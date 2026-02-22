Đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc: Hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan dịp Tết Nguyên đán

Sự kiện năm nay ghi nhận hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan, thưởng lãm hai phiên bản trải nghiệm được tổ chức trong cùng một không gian. Nhiều người dân cho biết đã quay lại ít nhất hai lần để khám phá trọn vẹn cả hai phiên bản tại đường hoa Nguyễn Huệ.



Đường hoa khép lại với buổi biểu diễn mapping lượt cuối cùng vào lúc 21 giờ ngày 22.2. Công nghệ mapping lần đầu tiên diễn ra trên đường hoa đã kết thúc 22 lần trình chiếu với năm kịch bản tương ứng ngũ hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, biểu trưng cho sự lưu chuyển, luân chuyển và biến đổi không ngừng nghỉ. Song song đó, công nghệ AR với phiên bản ngựa phi có thể áp dụng bất kể không gian và thời gian qua app TikTok cũng được rất nhiều người trải nghiệm.

Đường hoa Nguyễn Huệ đông người dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ ẢNH: NHẬT THỊNH

Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 đánh dấu 23 năm tổ chức thành công, phục vụ tổng cộng hơn 26 triệu lượt khách. Công tác tổ chức đường hoa qua các năm đã đạt được độ chuyên nghiệp từ khâu chuẩn bị, thiết kế, truyền thông, thi công, an ninh trật tự, khai mạc, phục vụ, bế mạc và thu dọn. Đặc biệt, sự phát triển không ngừng của công nghệ đã tạo ra những phiên bản phù hợp và đã được triển khai trên đường hoa, góp phần làm phong phú trải nghiệm du xuân của người dân và du khách.

Tâm điểm của đường hoa là linh vật ngựa nằm ở cổng chính. Nơi đây được rất nhiều người lựa chọn là nơi chụp ảnh ẢNH: NHẬT THỊNH

Đặc biệt hàng triệu tấm ảnh du xuân trên đường hoa của người dân và bạn bè quốc tế đã góp phần không nhỏ trong việc quảng bá hoạt động chào mừng Tết Nguyên Đán tại TP.HCM trên cả nước và quốc tế.

Cổng chào và cổng kết đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 sẽ được lưu giữ đến 21 giờ ngày 22.3, (1 tháng kể từ thời điểm bế mạc). Việc lưu giữ đại cảnh cổng chào và cổng kết đường hoa được thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND TP.HCM từ năm 2022.

Năm 2026 cũng đánh dấu sự mở rộng của đường hoa thành phố khi được tổ chức thực hiện đồng bộ tại 3 điểm là phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Công viên trung tâm (phường Bình Dương) và công viên Quang Trung (phường Vũng Tàu). Theo ghi nhận tổng lượt khách tham quan tại ba điểm đạt trên 2.2 triệu lượt khách.