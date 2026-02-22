Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc: Hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan dịp Tết Nguyên đán

Dương Lan
Dương Lan
22/02/2026 17:30 GMT+7

21 giờ ngày 22.2, đường hoa thành phố Tết Bính Ngọ (đường hoa Nguyễn Huệ) với chủ đề 'Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình' chính thức bế mạc.

Sự kiện năm nay ghi nhận hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan, thưởng lãm hai phiên bản trải nghiệm được tổ chức trong cùng một không gian. Nhiều người dân cho biết đã quay lại ít nhất hai lần để khám phá trọn vẹn cả hai phiên bản tại đường hoa Nguyễn Huệ

Đường hoa khép lại với buổi biểu diễn mapping lượt cuối cùng vào lúc 21 giờ ngày 22.2. Công nghệ mapping lần đầu tiên diễn ra trên đường hoa đã kết thúc 22 lần trình chiếu với năm kịch bản tương ứng ngũ hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, biểu trưng cho sự lưu chuyển, luân chuyển và biến đổi không ngừng nghỉ. Song song đó, công nghệ AR với phiên bản ngựa phi có thể áp dụng bất kể không gian và thời gian qua app TikTok cũng được rất nhiều người trải nghiệm.

Đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc: Hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Đường hoa Nguyễn Huệ đông người dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 đánh dấu 23 năm tổ chức thành công, phục vụ tổng cộng hơn 26 triệu lượt khách. Công tác tổ chức đường hoa qua các năm đã đạt được độ chuyên nghiệp từ khâu chuẩn bị, thiết kế, truyền thông, thi công, an ninh trật tự, khai mạc, phục vụ, bế mạc và thu dọn. Đặc biệt, sự phát triển không ngừng của công nghệ đã tạo ra những phiên bản phù hợp và đã được triển khai trên đường hoa, góp phần làm phong phú trải nghiệm du xuân của người dân và du khách.

Đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc: Hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Tâm điểm của đường hoa là linh vật ngựa nằm ở cổng chính. Nơi đây được rất nhiều người lựa chọn là nơi chụp ảnh

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đặc biệt hàng triệu tấm ảnh du xuân trên đường hoa của người dân và bạn bè quốc tế đã góp phần không nhỏ trong việc quảng bá hoạt động chào mừng Tết Nguyên Đán tại TP.HCM trên cả nước và quốc tế.

Cổng chào và cổng kết đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 sẽ được lưu giữ đến 21 giờ ngày 22.3, (1 tháng kể từ thời điểm bế mạc). Việc lưu giữ đại cảnh cổng chào và cổng kết đường hoa được thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND TP.HCM từ năm 2022.

Năm 2026 cũng đánh dấu sự mở rộng của đường hoa thành phố khi được tổ chức thực hiện đồng bộ tại 3 điểm là phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Công viên trung tâm (phường Bình Dương) và công viên Quang Trung (phường Vũng Tàu). Theo ghi nhận tổng lượt khách tham quan tại ba điểm đạt trên 2.2 triệu lượt khách.

Tin liên quan

Đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc tối mai mùng 6: Giữ đại cảnh ngựa thêm 1 tháng

Đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc tối mai mùng 6: Giữ đại cảnh ngựa thêm 1 tháng

Sau khi đường hoa Nguyễn Huệ kết thúc hoạt động vào tối mùng 6 tết, khu vực đại cảnh có linh vật ngựa ở cổng đầu và cuối sẽ được giữ lại đến ngày 22.3.

Đường hoa Nguyễn Huệ đông nghịt: Thợ ảnh dạo 'hốt bạc', kiếm tiền triệu mỗi tối

TP.HCM giao thừa 29 tết: Đông nghẹt người dân, du khách đổ về đường hoa Nguyễn Huệ

Khám phá thêm chủ đề

Đường hoa Nguyễn Huệ đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc đường hoa thành phố bế mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nguyên đán
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận