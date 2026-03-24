Quy Nhơn Mega Concert 2026 có gì 'hot'?

Tối 28.3, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 sẽ diễn ra với tâm điểm là Quy Nhơn Mega Concert, chương trình được kỳ vọng tạo "cú hích" mạnh cho du lịch địa phương.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra từ ngày 23 - 30.3, quy tụ chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao quy mô lớn. Trong đó, đêm khai mạc lúc 20 giờ 10 ngày 28.3 là sự kiện trung tâm, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng và du khách.

Phối cảnh sân khấu Quy Nhơn Mega Concert trong đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 ẢNH: BTC

Ban tổ chức dàn dựng Quy Nhơn Mega Concert theo chuẩn đại nhạc hội với sân khấu dài 116 m, huy động hơn 2.200 nhân sự. Chương trình gồm 4 chương nghệ thuật liên hoàn: Khởi nguyên - Linh khí đại ngàn - Hào khí Tây Sơn - Đại ngàn chạm biển xanh.

Thay vì kể chuyện tuyến tính, ê kíp sử dụng chuỗi đại cảnh kết hợp hiệu ứng sân khấu hiện đại, chuyển động liên tục để dẫn dắt cảm xúc khán giả qua nhiều lớp cao trào, tạo trải nghiệm thị giác – âm thanh liền mạch.

Sau phần nghệ thuật mở màn, Quy Nhơn Mega Concert bước vào đại nhạc hội – phân đoạn được chờ đợi nhất khi quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ thuộc "Vũ trụ say hi".

Sự xuất hiện của Isaac, HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Tez, Mason Nguyễn, Sơn.K, Lamoon, Bùi Trường Linh, CONGB, Juky San… được kỳ vọng mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, hiện đại, tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động cho sân khấu khai mạc.

Danh sách bài hát dần lộ diện với loạt "hit" quen thuộc như Walk, Bắc thang lên hỏi ông trời, No Alcohol, Hermosa… Những ca khúc này sẽ được làm mới bằng phiên bản trình diễn đặc biệt, kết hợp ánh sáng, hiệu ứng và dàn dựng quy mô lớn, tăng sức hút cho chương trình.

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại Quy Nhơn Mega Concert ẢNH: BTC

Đáng chú ý, đây là một trong số ít lần các "anh trai" và "em xinh" từ mùa 1 và mùa 2 cùng hội tụ trên một sân khấu cấp quốc gia. Sự giao thoa cá tính âm nhạc được kỳ vọng tạo nên những màn kết hợp bùng nổ, đẩy cao trào cảm xúc cho toàn bộ đêm diễn.

Không chỉ là sự kiện giải trí, Quy Nhơn Mega Concert còn đóng vai trò "nam châm" hút khách cho Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026. UBND tỉnh Gia Lai dự kiến chương trình sẽ đón khoảng 50.000 lượt khách.

Để đáp ứng lượng khách lớn, ngành du lịch địa phương đã triển khai nâng cấp toàn diện dịch vụ. Thông điệp "Thoải mái như ở nhà" được lan tỏa thông qua chương trình xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng sạch, văn minh; các cơ sở lưu trú, nhà hàng được yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ.

Gia Lai đồng thời đẩy mạnh cá nhân hóa trải nghiệm du khách, từ ưu tiên vật liệu bản địa trong thiết kế đến kể câu chuyện hấp dẫn về ẩm thực đặc sản, nhằm tạo dấu ấn riêng cho mỗi hành trình…