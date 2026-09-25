Đường hàng trăm tỉ đồng làm mãi không xong

C HỜ MÃI TUYẾN ĐƯỜNG DANG DỞ

Tháng 4.2021, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) phê duyệt đầu tư dự án đường vành đai phía bắc tỉnh với chiều dài 4,62 km, tổng mức đầu tư gần 500 tỉ đồng. Dự án do Ban quản lý (BQL) đầu tư xây dựng dự án TX.Điện Bàn (cũ) làm chủ đầu tư, nay được chuyển giao cho BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP.Đà Nẵng quản lý. Liên danh Công ty CP Đại Thiên Trường và Công ty CP 873 - Xây dựng công trình giao thông là đơn vị thi công.

Dự án đường vành đai phía bắc tỉnh Quảng Nam nối cầu Quảng Đà ở P.Điện Bàn Bắc thi công ì ạch Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Tháng 9.2023, dự án được điều chỉnh hướng tuyến đi thẳng vượt cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, kết nối với cầu Quảng Đà. Đến tháng 8.2024, công trình chính thức khởi công, thời gian thực hiện dự kiến 770 ngày và hoàn thành vào tháng 10.2025. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Thanh Niên đến nay, công trường đoạn kết nối cầu Quảng Đà thuộc P.Điện Bàn Bắc vẫn ngổn ngang. Nhiều bó sắt thép nằm phơi mưa nắng đã bắt đầu hoen gỉ, máy móc thưa thớt, chỉ lác đác vài xe tải chở đất hoạt động.

Ông Nguyễn Đắc Năm (80 tuổi, thôn Xuân Diệu, P.Điện Bàn Bắc) cho biết khi dự án khởi công, người dân rất phấn khởi, đồng thuận bàn giao mặt bằng, sẵn sàng hiến đất với mong muốn công trình sớm hoàn thành để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo thuận lợi trong đi lại. Tuy nhiên, tiến độ hiện nay quá chậm, không phải do yếu tố khách quan mà chủ yếu do công tác tổ chức thực hiện. "Một dự án trọng điểm nhưng thi công ì ạch khiến người dân rất bức xúc. Chúng tôi chỉ mong công trình được đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân", ông Năm nói.

Theo ông Đỗ Dũng (68 tuổi, thôn Thái Sơn, P.Điện Bàn Bắc), tình trạng dự án kéo dài còn ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp. Nhiều diện tích đất bị chia cắt, hệ thống mương tưới tiêu bị ảnh hưởng, trong khi có những khu vực đã san lấp nhưng không thi công tiếp khiến đất bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

D O NHIỀU NGUYÊN NHÂN

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP.Đà Nẵng, cho biết khi đơn vị tiếp nhận dự án vào tháng 4.2026, khối lượng thi công chỉ đạt khoảng 9,57%. Sau gần 3 tháng tập trung chỉ đạo, tiến độ mới nâng lên khoảng 12%. "Tiến độ dự án hiện vẫn rất chậm. Ngay sau khi tiếp nhận, ban đã rà soát toàn bộ hồ sơ, đồng thời trình UBND TP.Đà Nẵng điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. TP đã thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành đến năm 2027", ông Hoàng cho biết.

Theo ông Hoàng, dự án chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư kéo dài vì phải lấy ý kiến nhiều sở, ngành và thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án. Sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, quá trình đấu thầu tiếp tục phát sinh nhiều đơn kiến nghị liên quan đến năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu, khiến việc lựa chọn đơn vị thi công kéo dài.

Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là nút thắt lớn. Đến nay mới bàn giao khoảng 10,3/18,4 ha (đạt gần 56% diện tích), chủ yếu là đất nông nghiệp. Nhiều đoạn mặt bằng bàn giao không liên tục, xen kẽ khu dân cư nên không thể triển khai thi công đồng bộ. Việc bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng cũng chưa hoàn tất. Ngoài ra, dự án còn gặp khó khăn về nguồn vật liệu đất đắp. Theo hồ sơ thiết kế, công trình cần khoảng 500.000 m³ đất đắp K95, K98, trong khi các mỏ đất thương mại được cấp phép trên địa bàn hiện không đủ khả năng cung ứng.

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng cho hay theo kế hoạch, chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành đoạn tuyến dài khoảng 1,2 km từ cầu Quảng Đà đến nút giao ĐT609 trong tháng 12.2026 để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và kết nối giao thông khu vực. Phần còn lại dài khoảng 3,4 km sẽ được tập trung thi công, hoàn thành trong năm 2027.