễn sẽ được mở bán rộng rãi từ ngày 30.3. Đặc biệt, khác với đêm diễn của 2NE1 gần đây, tất cả hạng vé đều thuộc khu vực đứng tự do (standing). Trong đó, hạng vé cao nhất sẽ được sở hữu thêm các quyền lợi như tham gia buổi soundcheck hay send-off sau khi concert kết thúc.

Hello Monsters không chỉ là cơ hội để người hâm mộ trực tiếp chứng kiến thần tượng tỏa sáng trên sân khấu mà còn là dịp để BabyMonster kết nối chặt chẽ hơn với cộng đồng người hâm mộ tại Việt Nam, từ đó góp phần khẳng định sức hút của thị trường trong nước với sao quốc tế nói chung và các nghệ sĩ K-pop nói riêng, khi việc xuất hiện tại Việt Nam ngày càng nhiều hơn.