Ngày 21.11, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai cho biết lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ diễn ra tối 6.12 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Chương trình được dàn dựng quy mô, kết hợp nghệ thuật trình diễn đương đại, công nghệ sân khấu, ánh sáng và pháo hoa, trong đó Mega Concert là điểm nhấn dành cho khán giả yêu âm nhạc, đặc biệt là giới trẻ.

Chương trình mang thông điệp "Từ bản nguyên đất trời - Qua chiều sâu bản sắc - Đến khát vọng vươn tầm", tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu văn hóa, lịch sử và khát vọng phát triển của vùng đất Gia Lai, nơi đại ngàn gặp biển xanh.

Ban tổ chức cho biết, sau phần nghệ thuật bế mạc được truyền hình trực tiếp, Mega Concert tiếp tục với các màn trình diễn solo, song ca và những tiết mục sôi động của nhiều nghệ sĩ.

Theo phương án dự kiến, chương trình có sự tham gia của Dương Domic, Pháp Kiều, buitruonglinh, CONGB, Phạm Anh Duy, Bảo Anh, Orange, Ali Hoàng Dương, Đặng Hồng Hải, MAIQUINN cùng nhiều nghệ sĩ, diễn viên.

Dương Domic, Orange, Bảo Anh sẽ biểu diễn trong đêm bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn ẢNH: B.T.C

Với những ca khúc trẻ trung, giàu năng lượng, kết hợp sân khấu quy mô lớn, hiệu ứng ánh sáng và các màn trình diễn được dàn dựng công phu, Mega Concert hướng đến không khí đại nhạc hội hiện đại. Khán giả sẽ có cơ hội hòa mình vào âm nhạc, tương tác và tận hưởng không khí lễ hội tại quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Đại ngàn gặp biển xanh trên sân khấu

Chương trình nghệ thuật được xây dựng như một hành trình xuyên suốt đưa khán giả khám phá vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời, âm vang văn hóa đại ngàn, những giá trị bản sắc và khát vọng hội nhập của Gia Lai trong giai đoạn phát triển mới.

Điểm nhấn là màn trình diễn ca khúc chủ đề "Đại ngàn chạm biển xanh", với sự hội tụ của nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng biểu diễn trong đại cảnh nghệ thuật hoành tráng. Tiết mục kết hợp hình ảnh các nền kinh tế APEC, lan tỏa thông điệp về một Gia Lai giàu bản sắc, năng động, đổi mới và rộng mở với thế giới.

Chương trình dự kiến khép lại bằng màn pháo hoa, tạo dấu ấn cho đêm bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Thông qua chương trình, Gia Lai tiếp tục quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, tài nguyên du lịch và những giá trị văn hóa đặc sắc đến du khách trong nước, quốc tế, đồng thời giới thiệu một điểm đến năng động với nhiều trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí.