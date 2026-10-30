Đường Hồ Chí Minh bị khoan đục nham nhở, thi công thiếu trách nhiệm làm khổ dân

Đường đang lưu thông tốt, bất ngờ bị khoan đục nham nhở

Thời gian qua, nhiều người dân và tài xế lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Khâm Đức (thành phố Đà Nẵng) bức xúc, lo lắng trước tình trạng mặt đường bị khoan, đục nham nhở nhưng không được sửa chữa, hoàn trả kịp thời.

Đáng nói, tình trạng này kéo dài nhiều tháng, khiến việc đi lại vốn đã khó khăn trên tuyến đường xuống cấp càng thêm bất tiện.

Mặt đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Khâm Đức bị khoan đục nham nhở ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ghi nhận thực tế của PV Thanh Niên ngày 29.10, tại đoạn từ thôn Lao Đu (xã Khâm Đức) giáp xã Bến Giằng, nhiều mảng bê tông mặt đường đã bị khoan phá, tạo thành những khoảng lồi lõm, nham nhở. Sau khi mặt đường bị đục phá, các công đoạn sửa chữa, hoàn thiện tiếp theo vẫn chưa được triển khai đồng bộ.

Không chỉ những vị trí bị khoan, đục dang dở, nhiều đoạn trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua khu vực này cũng đã xuống cấp, mặt đường bong tróc, lồi lõm, xuất hiện nhiều điểm gồ ghề, không bằng phẳng.

Những mảng bê tông bị phá vỡ tạo thành các hố sâu, mép đường lồi lõm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đặc biệt, tại những vị trí bị đục phá, mặt đường xuất hiện các hố sâu, mép bê tông nham nhở, chênh cao so với phần đường còn lại.

Xe máy lưu thông qua đây phải giảm tốc độ, ghì tay lái, liên tục đánh lái né tránh những chỗ lồi lõm. Cảm giác đi qua các vị trí này chẳng khác nào đang "vượt chướng ngại vật", thậm chí có đoạn khiến người điều khiển phương tiện nhấp nhô như đang "phi ngựa".

Nhiều đoạn chi chít ổ voi, ổ gà ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Với những người thường xuyên đi lại trên tuyến, hành trình vốn đã nhọc nhằn nay càng thêm khó khăn, nhất là khi gặp xe tải lưu thông ngược chiều hoặc trời mưa, tầm nhìn hạn chế. Những vị trí mặt đường bị đục phá nhưng chưa được hoàn trả cũng khiến người đi xe máy đối mặt nguy cơ trượt bánh, mất lái nếu không kịp xử lý.

Ông Trần Vũ Hậu (56 tuổi, ở xã Khâm Đức) bức xúc cho biết trước khi thi công, dù mặt đường đã xuống cấp nhưng các phương tiện vẫn có thể lưu thông tương đối bình thường. Thế nhưng, sau khi đơn vị thi công tiến hành khoan, đục, nhiều vị trí mặt đường bị phá vỡ rồi để kéo dài nhiều tháng trời, chưa được xử lý hoàn thiện.

Nhiều phương tiện phải giảm tốc độ, dò dẫm qua những vị trí mặt đường bị khoan đục ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Đường đang đi được, tự nhiên đơn vị thi công khoan đục nham nhở rồi để đó. Mặt đường vốn đã không bằng phẳng, nay lại thêm những chỗ bị đục phá, gồ ghề, phương tiện đi qua rất khó khăn. Người chạy xe máy phải giảm tốc độ, liên tục tránh né, chỉ cần sơ ý là có thể mất lái, té ngã. Ô tô đi qua cũng phải dè chừng, nhất là vào ban đêm hoặc lúc trời mưa", ông Hậu nói.

Theo ông Hậu, việc khoan, đục mặt đường cần gắn liền với tiến độ sửa chữa, hoàn trả mặt bằng, tránh tình trạng đường đang lưu thông được lại bị phá vỡ nhưng không được khắc phục kịp thời. Những vị trí mặt đường nham nhở không chỉ gây bất tiện mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là đối với người đi xe máy và các phương tiện vận tải thường xuyên lưu thông trên tuyến.

Nhà thầu 'tiện thể đục ra luôn' vì chỉ có một ca máy

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hồ Công Điểm, Chủ tịch UBND xã Khâm Đức, cho biết địa phương đã nhiều lần tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng thi công chậm trễ trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã.

Theo ông Điểm, việc đơn vị thi công tiến hành khoan, đục mặt đường nhưng không triển khai sửa chữa ngay, để kéo dài, đã gây khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Sau những trận mưa, một số vị trí thảm nhựa bị bong tróc, xuất hiện "ổ voi" gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Chủ tịch UBND xã Khâm Đức cho rằng đây là tuyến đường huyết mạch, có lưu lượng phương tiện qua lại lớn, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân. Vì vậy, khi triển khai thi công, đơn vị phải có phương án phù hợp, làm đến đâu gọn đến đó, thi công theo hình thức cuốn chiếu để vừa bảo đảm an toàn giao thông vừa đẩy nhanh tiến độ dự án.

