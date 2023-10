Đường Đông - Tây Buôn Ma Thuột được đưa vào khai thác sử dụng từ ngày 30.10

Ngày 26.10, UBND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã ban hành thông báo do Chủ tịch UBND TP Vũ Văn Hưng ký về việc đưa vào khai thác sử dụng công trình đường Đông - Tây TP.Buôn Ma Thuột từ ngày 30.10.2023.

Theo đó, UBND TP.Buôn Ma Thuột giao Công an TP xây dựng kế hoạch và tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát, hướng dẫn người dân tham gia giao thông và chấp hành đúng các hướng dẫn phân làn, biển báo giao thông; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm về giao thông, an ninh trật tự trên toàn tuyến.

Đề nghị UBND các phường, xã thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin của địa phương để người dân được biết về thời gian bàn giao đưa công trình đường Đông - Tây vào sử dụng; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền luật Giao thông đường bộ nhằm nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông.

Đường Đông - Tây Buôn Ma Thuột chính thức đưa vào khai thác sử dụng từ ngày 30.10 TRUNG CHUYÊN

Đối với các phường: Tân Thành, Tự An, Tân Lập và xã Hòa Thắng, nơi có tuyến đường đi qua, thường xuyên tuyên truyền đến các hộ dân trên địa bàn để biết và chấp hành tốt các quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị nhằm đảm bảo an toàn hạ tầng kỹ thuật của công trình và đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác sử dụng.

Dự án đường Đông - Tây TP.Buôn Ma Thuột có chiều dài toàn tuyến 6,9 km, được khởi công năm 2015, có vốn đầu tư ban đầu 998 tỉ đồng, sau đó tăng lên hơn 1.200 tỉ đồng. Theo kế hoạch, năm 2018 dự án sẽ hoàn thành, thông xe. Tuy nhiên, do vướng mắc về vốn, tiến độ giải phóng mặt bằng chậm và ảnh hưởng của dịch Covid-19, dự án phải kéo dài, nhiều lần xin gia hạn thời gian hoàn thành.

Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk, nhằm kết nối, rút ngắn thời gian trong việc di chuyển từ trung tâm TP.Buôn Ma Thuột đến cảng hàng không Buôn Ma Thuột; góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị, góp phần hình thành các khu đô thị mới phía đông nam Buôn Ma Thuột, khai thác tiềm năng đất đai khu vực có dự án đi qua…