"Không thể khoan, đục một đoạn đường rồi để đó, trong khi những vị trí khác cũng tiếp tục bị đào xới nhưng chưa được thi công, khiến người dân đi lại ngày càng khó khăn", ông Điểm nói.

Cũng theo ông Điểm, vấn đề này đã được địa phương kiến nghị thông qua các kênh làm việc với cơ quan chức năng, đơn vị quản lý đường bộ. Tuy nhiên, tiến độ khắc phục vẫn còn chậm, chưa đáp ứng mong đợi. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết có mưa, những vị trí mặt đường bị khoan, đục nhưng chưa hoàn trả càng gây thêm khó khăn cho việc lưu thông.

Mặt đường sau khi bị khoan đục xuất hiện nhiều điểm gồ ghề, chênh cao, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Chúng tôi sẽ tiếp tục có văn bản gửi cơ quan quản lý đường bộ đề nghị kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương triển khai, đục đến đâu phải thi công, hoàn trả mặt đường đến đó, không để tình trạng kéo dài ảnh hưởng đến việc đi lại và an toàn của người dân", ông Điểm nói.

Liên quan đến tình trạng này, một lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ III (đơn vị quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh) cho biết việc một số vị trí trên tuyến, đoạn qua xã Khâm Đức được khoan, đục mặt đường nhưng chưa triển khai thi công hoàn thiện xuất phát từ việc bố trí thiết bị và tổ chức thi công.

Theo vị lãnh đạo này, khu vực trên có 3 gói thầu đang triển khai. Nhà thầu hiện tập trung máy móc, thiết bị thi công tại các gói thầu ở những vị trí lân cận nên chưa thể triển khai đồng loạt tại đoạn đường nói trên.

Có đoạn, mặt bê tông bị đục phá kéo dài, để lộ những mảng vỡ nham nhở, chưa được xử lý ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trả lời câu hỏi vì sao đoạn từ thôn Lao Đu giáp xã Bến Giằng chưa triển khai sửa chữa nhưng mặt đường đã bị khoan, đục nham nhở rồi để đó, lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ III cho rằng do mỗi lần chỉ bố trí được một ca máy nên nhà thầu "tiện thể đục ra luôn". Vị này cũng cho biết hiện nay đoạn đường vẫn bảo đảm cho phương tiện lưu thông.

Lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ III cho hay đơn vị đang đôn đốc các nhà thầu tập trung, bổ sung máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Sau hàng chục năm đưa vào khai thác, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua vùng cao thành phố Đà Nẵng đang xuống cấp nghiêm trọng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bên cạnh khó khăn về thiết bị, theo lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ III, một trong những nguyên nhân khiến tiến độ sửa chữa công trình bị chậm là tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu đá. Hiện nguồn cung đá phục vụ dự án rất hạn chế, các mỏ đá trên địa bàn không đáp ứng được nhu cầu, nhất là đối với những dự án có khối lượng thi công lớn. Đây cũng là khó khăn chung ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các hạng mục sửa chữa trên tuyến.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, đồng thời tìm giải pháp bảo đảm nguồn vật liệu để sớm triển khai thi công, hoàn trả mặt đường, bảo đảm an toàn giao thông", lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ III nói.

Tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi sau gần 20 năm đưa vào khai thác đã xuất hiện nhiều vị trí xuống cấp, mặt đường bong tróc, hư hỏng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và các phương tiện vận tải. Trước thực trạng này, cuối năm 2025, Cục Đường bộ Việt Nam đã đề xuất Bộ Xây dựng về chủ trương đầu tư dự án tăng cường mặt đường, cải tạo các vị trí nguy hiểm, mất an toàn giao thông trên một số đoạn tuyến. Theo đề xuất, phạm vi đầu tư gồm 3 đoạn với tổng chiều dài khoảng 65 km. Trong đó, đoạn 1 dài hơn 15 km qua địa bàn xã Khâm Đức và đoạn 2 dài hơn 26 km qua địa bàn xã Phước Năng (thành phố Đà Nẵng).

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận được về thực trạng đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Khâm Đức (thành phố Đà Nẵng) bị khoan, đục nham nhở và nhiều đoạn chi chít "ổ voi", "ổ gà":

Những mảng bê tông bị phá vỡ, tạo thành các hố sâu, lồi lõm ngay trên phần đường đang khai thác ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Xe máy phải giảm tốc độ, liên tục đánh lái né tránh những vị trí mặt đường bị đục phá ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Từng mảng bê tông sau khi được đục phá được vứt bỏ bên lề đường ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đường Hồ Chí Minh bị khoan đục nham nhở nhưng đơn vị thi công lại bỏ dở suốt nhiều tháng trời ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhiều đoạn mặt đường xuống cấp, bong tróc, gồ ghề ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhiều vị trí mặt đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Khâm Đức bị khoan đục nham nhở nhưng chưa được sửa chữa, hoàn trả ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Các vị trí mặt đường bị đục phá nhưng chưa hoàn trả tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là với người đi xe máy ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đường vốn đã xuống cấp, nay càng thêm nhọc nhằn bởi những điểm khoan phá dang dở ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhiều người lo lắng khi lưu thông qua đoạn đường nham nhở, nhất là khi có phương tiện lớn đi ngược chiều ẢNH: MẠNH CƯỜNG